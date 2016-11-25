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Объединяй и властвуй! Хабиб Нурмагомедов представил бойцовскую команду Eagles

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Объединяй и властвуй! Хабиб Нурмагомедов представил бойцовскую команду Eagles
Источник: «Советский спорт»

В Москве прошла презентация бойцовской команды Eagles MMA Team, президентом которой стал Хабиб Нурмагомедов.

Вечером 24 ноября фойе кинотеатра «Октябрь» заполнила необычная для этого места публика – тысячи поклонников смешанных единоборств. Непосвященные зрители, пришедшие посмотреть очередной блокбастер с хэппи-эндом, никак не могли понять, что происходит. Премьер на этот вечер запланировано не было. Никаких громких афиш не было заметно.

Объявления были в социальных сетях. Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов на всю свою аудиторию, которая только в Instagram составляет уже более 12 миллионов человек, объявил о том, что именно в этот день и в этом мечте состоится знаковое для российского ММА событие – представление команды Eagles MMA. Поддержали его и остальные члены команды.

Главный зал кинотеатра был забит. В последний нечто подобное можно было наблюдать разве что на премьере фильма «Бэтмен против Супермена». Сейчас же на сцене находились настоящие супермены, а не нарисованные персонажи. Огромный зал с забитыми проходами (сидячих мест хватило не всем) скандировал: «Хабиб! Хабиб!»

Главным героем вечера, конечно, стал Хабиб Нурмагомедов, перехвативший у Федора Емельяненко эстафетную палочку посла российского ММА на международном уровне. Рядом с ним сидели такие бойцы, как Расул Мирзаев, Виталий Минаков, Владимир Минеев, Сергей Павлович и многие другие. Новая команда объединила лучших бойцов страны.

– Мы к этому долго шли. Если кто-то спросит, почему раньше не создалась эта команда… До этого у многих из бойцов были контрактные обязательства. Теперь они все освободились и мы выбрали такое удобное время для создания команды. Не для кого не секрет, что основатель команды – Зиявудин Магомедов. Толчком к этому послужило то, что у него хорошие и длительные отношения с моим отцом. Пообщавшись, мы пришли к выводу, что надо собрать такую мощную команду, – рассказал сам Хабиб Нурмагомедов.

Роль Хабиба в команде

– Мне даже чуть неудобно об этом говорить, потому что здесь собраны серьезные бойцы, наверное даже, не хуже, чем я. Моя должность – президент. Я никуда, конечно, не баллотируюсь. Просто буду управлять проектом. Каждому проекту нужен человек, который им будет управлять. Виталий Минаков, Расул Мирзаев заняты. Пришлось мне взять на себя эту роль.

Выбор команды и названия

– Меня привлекло, наверное, название – «Орлы». Какие планы? Первым из участников нашей команды в бой вступит Султан Алиев. Это будет 16 декабря на шоу UFC в Калифорнии. Здесь, на нашей родине, примерно в это же время выступит Ахмед Алиев. У нас в следующем году примерно в это же году в планах подведение итогов и этому времени на столе должны лежать три-четыре чемпионских пояса Fight Nights и чемпионский пояс MMA.

– Почему такое название? Понятно, что я с Дагестана – у нас символ орел. Но в команде ведь собран серьезный интернационал – вся Россия. А у России символ – тоже орел. Так что, почему бы и нет.

Выбор бойцов

– У нас в клубе будет наблюдательный совет. Мы будем принимать решение, кого брать в команду. Решение буду принимать не только я. Любой человек нуждается в совете. У нас монополии не будет в руководстве. Будем тщательно выбирать бойцов.

– Женщины в нашей команде есть, но они дома, – ответил Хабиб на вопрос девушки из зала, которая интересовалась. Будут ли среди членов Eagles MMA представительницы прекрасной половины человечества.

ММА в России

– Сейчас мы видим, что в России есть несколько серьезных промоушенов ММА. В каждом из них есть свои чемпионы, свои претенденты. На рынке ММА есть конкуренция. Если есть конкуренция, значит будет и рост. Кроме того, постоянно открываются новые залы – на Кавказе, в Сибири, в других регионах. Уровень растет, интерес людей растет. Единственное, чего не хватает – конкуренции на телевидении. Если бои ММА будут хотеть показывать такие каналы, как НТВ, «Первый», «Россия», они будут конкурировать с «Матч ТВ» – вырастет спрос. Одно дело, когда тебя показывают на «Матч ТВ», и совсем другое – когда показывают на «Первом». Например, у нас в горах, в Цумадинском районе, в селении Сильди, работают только первый и второй каналы. И то второй иногда не показывает. «Матч ТВ» – нету. Есть много мест в России, до которых этот канал не доходит. Нужно внимание центрального телевидения. Это выведет спорт на другой уровень – больше трансляций, больше внимания, больше денег, больше конкуренции. Все к этому идет, но нужно пять-шесть лет.

ММА на «Первом»

– Допустим, 4 марта я дерусь с Фергюсоном за временный титул UFC. После этого они дают мне бой с Макгрегором в Лас-Вегасе на малой арене T-Mobile – объединительный титул. Это может произойти, например, в августе. Этот бой только в России в прямом эфире будет смотреть миллионов 20-30 человек. Вот его уже может показать «Первый» – почему и нет?

О Коноре Макгрегоре

– Может быть мои слова в адрес Макгрегора и были оскорблением. Но он оскорбляет. Почему и его нельзя оскорблять? Кто-то должен же положить этому конец. А то что он chicken – это не курица. Курица по-английски, кажется, по другому называется. Chicken – это вы правильно подметили…

– Честно сказать, если с профессиональной точки зрения, я стараюсь, как можно раньше закончить бой. Но если вы так ха-ха-хотите, я могу и пощечин ему надавать. А так, например, если бы я взял, как у Майкла Джонсона руку… Я ее крутил осторожно, понимал, что он уже никуда не денется – не хотел травму нанести. Если Конор так попадется, я ему точно травму нанесу.

📸Расул Мирзаев @rasul___mirzaev Новый клуб @eagles_mma_team сформирован #eagles #eaglesmma #eaglesmmateam

Фото опубликовано 🇷🇺Eagles MMA Team! (@eagles_mma_team)

О разнице Макгрегора и Фергюсона

– Если смотреть по стилю, то, чем больше я буду стоять, тем опаснее будет Конор. Он в своей карьере выиграл больше поединков именно нокаутами. Тони Фергюсон опасен тем, что он может нанести урон, как в стойке, так и в партере. Мое мнение, что Тони Фергюсон – опаснее Макгрегора. Если честно, мне даже больше хочется подраться именно с ним. Но если пояс у Конора, мне приходится больше внимания направлять на него. Однако я понимаю, что мне нужно выиграть у Тони, чтобы выйти на Конора.

– У Фергюсона очень длинные руки. Что это значит? Значит с ним нельзя драться на дистанции. Второе – если его переводим вниз, нужно быть очень осторожными – он очень хорошо душит. Третье – если мы его переведем, у нас преимущество по части рычагов контроля – в этом наши перспективы, –подоспел на помощь Хабибу отец бойца и его тренер Абдулманап Нурмагомедов.

О турнире UFC в России

– Насчет того, что UFC хочет приехать в Россию – есть слухи. Если они и будут проводить турнир в нашей стране, то не в первой половине года, а во второй, может следующей осенью. Но проводить мой бой с Конором в России не выгодно ни для Конора, ни для UFC. Они же зарабатывают на продаже pay-per-view, а основная аудитория, которая покупает эти трансляции, находится в Америке. Им из-за разницы во времени не удобно смотреть будет. Поэтому, если этот бой состоится, то он пройдет в США, либо в Нью-Йорке, либо в Вегасе.

MMA
Хабиб Нурмагомедов: Отец болеет за «Спартак», а я – за «Анжи»

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