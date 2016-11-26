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Массимо Каррера: Пытаюсь, как Конте научить игроков работать на команду

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  CalciomercatoКомментарии
Антонио Конте и Массимо Каррера
Антонио Конте и Массимо КаррераИсточник: Associated Press

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера дал интервью итальянскому изданию Сalciomercato. 

– Конечно, назначение на пост главного тренера стало для меня настоящим сюрпризом, – рассказывает специалист. – Отдаю всего себя футболу и стараюсь помочь команде достичь поставленных целей. 

– Вы уже настоящий идол для болельщиков «Спартака». Они даже посвятили вам баннер на матче с «Томью»...

Источник фото: Сalciomercato

– Думаю, здесь дело в большой любви к клубу. В команде богатая история, свои традиции. Я, в свою очередь, обещал, что «Спартак» будет играть с полной самоотдачей, как настоящий победитель. Стараюсь использовать свой опыт. Мне очень помогает и тот факт, что я сам играл в футбол на профессиональном уровне.

– Вы тренировали вместе с Антонио Конте «Ювентус», а потом и сборную Италии. Почему именно «Спартак» стал следующим местом вашей работы?
– На самом деле, все в этом вопросе очень и очень просто: «Челси» не собирался приглашать меня. К тому же, Дмитрий Аленичев встретился со мной во время Евро-2016, где рассказал о своих планах. Обдумав все, я принял решение. Хорошо, что в «Спартаке» работает итальянский тренер вратарей Джанлука Риоми, у которого огромный опыт. Мы отлично ладим.

– Чему вы научились у Конте и как вы оцените игру «Челси» под его руководством?
– Не удивлен тем, как Антонио поставил игру команды и сейчас дела у него складываются очень хорошо. Конте – лучший в мире тактик, который прекрасно умеет настроить на игру любого футболиста. Я хорошо знаю этого человека, многому у него научился, и теперь отлично понимаю, как работает современный футбол. Считаю Конте выдающимся специалистом. Я тоже пытаюсь создать в «Спартаке» положительную атмосферу, где на первый план выходят командные цели, а не личные. 

– Как объяснить тот факт, что «Ювентус» в последний раз выигрывал Лигу чемпионов с Марчелло Липпи? 
– Не стоит забывать, что Лига чемпионов – довольно непростой турнир, где одной удачи недостаточно. Не вижу никаких проблем у «Ювентуса» с точки зрения настроя. Сейчас команда Аллегри лидирует в чемпионата Италии, опережая ближайшего конкурента на 7 очков. Вам не нравится игра команды? Это не имеет значение. Самое главное – результат. На мой взгляд, важно показывать именно тот футбол, который приносит результат. Не стоит думать постоянно о трофеях, которые ждут. Это философия, на которой я вырос, как игрок, и как тренер.

– Вернемся к чемпионату России. В чем отличие РФПЛ от Серии А?
– В чемпионате России намного меньше тактики, чем в итальянском первенстве. Практически в каждом матче обе команды пытаются взять на себя инициативу, стараясь действовать первым номером.

– Что скажете о подготовке к чемпионату мира и о сборной России?
– Честно говоря, я живу не в Москве, а в спортивном центре клуба. Но могу сказать, что подготовка идет полным ходом и я уверен, что каждый участник чемпионата мира останется доволен его организацией. Что касается сборной России, то мне трудно говорить, поскольку я живу в этой стране всего 4 месяца. У меня нет информации о том, какая работа была проделана в национальной команде, – сказал наставник столичного клуба.

Матч

Терек - Спартак

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

26 ноября 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

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