Сергей Семак: «Крестовский» будет достроен – другого пути просто нет

Одним из тех, кто в субботу определит судьбу команд-участниц Кубка конфедераций-2017, станет экс-капитан сборной России Сергей Семак: именно он вместе с двукратной олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой будет вытягивать из «корзин» шары с названиями сборных и групп. А накануне пятикратный чемпион России поделился в Казани с журналистами ожиданиями от турнира.

– Немного непривычно быть не на поле, а на сцене, – признался Семак на репетиции, прошедшей там же, где состоится и сама жеребьевка, – в Казанской академии тенниса. – Но что-то новое всегда интересно. Тем более когда чувствуешь, что причастен к такому большому событию.

– Каких соперников вам хотелось бы вытянуть для сборной России?

– Как ее болельщик, конечно, желаю ей только побед, а потому предпочел бы, чтобы Германия с Португалией и Мексикой оказались в другой группе (улыбается). Но если серьезно, то жребий не важен: больше всего хочется, чтобы наша сборная была в состоянии проявить себя с лучшей стороны против любого соперника. И мне – опять же как болельщику – было бы очень интересно посмотреть на то, как у нее это получится. Ну, а по-настоящему задуматься о том, с кем желательно или нежелательно играть, надо будет перед следующей жеребьевкой – когда станут известны все участники чемпионата мира.

– То есть Кубок конфедераций – все-таки турнир скорее тренировочный, своего рода репетиция?

– Для болельщиков это прежде всего турнир, на котором можно получить удовольствие от игры, от атмосферы большого футбольного события. Что касается футболистов, то любому спортсмену хочется побеждать в каждом матче и каждом соревновании. Для нашей сборной это единственная возможность проверить себя в соревновательном режиме до чемпионата мира. Да и трофеями мы не избалованы. Так что сборной России турнир нужен, это не обсуждается, и подойти к нему она должна со всей серьезностью.

– Вопрос к вам как к тренеру: если бы вы подбирали команду на Кубок конфедераций, предпочли бы стопроцентную основу или использовали бы эту возможность, чтобы поэкспериментировать с составом, проверить ближайший резерв?

– Я не главный тренер сборной и не могу давать ему советы. Но, на мой взгляд, надо наигрывать тот состав, который будет готовиться к главным матчам. Многое, конечно, зависит от состояния футболистов – нельзя рисковать их здоровьем, – но играть все-таки должны сильнейшие.

– На репетиции жеребьевки вы сказали, что к Кубку конфедераций уже готовы все города, за исключением одного. Какого – не уточнили, но этого и не требовалось. Вы действительно верите в то, что многострадальная стройка на Крестовском в Санкт-Петербурге будет завершена вовремя?

– А другого пути просто нет, – улыбнулся в ответ Семак. – Или стадион будет построен в срок, или кто-то получит… срок!