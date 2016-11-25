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Николай Попов: Карлсен обыграл Карякина по-алехински

Андрей Симоненко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Николай Попов: Карлсен обыграл Карякина по-алехински
Источник: Reuters

Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обыграл претендента на это звание россиянина Сергея Карякина в 10-й партии матча в Нью-Йорке и сравнял счет – 5:5. Известный телекомментатор, международный мастер по шахматам Николай Попов рассказал корреспонденту «Советского спорта» о перипетиях поединка, который мог очень быстро закончиться вничью – если бы Карякин увидел возможность сделать вечный шах.  

- Это был подарок со стороны Карлсена, - рассказывает Попов. - Уже на 20-м ходу Карякин мог сделать ничью, которая полностью соответствовала бы его матчевой концепции. Если бы это произошло, над Магнусом все бы долго смеялись.

- Карлсен сказал, что увидел свою ошибку, и испытал огромное облегчение, когда ее не увидел Карякин.

- Представляю, что с ним творилось. По сути, ключевая для него партия, в которой он дарит сопернику ничью на 20-м ходу. Это был совершенно несложный тактический удар, и я не понимаю, почему Сергей его не увидел. В итоге получилась позиция, которая была примерно равна. Но именно против Карлсена играть ее было очень неприятно.  Карякину постоянно надо было находить какие-то «стойки». И Магнус провел партию очень здорово. Как Алехин, называвший игру на двух флангах своей излюбленной стратегией. Карлсен сначала потревожил Карякина на ферзевом фланге. Когда Карякин вроде бы отразил там угрозы, чемпион перевел игру на королевский фланг, где стал готовить продвижение пешек. Сергей бросился защищаться там. Вот так Карлсен и расшатывал позицию, переключая игру с королевского фланга на ферзевый, с ферзевого на королевский. Защищаться Сергею было непросто: только он в одном месте окопается, так противник начинает в другом атаковать. Вот Карлсен и довел Карякина до того, что он потерял ориентацию в пространстве и допустил ошибку, пойдя на 56-м ходу ладьей на h7.

- Это была роковая ошибка?

- Да. Думаю, что если бы Карякин сделал правильный ход ладьей на c8, держать позицию можно было, хотя Магнус бы наверняка пытался предпринимать какие-либо другие меры по усилению позиции. А так Карякин одним ходом разрушил взаимодействие всех своих фигур. После хода 56… Лhh7 его ладьи стали друг друга дублировать. И когда Карлсен совершил прорыв по вертикали b, Карякин не мог поставить ладью на поле с7, так как его соперник забрал бы пешку на е6. В итоге у черных стало очень тяжело и вскоре совсем безнадежно.  Но я должен отметить, что такое в партиях с участием Карлсена бывает часто. Когда Магнус маневрирует-маневрирует, и в итоге в какой-то момент его соперник не выдерживает напряжения.

- В этой партии Карлсен показал свою лучшую игру?

- Безусловно, так можно было бы сказать, если бы не одно «но» - эпизод с вечным шахом. Который может оказаться судьбоносным. Так, в первом матче Карлсена с Анандом был похожий эпизод, когда Магнус при равном счете допустил грубую ошибку, но соперник ей не воспользовался. Если бы Ананд выиграл, неизвестно, чем бы все закончилось. А так Карлсен одержал победу. Я даже думаю, что в книге «Мои лучшие партии» Магнус этот ход перепишет, чтобы все выглядело красиво. Вот и сейчас, если бы Карякин увидел этот вечный шах, то не просто сделал бы выгодную ничью, но и нанес Карлсену еще один психологический удар. И матч, думаю, в итоге скорее всего завершился бы в пользу россиянина.

- А теперь все начинается заново.

- Да, и у соперников в день отдыха масса тем для раздумий. Карякину нужно решить, как играть 11-ю партию, в которой у него будут белые фигуры. Если он, как и раньше, будет действовать с идеей, что ничья его вполне устраивает, то счет останется равным, и Магнус в последней партии, где белые будут уже у него, может снова начать Сергея мучить. Так что, думаю, Карякину надо будет играть на победу.    

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