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Карлсен вернулся. Как чемпион мира сравнял счет в матче с Карякиным

Андрей Симоненко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Карлсен вернулся. Как чемпион мира сравнял счет в матче с Карякиным

Норвежец Магнус Карлсен одержал победу над россиянином Сергеем Карякиным в десятой партии матча на первенство мира по шахматам, проходящим в Нью-Йорке. На 75-м ходу в безнадежной позиции претендент, игравший черными, признал себя побежденным. Таким образом, чемпион мира уравнял ситуацию в матче — счет стал 5:5.

На протяжении всей десятой партии, в которой Карлсен играл белыми, комментаторы проводили аналогии с предыдущим раундом поединка. Напомним, накануне Карякин не смог реализовать явное преимущество, позволив чемпиону мира спастись в ситуации, которую многие считали проигранной. Сейчас же российский гроссмейстер держал черными оборону в гораздо более надежной позиции, и ничья постоянно казалась куда более вероятным исходом, чем поражение. Однако...

Однако началось все вновь с разыгранной испанской партии, где Карлсен первым ушел с проторенной теоретической дорожки. Последовали два размена — с доски исчезли слоны. А затем наступил первый критический момент матча. На 21-м ходу у Карякина появился шанс дать «вечный шах» и форсировать, таким образом, ничью. Однако Сергей прошел мимо этой возможности. Соперники разменяли ферзей и одну пару коней, после чего позиция приобрела закрытый характер с устойчивым перевесом у белых.

Но как Магнус мог воспользоваться этим перевесом? Очень долгое время казалось, что никак. Карлсен пытался создавать угрозы то на одном фланге, то на другом, но Карякин их аккуратно отражал. Да, россиянин постоянно находился в напряжении — все-таки непросто защищаться, когда тебя атакует чемпион мира. Но явных слабостей в позиции претендента не было. А путей к использованию слабостей неявных Карлсен найти никак не мог.

И все же был в положении Карякина один глобальный минус, которым в итоге Карлсен и воспользовался. Это полная пассивность. Сергей не мог создать абсолютно никакой контригры. Ему оставалось только, условно говоря, стоять. Но в шахматах нужно ходить — и бывают ситуации, когда ходить особо некуда и нечем. Почти в такой ситуации оказался и российский шахматист. Ходы были, но буквально единственные, Сергей не мог себе позволить ни единой неточности. Но на 56-м ходу он ее все же совершил, неудачно поставив ладью на поле h7.

И буквально через несколько ходов позиция претендента рассыпалась как карточный домик. Карлсен сначала выиграл пешку, а потом избрал к реализации материального перевеса максимально простой путь. Разменял одну пару ладей и перевел партию в технически выигранный эндшпиль. После прорыва белого короля в тыл соперника Карякин признал себя побежденным.

Таким образом, счет в матче стал равным — 5:5. После дня отдыха соперникам останется провести по одной «классической» партии. Сначала белыми сыграет Карякин, а затем Карлсен. В случае итогового равенства будет сыгран тай-брейк — сначала четыре партии в «быстрые» шахматы, затем, если счет останется равным, серия блиц-партий, и, при необходимости, одна партия в формате «мгновенной смерти», когда белым дается пять минут на партию, а черным четыре — но им достаточно сыграть вничью.

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