Пули Шипулина, страхи Гараничева и сюрпризы от женской сборной

Смешанная гонка и супермикст – уже в воскресенье. А 1 декабря биатлонисты разыграют первые личные награды нового сезона. Что ждать от нового биатлонного года? В материале «Советского спорта» – ответы на главные вопросы.

Гусь хрустальный Мартин: кто его догонит?

Багаж, который Мартен Фуркад вез из Ханты-Мансийска в марте прошлого года, был перемотан желтой лентой с надписью Fragile! или Осторожно, хрупко! И у него был перевес – из-за пяти малых хрустальных глобусов и одного здоровенного.

Это был второй сезон, когда француз приватизировал весь личный хрусталь Кубка мира. Прежде таким же успешным для Фуркада-младшего был сезон-12/13, а Большой глобус он выиграл уже пятый раз подряд.

Существуют ли предпосылки тому, что он не сделает этого снова? Нет.

Допустим, в биатлонной элите есть золотая молодежь, а некоторые парни – золотые в прямом смысле. Норвежец Йоханнес Бе, например. До недавнего времени он был обладателем уникального достижения – всякий раз, когда попадал на подиум, занимал исключительно первое место и серия эта доросла до девяти гонок.

Йоханнес на пять лет моложе француза. Но станет ли это преимуществом? Вряд ли. Фуркад – железо и машина. И таким останется до Игр-2018. Иначе – он просто перестал бы бегать.

Немец Симон Шемпп – тоже отличный парень, только часто болеет. Как раз частые DNS (не стартовал) в протоколах прошлого года и помешали ему бороться за место в топ-3 общего зачета.

Антон Шипулин? Это по-прежнему наш первый номер, и с ним связаны наши главные надежды. Но где найти ту пилюлю, которая залечит болезнь под названием «последний выстрел»? Сам Антон слегка раздражается, когда заводишь пластинку про этот самый последний. Мол, если б вы не напоминали, я бы не зациклился на этом. Ну, ок, больше не будем это мусолить.

Тем более что буквально за несколько дней до начала сезона главный тренер команды Александр Касперович рассказал нашему изданию, что Шипулин быстр, как ветер, и совсем не теряется на фоне лучших лыжников мира – с ними он соревновался в гонке в норвежском Бейтоштолене несколько дней назад. К тому же в команде Шипулина этим летом работал бог постановки стрельбы Андрей Гербулов. Надеемся и верим.

Получится ли у мужской сборной России подняться выше в Кубке наций?

В 2015 году мужская сборная России стала четвертой в Кубке наций, в прошлом сезоне – третьей. Имеет ли смысл рассчитывать в этом году на второе?

Нет ни малейшего сомнения в том, что команда у нас сильная. И конкуренция – мама не горюй. Важно правильно распорядиться этой грозной силой. Это уже вопрос к тренерам.

Сейчас ситуация такова, что молодежь начинает врываться в состав предыдущего созыва. Например, в числе первых в основную команду попал Антон Бабиков, а «железного» в недавнем прошлом сборника Дмитрия Малышко пока там нет – только после спринтерских гонок на Кубке IBU (25 и 26 ноября) станет ясно, попадет он в команду или нет.

Вообще для Малышко – этот сезон очень важный. Если ему так ничего и не удалось сделать со стрельбой, то вряд ли в предолимпийский год за него будут держаться, все-таки есть резон делать ставку на ребят помоложе. Тем более, что сам же Александр Касперович уверяет, что молодежь возмужала и окрепла. Прежде всего речь идет о Бабикове и Максиме Цветкове.

Что касается Алексея Волкова, то скорее всего тренеры продолжат использовать его лучшие качества, а именно стрельбу, вызывая на индивидуалки и эстафеты. По крайней мере, в таком режиме Алексей провел предыдущий год.

Евгению Гараничеву нужно совершенно точно расквитаться с эстафетными проблемами – убедить прежде всего себя самого, что ничего страшного в гонках за команду нет, а часто это получается очень даже празднично. Тут уж надо думать об Олимпиаде-2018 и сделать так, чтоб тренеры не боялись ставить его в состав, как это произошло, например, в Сочи.

Габи? Мари? Лаура?

Останется ли подобно Фуркаду фаворитом среди женщин чешка Габриэла Соукалова? Впрочем, она теперь не Соукалова, а Кокуалова, потому что вышла замуж за чешского бадминтониста Петра Коукала.

Что говорит в ее пользу? То, что она до ужаса стабильна. Во-первых, она стартовала во всех личных гонках прошлого сезона, да и эстафету пропустила лишь одну – в Рупольдинге. Единственный прочерк у нее – Ханты-Мансийский масс-старт. Но ту гонку отменили из-за рухнувшей на стадион мачты освещения. К счастью, кроме расписания тогда никто не пострадал, поскольку матча свалилась очень корректно – на поле стрельбища, где обычно никто не разгуливает.

Вечером того же дня Габриэла «баюкала» на руках Большой хрустальный глобус, который заслужила на сто процентов. Только лишь в одной гонке за весь сезон (где моя корзина с восклицательными знаками?) она не вошла в Топ-10, а стала одиннадцатой. Но что там десятка – в подавляющем большинстве гонок она попадала в шестерку, а в 11 из 25 случаев зашла на пьедестал, при этом одержала четыре победы. Вот какая невероятная Габи досталась в жены Петру Коукалу.

Нет сомнения, что чешка и дальше будет размеренным шагом идти к новой мечте, но только сильно хороши ее конкурентки. Во-первых, это француженка Мари Дорен-Абер и немка Лаура Дальмайер. Первая, родив ребенка в сентябре 2014 года, не устает удивлять и бить рекорды. Именно она до последнего этапа в прошлом сезоне претендовала на то, чтобы отобрать у чешки первое место в тотале. На чемпионате мира-2016 неутомимая Мари по прозвищу Веснушка получила медали во всех шести гонках, в которых участвовала, и стала трехкратной чемпионкой мира.

У Лауры Дальмайер закрепившегося за ней прозвища нет, но ее вполне можно называть быстроногой ланью: если она в форме – прячьтесь все. На ЧМ-2016 ей достались 5 медалей, в том числе одна за эстафету.

А есть еще итальянка Доротея Вирер, не забывайте про нее. Хотя как про нее забудешь – она такая красивая.

Побежит ли, наконец, женская сборная России?

Что радует уже сейчас – это появление новых имен в сборной.

Татьяну Акимову в конце прошлого сезона признали лучшим новичком года, а теперь именно она – первый номер нашей команды. Акимова прекрасно сработалась с тренером Виталием Норицыным, который готовил часть наших девушек параллельно с группой Валерия Медведцева.

«У Татьяны есть скорость и она справляется со стрельбой. Она горит желанием выступать и завоевывать высокие места», – рассказал нам главный тренер сборной Александр Касперович. А мы только рады. Ужель та самая Татьяна?

В числе первых отобралась в команду Виктория Сливко, которая в отличие от Татьяны Акимовой на Кубке мира еще не появлялась. Зато все мы помним ее задорное выступление на чемпионате Европы-2016 в Тюмени, где она вместе с Антоном Бабиковым выиграла супермикст, показав при этом фантастическую стрельбу. А после, хохоча, подшучивала в прямом эфире над своим напарником: «Мазила!»

Настанет ли такое время, когда подобным образом Виктория будет подшучивать над лидерами мирового биатлона? Шанс есть! Касперович утверждает, что у Сливко феноменальная стрельба. На тестах она работает на 100% уровне, ее скорость, манипуляция с оружием больше схожи с мужскими. Плюс, по заверению тренера, ее физические возможности сильно возросли.

Увы, за несколько дней до начала первого этапа Кубка мира стало известно, что эта девушка заболела, и в Эстерсунде выступить не сможет.

В супермиксте ее заменит Ольга Подчуфарова – самая большая наша надежда прошлого сезона. Ольга уже на первых этапах прочно вошла в числе лидеров, завоевала золото на этапе в Антхольце, а потом – пропала с экранов радаров.

Так уж устроен ее организм, что на протяжении всего сезона высокий уровень она не держать не может. Поэтому, чтобы не потерять талантливую спортсменку, было принято решение не форсировать ее подготовку, дать отдохнуть, восстановиться. Предполагается, что к своей лучшей форме Ольга подойдет уже после декабрьских этапов и это поможет нашей команде на чемпионате мира. Напомним, что в прошлом году Подчуфарова настолько ослабла к главному старту сезона, что не вступила там вовсе.

Ольга, к слову, пока единственная из прошлогодней основы включена в первый состав. Екатерине Шумиловой придется пробиваться в команду через Кубок IBU, Дарье Виролайнен (она вообще не включена в сборную для международных стартов) – через Ижевскую винтовку, а Екатерина Юрлова пока вообще далека от этих передряг: 14 ноября она родила дочку Киру и сейчас занимается ребенком. Но, по нашим данным, отсиживаться в отпуске по уходу Юрлова не планирует – она рассчитывает вернуться уже в этом сезоне.

Чем обернется возвращение Слепцовой?

Светлане Слепцовой 30 лет. Самая важная победа в ее жизни случилась шесть с половиной лет назад, когда она стала олимпийской чемпионкой Ванкувера в эстафете. К тому же турниру относится ее самое известное высказывание. «Когда поняла, что третье место ушло и медали не будет, то стало неважно – 16-е место я займу или, скажем, 18-е. От биатлонной команды ждут медалей, но я считаю, что мы в принципе никому ничего не должны». За такой подход тогда Светлану буквально заклевали.

Дальше ее карьера рассыпалась в мелкую крошку, как разбивается хрустальная ваза. Ее уносили на носилках после финиша, она занимала худшие места в карьере в гонках и в тотале, в новом олимпийском сезоне не попала в сборную, а в сезоне-14/15, казалось, Светлана ушла совсем.

Но в прошлом году она стала вновь бороться за попадание в первую команду. У нее это получилось: тренеры дали ей возможность выступить на последнем этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске. При двух промахах Светлана финишировала 67-й и со слезами на глазах покинула стадион.

При этом она твердо знала, что это еще не конец, и она снова будет биться за место в сборной. И она добилась своего, причем сделала это одной из первых – без проверки на Кубке IBU. Сейчас Касперович уверяет, что Светлана возвращается в свою лучшую форму. Это подтвердили контрольные старты в Тюмени и норвежском Бейтоштолене.

Ей помогает то, что в последние годы она работала с Валерием Медведцевым, который в мае был назначен старшим тренером женской команды. Его методика на сто процентов подходит спортсменке, помогает прогрессировать. Насколько их совместный труд будет полезен сборной – на этот вопрос ответят уже первые этапы.

Как выступят молодожены Дарья Домрачева и Уле-Айнар Бьорндален?

Через три недели после рождения дочери (это случилось 1 октября), Дарья Домрачева начала тренироваться в Раубичах под Минском. Тогда многим стало окончательно ясно, что объединило их с Бьорндаленом – два фаната, две работяги. А кто-то на одном из форумов шутливо «обвинил» Дарью в браке по расчету – мол, Домрачева положила глаз на знаменитый и уникальный бьорндаленовский трейлер-дом, который можно увидеть на всех этапах Кубка мира, ну разве что не на заокеанских. Там – все для его тренировок и полноценной подготовки. Одному пользоваться такими хоромами – это, барство, конечно, несусветное, но теперь трейлер послужит и Домрачевой.

Трехкратная олимпийская чемпионка Сочи планирует вернуться в биатлонную семью (впрочем, у нее все семьи – биатлонные) после нового года. Таким образом, три этапа она пропустит, и это не лучшим образом скажется на ее положении в общем зачете и перспективах выиграть Большой хрустальный глобус. Но такой задачи перед ней и нет. Главное – разогнаться перед олимпийским сезоном, чтоб уже в Корее показать, кто в доме хозяйка.

Хозяин в ее собственном доме Уле-Айнар пока никаких заявлений по поводу окончания не делает, хотя в январе ему стукнет 43, а в Кубке мира он с 1994 года. Можно предположить, что в этом сезоне его результаты не будут очень яркими. Все-таки предыдущие годы он тренировался, ни на что не отвлекаясь, а тут все лето ему приходилось много времени тратить на семейные обязанности.