Сергей Семак: «Крестовский» будет достроен – другого пути просто нет
Одним из тех, кто в субботу определит судьбу команд-участниц Кубка конфедераций-2017, станет экс-капитан сборной России Сергей Семак: именно он вместе с двукратной олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой будет вытягивать из «корзин» шары с названиями сборных и групп. А накануне пятикратный чемпион России поделился в Казани с журналистами ожиданиями от турнира.
– Немного непривычно быть не на поле, а на сцене, – признался Семак на репетиции, прошедшей там же, где состоится и сама жеребьевка, – в Казанской академии тенниса. – Но что-то новое всегда интересно. Тем более когда чувствуешь, что причастен к такому большому событию.
– Каких соперников вам хотелось бы вытянуть
для сборной России?
– Как ее болельщик, конечно, желаю ей только побед, а потому предпочел бы, чтобы Германия с Португалией и Мексикой оказались в другой группе (улыбается). Но если серьезно, то жребий не важен: больше всего хочется, чтобы наша сборная была в состоянии проявить себя с лучшей стороны против любого соперника. И мне – опять же как болельщику – было бы очень интересно посмотреть на то, как у нее это получится. Ну, а по-настоящему задуматься о том, с кем желательно или нежелательно играть, надо будет перед следующей жеребьевкой – когда станут известны все участники чемпионата мира.
– То есть Кубок конфедераций – все-таки
турнир скорее тренировочный, своего
рода репетиция?
– Для болельщиков это прежде всего турнир, на котором можно получить удовольствие от игры, от атмосферы большого футбольного события. Что касается футболистов, то любому спортсмену хочется побеждать в каждом матче и каждом соревновании. Для нашей сборной это единственная возможность проверить себя в соревновательном режиме до чемпионата мира. Да и трофеями мы не избалованы. Так что сборной России турнир нужен, это не обсуждается, и подойти к нему она должна со всей серьезностью.
– Вопрос к вам как к тренеру: если бы вы
подбирали команду на Кубок конфедераций,
предпочли бы стопроцентную основу или
использовали бы эту возможность, чтобы
поэкспериментировать с составом,
проверить ближайший резерв?
– Я не главный тренер сборной и не могу давать ему советы. Но, на мой взгляд, надо наигрывать тот состав, который будет готовиться к главным матчам. Многое, конечно, зависит от состояния футболистов – нельзя рисковать их здоровьем, – но играть все-таки должны сильнейшие.
– На репетиции жеребьевки вы сказали, что
к Кубку конфедераций уже готовы все
города, за исключением одного. Какого
– не уточнили, но этого и не требовалось.
Вы действительно верите в то, что
многострадальная стройка на Крестовском
в Санкт-Петербурге будет завершена
вовремя?
– А другого пути просто нет, – улыбнулся в ответ Семак. – Или стадион будет построен в срок, или кто-то получит… срок!