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«Рубин» не проиграет ЦСКА. Прогноз на 15-й тур РФПЛ

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Рубин» не проиграет ЦСКА. Прогноз на 15-й тур РФПЛ
Источник: «Советский спорт»

«Советский спорт» дает прогнозы на матчи 15-го тура РФПЛ.

25 НОЯБРЯ

17:00. «Уфа» – «Оренбург»

Обе команды обученные. Обоими руководят очень перспективные тренеры – Виктор Гончаренко и Роберт Евдокимов соответственно. Поэтому, думаю, игра будет малорезультативной. Плюс надо учитывать, что «Уфа» в домашних матчах нынешнего сезона в РФПЛ еще ни разу не побеждала (4 ничьи в 6 матчах), а «Оренбург» пока не побеждал в гостях. Логичный исход – ничья.

26 НОЯБРЯ

11:30. «Амкар» – «Арсенал»

Приход Кирьякова в Тулу пока себя не оправдал - падение команды продолжается (три поражения подряд). А то, как здорово работает в Перми Гаджиев, можно было увидеть в последнем туре на Открытие-Арене. Победа «Амкара».

14:00. ЦСКА – «Рубин»

То, что мы увидели в исполнении ЦСКА во втором тайме с Байером, обнадежило. Но есть два момента. Первый: структурно игра ЦСКА осталась на прежнем уровне. Не надо питать иллюзий о возрождении. Есть серьезные проблемы с позиционными защитой и атакой. Припертые к стенке грозящим вылетом из ЛЧ, армейцы на эмоциях понеслись вперед против «Байера». Но такой фокус на поток не поставишь.

Второй момент: насколько готов Дзагоев. Только он из имеющегося состава у Слуцкого может нивелировать те самые игровые проблемы. Но после долгого перерыва Дзагоеву наверняка понадобится время, чтобы набрать форму. А побеждать надо уже сейчас.

У «Рубина» есть свои сложности, главная из которых – два состава не только по количеству футболистов, но и по качеству. Сделать из этого что-то однородное и единое непросто. Но нулевая ничья в предыдущем туре – с мегаорганизованным «Ростовом» - хороший знак. Думаю, ЦСКА не победит. Коэффициент на это (либо победа «Рубина», либо ничья) – почти два. Добротно.

17:00. «Локомотив» – «Урал»

«Урал» против «Краснодара» (0:3) выглядел очень серо. Если «Локо» не протранжирит моменты, то победит.

18:00. «Терек» – «Спартак»

Грозный - очень сложный выезд. Достаточно сказать, что совсем недавно там проиграл «Зенит» (1:2). Плюс вокруг «Спартака» сейчас много слухов. Правдивых или нет – не так важно. Думаю, это и будет понятно по итогам игры. Если Спартак просядет или перестанет выглядеть столь целостно, как в последних матчах, значит - красно-белая лодка раскачивалась не только снаружи.

Но игра в любом случае будет непростой. В первом круге «Спартак» провел только два матча в гостях с командами, претендующими на приставку «топ», и не выиграл ни разу (ничья в Казани – 1:1, и поражение в Питере – 2:4). Думаю, и в Грозном будет ничья. Тем более, не будет Зе Луиша. Что против знаменитой поддержки с трибун в Грозном и второго бомбардира РФПЛ Балая может стать решающим фактором.

27 НОЯБРЯ

14:00. «Крылья Советов» – «Томь»

Один факт: на двоих команды забили в нынешнем сезоне 16 мячей. Победа «Крыльев» потому, что у них просто больше возможностей в плане состава (Молло).

16:30. «Ростов» – «Анжи»

После «Баварии» пройдет три дня, игра состоится на четвертый. Думаю, этого хватит, чтобы «Ростову» восстановиться и выставить основной состав. «Анжи» нестабилен, и ошибки у них будут. А наказывать за ошибки в России лучше «Ростова» не умеет никто. Победа хозяев.

19:00. «Краснодар» – «Зенит»

Первая серьезная проверка «Краснодара» Шалимова на прочность. Поставлю на победу «Зенита». Аргументы? Дзюба, который выдает топ-матчи при большем ажиотаже. Ведь наверняка будет аншлаг. Это раз. Два: Луческу, который, как минимум, опытнее Шалимова-тренера. Румын очень здорово умеет играть матчи с прямыми конкурентами, что не раз доказывал в «Шахтере». И три: «Зенит» просто целостнее по составу с учетом травм, которые есть у «Краснодара».

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