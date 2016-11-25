Блестяще! Обзор таблицы коэффициентов УЕФА

После двух провальных еврокубковых недель наш квартет наконец-то показал результат. Россия укрепила свои позиции в рейтинге.

На этой неделе Россия пополнила свою рейтинговую копилку шестью очками. По два очка заработали «Ростов» (победа над немецкой «Баварией» – 3:2) и «Зенит» (победа над израильским «Маккаби» Т-А – 2:0). По одному очку принесли ЦСКА (ничья с немецким «Байером» – 1:1) и «Краснодар» (ничья с австрийским «Ред Буллом» – 1:1). Российский коэффициент (все очки делятся на количество стартовавших клубов) вырос на 1.200 балла.

Хотя всегда хочется большего и лучшего. Любого количества очков мало, потому что их всегда может быть еще больше. Особенно после таких матчей, какой в Ростове-на-Дону выдала местная команда. Признаться, был расчет на то, что «Краснодар» дома обыграет австрийцев. (Впрочем, учитывая то, как складывался матч, и ничья кажется триумфом.) Да и ЦСКА мог вырвать победу в конце своего матча с «Байером».

Что же показали наши соперники по таблице коэффициентов?

Франция (она соперником уже не является, но раз начали ее вести, надо продолжать) заработала тоже шесть очков. Плюс в ее копилке уже лежат дополнительные десять очков – бонусы за выход в плей-офф Лиги чемпионов «Монако» и ПСЖ. Франция идет очень мощно, занимая четвертое место в рейтинге нынешнего сезона. Россия – седьмая.

А вот Португалия на этой неделе выступила неудачно – три очка. Или 0.500 балла. У нас, напомню, 1.200. Ни один из четырех португальских клубов не выиграл. И ни один клуб еще не гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Таким образом, отрыв России от Португалии вырос на три очка, или в пересчете на коэффициент – на 0.700 балла. И это очень приятные цифры.

Теперь о том, кто выходит в весну. У нас в плей-офф уже вышли «Зенит» и «Краснодар». Облегчил себе задачу «Ростов» – теперь ему достаточно сыграть вничью с ПСВ. Остались шансы и у ЦСКА – но надо в гостях обыгрывать «Тоттенхэм».

У Португалии выход в плей-офф себе обеспечили «Бенфика» и «Порту». Но в какой именно турнир? Оба сохраняют отличные шансы на путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов. Если это произойдет, то каждый получит по 5 бонусных очков. Прекрасные шансы выйти в плей-офф Лиги Европы имеют «Спортинг» и «Брага». Так что можно предположить, что весной Португалия будет представлена квартетом. У нас же вряд ли будет больше трех клубов.

В общем, гонка в любом случае продолжится весной. И Португалия в ней – фаворит.

Отметим, что наибольший вклад в рейтинг России в нынешнем сезоне внесли «Зенит» и «Ростов» – по 10 очков. Третье место занимает «Краснодар» – 8,5 очка. У ЦСКА только 7. У «Спартака», провалившего сезон, толком его не начав, – 0,5.

Таблица коэффициентов УЕФА

Примечание. Данная таблица определяет представительств о стран в еврокубках-2018/ 19. Если в нынешнем сезоне Россия финиширует на 7-8 местах, то в сезоне-2018/19 будет представлена пятью клубами (двумя в Лиге чемпионов, тремя в Лиге Европы). А если финиширует на 5-6 местах, то будет представлена шестью клубами (тремя в Лиге чемпионов, тремя в Лиге Европы)

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