Массимо Каррера: Пытаюсь, как Конте научить игроков работать на команду

Антонио Конте и Массимо Каррера Источник: Associated Press

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера дал интервью итальянскому изданию Сalciomercato.

– Конечно, назначение на пост главного тренера стало для меня настоящим сюрпризом, – рассказывает специалист. – Отдаю всего себя футболу и стараюсь помочь команде достичь поставленных целей.

– Вы уже настоящий идол для болельщиков «Спартака». Они даже посвятили вам баннер на матче с «Томью»...

Источник фото: Сalciomercato



– Думаю, здесь дело в большой любви к клубу. В команде богатая история, свои традиции. Я, в свою очередь, обещал, что «Спартак» будет играть с полной самоотдачей, как настоящий победитель. Стараюсь использовать свой опыт. Мне очень помогает и тот факт, что я сам играл в футбол на профессиональном уровне.



– Вы тренировали вместе с Антонио Конте «Ювентус», а потом и сборную Италии. Почему именно «Спартак» стал следующим местом вашей работы?

– На самом деле, все в этом вопросе очень и очень просто: «Челси» не собирался приглашать меня. К тому же, Дмитрий Аленичев встретился со мной во время Евро-2016, где рассказал о своих планах. Обдумав все, я принял решение. Хорошо, что в «Спартаке» работает итальянский тренер вратарей Джанлука Риоми, у которого огромный опыт. Мы отлично ладим.



– Чему вы научились у Конте и как вы оцените игру «Челси» под его руководством?

– Не удивлен тем, как Антонио поставил игру команды и сейчас дела у него складываются очень хорошо. Конте – лучший в мире тактик, который прекрасно умеет настроить на игру любого футболиста. Я хорошо знаю этого человека, многому у него научился, и теперь отлично понимаю, как работает современный футбол. Считаю Конте выдающимся специалистом. Я тоже пытаюсь создать в «Спартаке» положительную атмосферу, где на первый план выходят командные цели, а не личные.



– Как объяснить тот факт, что «Ювентус» в последний раз выигрывал Лигу чемпионов с Марчелло Липпи?

– Не стоит забывать, что Лига чемпионов – довольно непростой турнир, где одной удачи недостаточно. Не вижу никаких проблем у «Ювентуса» с точки зрения настроя. Сейчас команда Аллегри лидирует в чемпионата Италии, опережая ближайшего конкурента на 7 очков. Вам не нравится игра команды? Это не имеет значение. Самое главное – результат. На мой взгляд, важно показывать именно тот футбол, который приносит результат. Не стоит думать постоянно о трофеях, которые ждут. Это философия, на которой я вырос, как игрок, и как тренер.



– Вернемся к чемпионату России. В чем отличие РФПЛ от Серии А?

– В чемпионате России намного меньше тактики, чем в итальянском первенстве. Практически в каждом матче обе команды пытаются взять на себя инициативу, стараясь действовать первым номером.



– Что скажете о подготовке к чемпионату мира и о сборной России?

– Честно говоря, я живу не в Москве, а в спортивном центре клуба. Но могу сказать, что подготовка идет полным ходом и я уверен, что каждый участник чемпионата мира останется доволен его организацией. Что касается сборной России, то мне трудно говорить, поскольку я живу в этой стране всего 4 месяца. У меня нет информации о том, какая работа была проделана в национальной команде, – сказал наставник столичного клуба.