«Я выиграл четыре боя у Пакьяо». 10 грабительских решений судей

Хуан мануэль Маркес и Мэнни Пакьяо Источник: Associated Press

На прошлой неделе российский боксер Сергей Ковалев проиграл титулы чемпиона мира в полутяжелом весе Андре Уорду. Таковым было решение официальных судей, с которым не согласилось 75 процентов специалистов и зрителей. «Советский спорт» вспоминает похожие случаи из прошлого.

10. Йоан Пабло Эрнандес (Куба) – Трой Росс (Канада), 2012 год

Пострадавший: Трой Росс



На кону: титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе

Сюжет: Подобная история никогда не могла произойти в США. Не так уж часто судьи выносят скандальные решение, и никогда в истории бокса скандальным решением не побеждал кубинец. До 2012 года. Бежавший из Кубы Йоан Пабло Эрнандес всю свою профессиональную карьеру построил в Германии. И именно в этой стране боксировал всю до конца, что характерно для местных бойцов.

Дважды одолев весьма стойкого Стива Каннингема, команда Эрнандеса для «разминки» выписала ему не хватающего звезд с неба канадца африканского происхождения Троя Росса. В пассиве у него уже было два поражения. Причем одно нокаутом от Каннингема. Стоило ли такого опасаться? Весьма стоило. В третьем раунде Росс несколько раз прошил защиту кубинца так, что того буквально затрясло, а в пятом раунде Эрнандес уже оказался в нокдауне. Причем он очень долго отходил от потрясения, фактически не сопротивляясь до конца раунда. Чтобы прийти в себе кубинец использовал момент с другим падением – после подножки. Уж очень долго он вставал. Можно было и очко за это снять (я, например, снял, но за пассивность). Да и в дальнейшем Эрнандес выглядел в лучшем случае на равных. Но судьи все равно каким-то образом увидели его победу. Зал встретил решение характерным гулом, а счет 116-112 в его пользу вообще за гранью добра и зла.

Счет судей: Майкл Перник – 114-113, Микки Вонн – 115-112, Бенни Декросс – 116-112

Версия «Советского спорта по раундам:

9. Хоэль Касамайор (Куба) – Диего Корралес (США). 2004 год

Пострадавший: Хоэль Касамайор

На кону: титул чемпиона мира по версии WBO в суперлегком весе

Сюжет: Эта же история типична для США. Олимпийский чемпион из Кубы Хоэль Касамайор в первом поединке нокаутировал американца Диего Корралеса. Был назначен реванш. Корралес учел многие ошибки предыдущего боя. В открытую рубку не бросался, хотя от нокдауна в девятом раунде его это не спасло. Касамайор был банально быстрее Коралеса, заставив соперника «стрелять» холостыми в первой части боя, и, как же было сказано, отправив на настил ринга во второй. И тем не менее по версии судей – победил Корралес.

Примечательно, что кубинца это был не первый подобный опыт. Ранее ему насчитали поражение от бразильца Аселино Фрейтеса.

Счет судей: Джуди Ледерман – 112-115, Дон О’Нил – 112-115, Стив Вайсвельд – 114-113

Версия «Советского спорта по раундам:

8. Пернелл Уитакер (США) - Хулио Сезар Чавес (Мексика). 1993

Пострадавший: Пернелл Уитакер

На кону: титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе

Сюжет: Накануне поединка у Хулио Сезара Чавеса был впечатляющий рекорд – 87 побед в 87 боях. И почему все вспоминают «жалких» 49 побед Флойда Мэйвезера? Именно блестящая статистика мексиканца ослепила судей. Было заметно, что и вес для него слишком большой и соперник слишком быстрый. Сам Чавес ни разу хорошо не приложился и бой прошел по плану Пернелла Уитакера. Ничья шокировала всех, а Чавес проиграл уже в следующем году заурядному Фрэнки Рэндаллу.

Счет судей: Джек Вудруфф – 113-115, Микки Вонн – 115-115, Франц Марти –115-115

Версия «Советского спорта по раундам:

7. Эрик Моралес (Мексика) – Марко Антонио Баррера (Мексика). 2003 год

Пострадавший: Эрик Моралес

На кону: титул чемпиона мира по версии WBC в полулегком весе

Сюжет: Это был второй бой маститых мексиканцев. Первый поединок завершился победой Эрика Моралеса, хотя большинство экспертов и болельщиков посчитали, что победил Марко Антонио Баррера. Дело дошло до того, что организация WBO вовсе отобрала у Моралеса выигранный титул, не признав его чемпионом. По совести, в первом бою победа все-таки должна была достаться Баррере. Это мнение усилило и то, что рефери того поединка Митч Хелперн засчитал Моралесу нокдаун в заключительном раунде. Хотя того не было. Моралес упал из-за подножки. В целом публика могла согласиться на ничью, но никак не на победу Моралеса.

Реванш прошел через два года. И если первый, а затем и третий поединки было очень близкими, второй бой оказался самым очевидным в плане определения победителя. Победу одержал Эрик Моралес и никаких сомнений тут быть не могло. Судьи же хором отдали «долг» Баррере за первый бой.

Счет судей: Чак Джиампа – 112-116, Майк Глиенна – 113-115, Дуан Форд – 113-115

Версия «Советского спорта по раундам:

6. Феликс Штурм (Германия) – Оскар де ла Хойя (США)

Пострадавший: Феликс Штурм

На кону: титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе

Сюжет: Оскар де ла Хойя поднялся в средний вес, чтобы встретиться со своим другом Бернардом Хопкинсом и заработать много денег. Хотя он уже и был к тому времени весьма богат. Поводом для боя должно было стать объединение титулов. Три титула были на руках у Хопкинса. Оставшийся был у небитого немца Феликса Штурма. Никто и подумать не мог, что боксер, в чьем рекорде было 9 нокаутов в 20 боях, окажет сильное давление на звезду американского ринга. Штурм буквально потерпел «победу». Не могли же судьи срывать денежный бой де ла Хойя - Хопкинс, вот они и «увидели» победу местного боксера. Ее и близко не было.

Примечательно, что сам де ла Хойя не раз страдал от судей. В боях с Феликсом Тринидадом, Шейном Мозли (второй бой) и Флойдом Мэйвезером вовсе не обязательно было засчитывать Оскару поражения. Со Штурмом в будущем обходились более лояльно. Ему позволили победить Мэттью Маклина и Федора Чудинова (второй бой).

Счет судей: Майк Глиенна – 113-115, Пол Смит – 113-115, Дэйв Моретти – 113-115



Версия «Советского спорта по раундам:

5. Кен Нортон (США) – Джимми Янг (США). 1977 год

Пострадавший: Джимми Янг

На кону: титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе

Сюжет: Примерно в эти годы вместо одного чемпионского титула стали разыгрываться два. Долгое время их прочно удерживал Мохаммед Али, но после поражения Леону Спинксу получили шанс другие боксеры, которые тому же Али «проиграли». Но об этом позже. В пассиве Янга уже значилось пять поражений, но он при этом сумел не просто победить Джорджа Формана, а практически отправил его к Богу. После поединка Форман был госпитализирован и находился на грани смерти. Затем он рассказал о том, что увидел Иисуса и в результате стал священником, вернувшись на ринг через 10 лет. Кен Нортон же всегда был на хорошем счету, но этот бой ему не задался. Янг демонтировал удивительную скорость и технику. Даже непонятно, как он с такими навыками по итогам карьеры потерпел 18 поражений при 34 победах и 2 ничьи. В 15-раундовом бою Янг практически ничего не дал сделать Нортону. Но сила была за тем, за кем стоит хороший промоутер.

Счет судей: Джимми Рондо – 147-143, Арт Лурье – 142-144, Рэймонд Балдеру – 147-143

Версия «Советского спорта по раундам:

4. Мэнни Пакьяо (Филиппины) – Хуан Мануэль Маркес (Мексика). 2011 год

Пострадавший: Хуан Мануэль Маркес

На кону: титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе

Сюжет: Мексиканец Хуан Мануэль Маркес сейчас любит повторять: «Пятого боя с Мэнни Пакьяо не будет. Я уже выиграл у него четыре боя». Но в первом бою была зафиксирована ничья, и то только потому что у судьи Берта Клементса возникли проблемы с арифметикой. За первый раунд он поставил 10-7, хотя должен был 10-6. Маркес три раза был в нокдауне.

Второй бой оказался спорным. По нему мнения разделились, хотя судьи были благосклонны к филиппинцу. Возможно, «исправляли» ошибку Клементса. Третий поединок оставил вопросов куда больше, потому что Маркес мало того, что лучше держал темп, так еще и забрал всю вторую половину боя. В результате история их противостояния продолжилась. Завершилась она тем, что Маркес отправил Пакьяо в глубокий нокаут в 2012 году.

Счет судей: Дэйв Моретти – 115-113, Роберт Хойл – 114-114, Гленн Троубридж – 116-112

Версия «Советского спорта по раундам:

3. Мохаммед Али (США) – Джимми Янг (США). 1976 год

Пострадавший: Джимми Янг

На кону: титулы чемпиона мира по версии WBA и WBC в тяжелом весе

Сюжет: Еще один случай, когда Джимми Янгу «не повезло». Незаурядный талант Янга и его карьера могли бы получить совершенно иной вектор, если бы к тому времени Мохаммед Али не внушил всем, что он не пропускает удары, а просто изматывает соперника. Никакой скорости, никакой грации, никаких уклонений, ничего не показал в этом бою Али. Впрочем, он часто валял дурака с боксерами, которые считались проходными. Янг оказался явно не из этого списка. В результате у Али появилась в рекорде первая клякса – победа при помощи судей. Объяснение: всем хотелось увидеть его третий бой с Кеном Нортоном.

Счет судей: Том Келли – 65-72, Ларри Барретт – 68-70, Терри Мур – 64-71

Версия «Советского спорта по раундам:

2. Мохаммед Али (США) – Кен Нортон (США). 1996 год

Пострадавший: Кен Нортон

На кону: титулы чемпиона мира по версии WBA и WBC в тяжелом весе

Сюжет: И вот ради этого надо было «сливать» Джимми Янга? Если в том поединке Мохаммеду Али можно было как-то с большим грехом отдать половину боя и быть при этом проклятым, то в третьем поединке с Кеном Нортоном Али, в лучшем для себя случае, взял пять раундов. Это при варианте, если ему отдать все спорные раунды. Десять раунд Нортон взял точно, а некоторые из них были насколько убедительными, что казалось, Али и вовсе ни разу не попал в соперника. На протяжении всего боя публика скандировала имя Али, а его победу встретила в гробовой тишине.

Счет судей: Артур Мерканте – 8-6, Гарольд Ледерман – 8-7, Барни Смит – 8-7

Версия «Советского спорта по раундам:

1. Эрисланди Лара (Куба) – Пол Уильямс (США). 2011 год

Пострадавший: Эрисланди Лара

На кону: ничего

Сюжет: И все-таки не любят кубинцев в США. Причем настолько, что даже кушать не могут. Более убедительной победы, не завершившейся нокаутом, не может быть. Эрисланди Лара не просто выиграл бой у более рослого и тяжелого соперника, кубинец его унизил и разбил, выиграв 11 раундов из 12. Маленький и быстрый Лара идеально уклонялся от джебов соперника и на ближней дистанции задавал безумную трепку Полу Уильямсу. Отдать два раунда американцу было немыслимым грабежом. Судьи отдали шесть, семь и восемь.

Причем Ларе оказали схожую «любезность» и позже, не признав его победы над Саулем Альваресом и Ванесом Мартиросяном (первый бой). Уильямсу же буквально в предыдущем бою подарили победу над Серхио Мартинесом.

Счет судей: Дональд Гивенс – 114-116, Хилтон Уитакер-младший – 114-115, Эл Беннетт – 114-114

Версия «Советского спорта по раундам:



