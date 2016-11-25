Забыть и вспомнить. Пять недооцененных упражнений, которые дадут фору всем

Жим Брэдфорда, жим Свенда и обычные отжимания от скамьи. Когда-то эти упражнения помогали людям набрать килограммы мышц, но в погоне за новыми методиками про них забыли.

«Советский спорт» попросил фитнес-эксперта назвать пять недооцененных упражнений, которые нужно вспомнить, выучить и включить в свой тренинг.

Рассказывает Ольга Корчака, IFBB Bikini Pro, абсолютная чемпионка Северо-Запада в номинации «фитнес бикини», создатель и руководитель фитнес проекта KORCHAKACLUB.

1. Подъем гантели двумя ногами на бицепс бедра лежа





Как делать: ставите тяжелую гантель на пол перед скамьей. Ложитесь на скамью животом. Удерживая гантель ногами, сгибаете и разгибаете ноги в коленях.

Детали: «Бицепс бедра уже давно все привыкли тренировать в тренажерах - сидя и лежа. Такие «тренажеры-сгибатели» есть во всех залах, и они позволяют максимально изолировать бицепс бедра и хорошенько его проработать, - говорит эксперт «Советского спорта». – Однако, если время от времени добавлять в тренинг подъем гантели, это по-настоящему удивит мышцы ног и заставит их прогрессировать. Тяжелую гантель нужно еще удержать. Для бедер, привыкших к «комфортной» работе в тренажерах это станет шоком».

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Преимущества: вместе с бицепсом бедра упражнение проработает и другие мышцы ног. Они получат нагрузку, пытаясь «помочь» бицепсу бедра держать гантель.

2. Проработка пресса роликовым колесом

Как делать: начальный уровень – колени на полу. Раскатываете роликовое колесо до тех пор, пока туловище не станет параллельно полу. Усилием мышц пресса возвращаете роликовое колесо к коленям. Продвинутый уровень – то же упражнение, но в начальной позиции вы стоите.



Детали: «Роликовое колесо с виду совсем незамысловатый предмет. Но он способен максимально проработать все мышцы брюшного пресса одновременно –прямые, косые и даже подтянуть внутренние поперечные мышцы живота», - говорит Ольга Корчака.

Преимущества: скручивания на пресс или подъемы ног в висе делают акценты на верхних и нижних мышцах брюшного пресса. Колесо включает их в работу все сразу и позволяет быстрее увидеть вожделенные кубики пресса.

3. Отжимания от скамьи на трицепс





Как делать: поворачиваетесь спиной к скамье, беретесь за нее узким хватом. Вытягиваете ноги вперед и отжимаетесь, сгибая и разгибая руки.

Детали: «Обратные отжимания от скамьи – одно из самых доступных упражнений в плане инвентаря. Чтобы заставить ваш трицепс гореть, не нужно искать сложные тренажеры. И даже гантели не нужны. Достаточно иметь простой стул – и вы сможете тренироваться где угодно: дома, во время прогулок или даже на работе».

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Преимущества: упражнение легко усложнить. Если вам просто делать обычные отжимания, возьмите второй стул и положите ноги туда, а не на пол. Когда освоите и этот вид отжиманий, попросите домочадцев присесть (или упереться руками) вам в живот – это дополнительное отягощение заставит ваши трицепсы расти.

4. Жим Свенда





Как делать: встаньте и сожмите ладонями перед грудью два блина. Удерживайте блины только силой сжатия (не пытайтесь помогать себе, всовывая пальцы в дырки блинов). Сжимая блины, выпрямите руки перед грудью. Вернитесь в исходное положение. Повторите.

Детали: «Жим Свенда не требует большого инвентаря, но хорошо прорабатывает комплексно и грудные мышцы, и дельтовидные, и даже мышцы спины. Это упражнение будет одинаково полезно и мужчинам, и женщинам»

Преимущества: жим Свенда заставит мышцы работать под необычным углом. Кроме того, для этого упражнения не нужны большие веса. Скорее всего, вам будет достаточно блинов от ваших домашних гантелей.

5. Жим Бредфорда





Как делать: жим Бредфорда сочетает в себе обычный жим и жим за голову. Ухватитесь за гриф штанги широким хватом, снимите ее и удерживайте на уровне груди. Выжмите штангу над головой, но опустите ее не на грудь, а за голову. После следующего подъема вновь верните штангу на грудь.

Детали: «Для максимального напряжения не следует выпрямлять руки до конца. Выполнять жим Бредфорда можно как сидя, так и стоя».

Преимущества: жим Бредфорда прорабатывает сразу все три пучка дельтовидных мышц – передние, средние и задние. Другие упражнения для плеч не могут включить в работу такой массив мышц.