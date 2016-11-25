Даниил Квят: Надеюсь скоро будем бороться за подиумы!

В преддверии Гран-при Абу-Даби пилот «Торо Россо» Даниил Квят прошел проверку на «формульную» эрудицию, которую устраивают всем гонщикам официальный сайт чемпионата мира.

Журналисты портала задают каждому пилоту по 10 вопросов об истории «Формулы-1». Вот, как с заданием справился Квят.

1. Кто из нынешних гонщиков «Формулы-1» выигрывал чемпионат GP3?

Ответ: Точно знаю, что я выигрывал! Также – Валттери Боттас, Эстебан Гуттьерес…. А, даже два Эстебана – Окон тоже побеждал в GP3.

Вердикт: верно!

2. В каком Гран-при Виталий Петров завоевал для России первый подиум в «Формуле-1»?

Ответ: Гран-при Австралии-2011.

Вердикт: верно!

3. Где родился Карлос Сайнс?

Ответ: Который именно – отец или сын? Впрочем, вроде, они оба из Мадрида.

Вердикт: верно!

4. Сколько подиумов у «Торо Россо»?

Ответ: Один. Зато какой – победа в Монце в 2008-м!

Вердикт: верно!

5. Кто тогда победил?

Ответ: Конечно, Себастьян Феттель. Но, надеюсь, скоро мы сможем бороться за новые подиумы.

Вердикт: верно!

6. Финишировав 9-м на Гран-при Австралии-2014, вы стали самым молодым на тот момент пилотом в истории «Формулы-1», набравшим очки. Кого тогда опередили в этом списке?

Ответ: Того же Феттеля.

Вердикт: верно!

7. Кто заработал первые очки для «Торо Россо»?

Ответ: Вроде, сначала это сделал американец Скотт Спид, но тогда его за что-то дисквалифицировали. Так что первые очки команде принес Витантонио ЛЬюцци.

Вердикт: верно!

8. Когда это произошло?

Ответ: Я же заработал балл за правильный ответ, да? Так что могу ошибиться… Кажется, в Имоле.

– Нет.

– В Монце? В любом случае, ответ надо засчитать!

Вердикт: верно (со 2-й попытки)!

9. Назовите двух гонщиков, выигрывавших Гран-при России.

Ответ: Это легко. Первым в 2014 и 2015 годах был Льюис Хэмилтон. В этом сезоне победил Нико Росберг. У остальных шансов было немного…

Вердикт: верно!

10. Назовите пять пилотов, выступавших в «Торо Россо», не считая 2016 год?

Ответ: Себастьен Буэми, Хайме Альгерсуари, Жан-Эрик Вернь – он был моим партнером в первый год, Льюцци, Спид… Могу продолжить список: Феттель, Себастьен Бурдэ, Даниэль Риккиардо. Учитывая, что я перевыполнил план по количеству гонщиков, можете дать мне дополнительный балл? Чтобы было 11 верных ответов из 10-ти? Я хочу победить!

– Вы и так делите первое место с Сайнсом – у вас по 10 баллов.

– Хорошо. Это меня устраивает!

Вердикт: верно!