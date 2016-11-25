Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа- : -Оренбург
Хоккей  Салават Юлаев- : -Динамо Москва
Баскетбол  ЦСКА- : -Баскония
Хоккей  Металлург- : -Витязь
Хоккей  Северсталь- : -ЦСКА
Футбол  Фрайбург- : -РБ Лейпциг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Даниил Квят: Надеюсь скоро будем бороться за подиумы!

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  Formula1.comКомментарии
Даниил Квят
Даниил КвятИсточник: Associated Press

В преддверии Гран-при Абу-Даби пилот «Торо Россо» Даниил Квят прошел проверку на «формульную» эрудицию, которую устраивают всем гонщикам официальный сайт чемпионата мира.

Журналисты портала задают каждому пилоту по 10 вопросов об истории «Формулы-1». Вот, как с заданием справился Квят.

1. Кто из нынешних гонщиков «Формулы-1» выигрывал чемпионат GP3?

Ответ: Точно знаю, что я выигрывал! Также – Валттери Боттас, Эстебан Гуттьерес…. А, даже два Эстебана – Окон тоже побеждал в GP3.

Вердикт: верно!

2. В каком Гран-при Виталий Петров завоевал для России первый подиум в «Формуле-1»?

Ответ: Гран-при Австралии-2011.

Вердикт: верно!

3. Где родился Карлос Сайнс?

Ответ: Который именно – отец или сын? Впрочем, вроде, они оба из Мадрида.

Вердикт: верно!

4. Сколько подиумов у «Торо Россо»?

Ответ: Один. Зато какой – победа в Монце в 2008-м!

Вердикт: верно!

5. Кто тогда победил?

Ответ: Конечно, Себастьян Феттель. Но, надеюсь, скоро мы сможем бороться за новые подиумы.

Вердикт: верно!

6. Финишировав 9-м на Гран-при Австралии-2014, вы стали самым молодым на тот момент пилотом в истории «Формулы-1», набравшим очки. Кого тогда опередили в этом списке?

Ответ: Того же Феттеля.

Вердикт: верно!

7. Кто заработал первые очки для «Торо Россо»?

Ответ: Вроде, сначала это сделал американец Скотт Спид, но тогда его за что-то дисквалифицировали. Так что первые очки команде принес Витантонио ЛЬюцци.

Вердикт: верно!

8. Когда это произошло?

Ответ: Я же заработал балл за правильный ответ, да? Так что могу ошибиться… Кажется, в Имоле.

– Нет.

– В Монце? В любом случае, ответ надо засчитать!

Вердикт: верно (со 2-й попытки)!

9. Назовите двух гонщиков, выигрывавших Гран-при России.

Ответ: Это легко. Первым в 2014 и 2015 годах был Льюис Хэмилтон. В этом сезоне победил Нико Росберг. У остальных шансов было немного…

Вердикт: верно!

10. Назовите пять пилотов, выступавших в «Торо Россо», не считая 2016 год?

Ответ: Себастьен Буэми, Хайме Альгерсуари, Жан-Эрик Вернь – он был моим партнером в первый год, Льюцци, Спид… Могу продолжить список: Феттель, Себастьен Бурдэ, Даниэль Риккиардо. Учитывая, что я перевыполнил план по количеству гонщиков, можете дать мне дополнительный балл? Чтобы было 11 верных ответов из 10-ти? Я хочу победить!

– Вы и так делите первое место с Сайнсом – у вас по 10 баллов.

– Хорошо. Это меня устраивает!

Вердикт: верно!

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Квят дважды протокол колеса в пятничных заездахРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят дважды во время пятничных заездов проколол шины на своем болиде.Стюарды Гран-При Абу-Даби оштрафовали ХэмилтонаСтюарды заключительного этапа «Формулы-1» оштрафовали команду пилота «Мерседес» за превышение скорости на пит-лейне во время первой практики.Хэмилтон выиграл первую практику в Абу-Даби, Квят – 22-йХэмилтон выиграл первую практику в Абу-Даби, Квят – 22-йПилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучший результат во время первой практики заключительного этапа чемпионата мира Гран-при Абу-Даби.Нико Росберг: Я взволнован сражением за титул с ЛьюисомПилот «Мерседес» Нико Росберг поделился ожиданиями от предстоящего этапа «Формулы-1», который пройдет в Абу-Даби.Даниил Квят: Жду зиму, чтобы отдохнуть и перезарядить батарейкиоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят перед заключительной гонкой сезона, подвел итоги года и рассказал с каким настроением подходит к перерыву в «Формуле-1».Дженсон Баттон: Я начинаю уик-энд с мыслью о том, что меня ждет последняя гонка в «Формуле-1»Британский пилот «Макларен» Дженсон Баттон поделился эмоциями перед последней гонкой «Формулы-1» в карьере, которая пройдет в Абу-Даби.Дженсон Баттон: Позвал бы Квята на ужин, потому что он очень веселый пареньПилот «Макларена» Дженсон Баттон включил российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята в список гонщиков, которых бы он позвал на ужин.Гран-при Канады утвержден в календаре 2017 годаМонреаль объявил о подписании контракта на проведение Гран-при Канады в сезоне 2017 года. Мэр города Дени Кодер сообщил о том, что гонка состоится в намеченный срок.Кими Райкконен: В Абу-Даби трудно обгонятьПилот команды «Ферарри» Кими Райкконен поделился ожиданиями от Гран-при Абу-Даби. Соревнования пройдут с 25 по 27 ноября.Карлос Сайнс: Я люблю уик-энд в Абу-ДабиПилот «Торо Россо» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от Гран-при Абу-Даби. Соревнования пройдут с 25 по 27 ноября.Даниил Квят: Я рад, что сезон заканчиваетсяПилот команды «Торо Россо» Даниил Квят признался, что он рад скорому окончанию сезона. До конца чемпионата осталось только одно Гран-при – Гран-при Абу-Даби.Роман Грожан: Мы с Магнуссеном будем подгонять друг другаПилот команды «Хаас» Роман Грожан поделился ожиданиями от выступлений вместе с Кевином Магнуссеном. Напомним, что в следующем сезоне Магнуссен пополнил состав «Хааса».Дженсон Баттон: Я могу попробовать свои силы в ралли-кроссеПилот команды «Макларен» Дженсон Баттон рассказал о планах на следующий сезон. Напомним, что в следующем году он перейдет на должность резервного пилота команды.Мика Хаккинен: Без Денниса я никогда не стал бы двукратным чемпионом мираДвукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен расстроен решением владельцев McLaren Technology Group отстранить от должности генерального директора компании Рона Денниса.Квят провел урок физкультуры в подмосковном лицее (видео)Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят провел урок физкультуры в подмосковном Физтех-лицее им. П. Л. Капицы, сообщает Automotorsport.com.ru.Даниил Квят: Формула-1 стала скучной? Там, где я, очень даже не скучноРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят ответил на вопрос о том, почему Формула-1 стала скучной. Он отметил, что его участие делает гонки более интересными.Даниил Квят: Сезон прошел очень плохо, но это такой небольшой спад в карьереГонщик «Торо Россо» Даниил Квят оценил то, как сложился для него нынешний сезон, по ходу которого он был переведен в итальянскую команду из «Ред Булла».Даниэль Риккардо: В этом году у нас было не так много шансов на успехАвстралийский пилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо рассказал о том, чего не хватает «быкам» в нынешнем сезоне для побед.Франц Тост: Я жду от Квята очень сильного сезона в 2017 годуРуководитель «Торо Россо» Франц Тост поделился ожиданиями на следующий сезон «Формулы-1».Рон Деннис покинул «Макларен»Председатель и главный исполнительный директор McLaren Group Рон Деннис покинул занимаемые должности. Об этом сообщает Autosport.

Торо Россо
Торо Россокалендарьстатистика
Даниил Квят
Даниил Квятвсе новости
Гран-при Абу-Даби
Гран-при Абу-Даби
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение