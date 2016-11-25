Растим мышечную массу: урок восьмой – задняя поверхность бедра
Осень – время тренировок на взрывной рост мышечной массы. «Советский спорт» запускает новый видео-проект: «Растим массу. Становимся больше. Становимся такими большими, как никогда».
Вместе с экспертом и координатором направления групповых программ сети фитнес-клубов X-Fit Русланом Пановым мы расскажем: как подготовить себя к циклу «массонабора», как поставить правильную технику упражнений, как расписать цикл прогрессирующих нагрузок для массы, какие упражнения выбрать, как часто тренироваться, питаться и как много спать.
В серии небольших и понятных видео вы получите настоящего онлайн-тренера. Он будет давать пошаговые инструкции, как сделать ваш путь к невероятной, фантастической мускулатуре самым правильным и эффективным. А чтобы смотреть видео было еще приятнее – для демонстрации упражнений мы выбрали самых привлекательных девушек-тренеров и клиенток сети X-Fit.
Мы обещаем: к Новому Году вам придется купить себе новую одежду. Вы станете таким большим и массивным, что старая станет мала.
ВИДЕО 8. ЗАДНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ БЕДРА
Вы помните это, да? Вы выходите на
пляж, а ваши ноги торчат из плавок как две спички. Все потому, что вы
пропускали день ног!
В новом видео от Советского Спорта и сети фитнес-клубов X-FIT все о том, как проработать заднюю поверхность бедра. А это значит, ребята – что только база и только хардкор. И – немного изоляции, чтобы жизнь не казалась медом.
Видео 1. Подготовка к тренировкам на набор мышечной массы
Видео 2. Постановка техники базовых упражнений на низ
Видео 3. Постановка техники базовых упражнений на верх
Видео 4. Питание и энергообеспечение в тренинге на массу
Видео 5. Базовая теория тренировок на массу
Видео 6. Строим переднюю поверхность бедра и икроножные мышцы
Видео 7. Наращиваем массу главной мышцы – ягодичной