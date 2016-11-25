«Радулов хочет новый контракт, Яшин купил «Лас-Вегас». Пять гвоздей НХЛ (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ





День благодарения – национальный праздник в США. Люди собираются семьями за столом, кушают большую индейку, говорят друг другу «спасибо», «пожалуйста», «передайте мне еще кусочек, и салатику положите»…

Поэтому в НХЛ прошли только два матча – и оба в Канаде. «Монреаль» принимал у себя дома «Каролину», которая имела серию из пяти побед. Вообще «ураганы» сделали главное: зарыли тройку Байрон – Гальченюк – Радулов так, что по показателю Corsi она имела лишь 13 процентов. Грубо говоря, снизили ее эффективность. Но все равно не смогли победить.

Хотя и открыли счет – на 11-й минуте Линдхольм нанес хороший бросок, и шайба пролетела в дальний угол ворот Кэри Прайса.

Но уже через полторы минуты отличился Эндрю Шоу, хорошо сыгравший на пятачке. А в самом начале третьего периода такое же добивание в упор сделал Макс Пачиоретти. Вот и все. Невзрачная, но важная победа «Монреаля», которая позволила клубу сохранить лидерство в НХЛ.

ТРАВМА ДНЯ





Один из лучших канадских хоккеистов современности, капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвз получил травму в матче в среду против «Сан-Хосе» - и покинул лед уже во втором периоде. Характер травмы не сообщается, но на тренировку в четверг Тэйвз тоже не вышел.

Вообще же Джонатан в этом сезоне не блещет результативностью и в последних восьми матчах набрал только 2 (0+2) очка. Да, в «Чикаго» хороши Анисимов, Панарин, Кейн, Госса – но это не значит, что остальные будут набирать по очку за встречу. Да и Тэйвз как центрфорвард должен много думать об обороне.

ЭКОНОМИКА ДНЯ

Редактор «The Hockey News» Кен Кэмпбелл сообщил, что прибыль от Кубка мира, который в сентябре прошел в Торонто, составила 40 миллионов долларов. Это вполовину меньше, чем ожидала получить лига – ориентир был на $60 млн.

Из своих источников Кэмпбелл узнал, что каждый из 184 хоккеистов, кто был в составе и выступал на Кубке мира, получит свою часть прибыли – сумму в районе 75-80 тысяч долларов США. Кому-то дадут больше, кому-то – меньше. Одни были внесены в ростер, но не сыграли из-за травмы. Другие – сыграли.

Кроме того, хоккеисты сборной Канады разделят 500 тысяч долларов призовых. И еще полмиллиона им даст федерация хоккея Канады. Так что не надо говорить, что «кленовые листья» играют совсем бесплатно. Хоккеисты сборной Европы, как финалисты, соответственно получат 250+250 тысяч долларов на всех. Но нужно учесть, что налоги составят где-то половину от этой суммы. Так что в принципе для звезд типа Кросби это не самые серьезные деньги.

НОВОСТЬ ДНЯ

Удивительную тему мы узнали из твиттера – Алексей Яшин стал миноритарным владельцем нового клуба НХЛ из Лас-Вегаса.

В эту команду «Лас-Вегас Голден Найтс» вложились и другие хоккеисты – например, канадец Марк Рекки. В принципе это беспроигрышная инвестиция. Понятно, что за счет расположения и отсутствия конкуренции (в Вегасе нет других команд из профессиональных лиг) «рыцари» будут приносить прибыль и наверняка подтянутся к потолку зарплат.

Тем более будет весомая причина прилетать в этот Город-казино, чтобы хорошо проводить там время. Да и в хоккее можно задержаться в новой роли. Яшин был генменеджером женской сборной России, но все-таки это немного не то.

Мы помним, что тот же Марио Лемье является совладельцем «Питтсбурга», а Павлу Буре предлагали долю во «Флориде». Ничего удивительного тут нет.

ТЕМА ДНЯ

Агент Александра Радулова – Максим Моливер – выступил с заявлением, что его клиент хотел бы остаться в «Монреале», подписав новый контракт.

«Конечно, говорить об этом рановато, и Александр концентрируется на своей игре. Он хочет провести хороший сезон, чтобы доказать – он может выступать в этой лиге. Радулов любит Монреаль, и болельщики его хорошо приняли. Почему бы этим отношениям не продолжиться? Прошлым летом к Александру проявили интерес многие клубы, но он выбрал именно «Канадиенс» - место, где ему лучше всего. Посмотрите на Брента Бернса (защитник «Сан-Хосе» на днях подписал восьмилетний контракт на $64 млн). Он связал свое будущее с одним клубом, и того же хочет Радулов».

Что тут скажешь? Во-первых, Александр вызывает большой интерес у всех. Вчера я встречался с Вячеславом Быковым, и он первым делом спросил: «Как там Сашка в «Монреале»?» Радулов собирает громадный рейтинг – что у нас, что в Канаде.

Во-вторых, он в самом деле здорово вписался в состав «Канадиенс». Сожаление только в одном – что Радулов не уехал раньше. Все-таки ему 30 лет. Но это не мешает ему тоже подписать восьмилетний контракт – до такого возраста он доиграет.

В-третьих, я лично знаю Макса Моливера – хороший грамотный парень. И как толковый агент он уже сейчас начинает прощупывать почву, потому что контракт его клиента истекает в июле 2017 года.

Сегодня не вижу другой альтернативы – «Монреаль» продлит договор с Радуловым. Все остальное – детали, которые решатся в переговорах. И ждать какого-то сумасбродства со стороны Радулова уже не стоит. Он теперь взрослый семейный человек.

ЦИТАТА ДНЯ

«Новый контракт? Я не буду загадывать, что случится дальше. Команда провела только 20 матчей, у нас все впереди. Но всегда здорово играть в Монреале, где так любят хоккей».

Александр РАДУЛОВ, форвард «Монреаля»

ТАБЛО ДНЯ

Шоу, Пачиоретти – Линдхольм

М: Радулов (0+0; -1, 0, 0, 13.53)

Марков (0+0; +1, 0, 2, 21.57)

Емелин (0+0; +1, 0, 1, 23.16)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.