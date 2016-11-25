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Жулио Баптиста: Марио Фернандес в сборной России? Это абсолютно нормально

Борис Богданов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Жулио Баптиста и Волк Забивака
Жулио Баптиста и Волк ЗабивакаИсточник: Getty Images

Двукратный обладатель Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии Жулио Баптиста, который примет участие в субботней жеребьевке будущего турнира, высоко оценивает шансы на нем российской сборной, с удовольствием вспоминает, как играл против «Зенита», и на 90 процентов уверен, что бразильцы попадут на ЧМ-2018.

– Кубок конфедераций для меня турнир особенный – ведь именно на нем я дебютировал в сборной Бразилии, – вспоминает 35-летний форвард, защищающий ныне цвета «Орландо Сити» в американской MLS. – Произошло это в 2001-м, в игре с Японией. Всего в моей карьере было три Кубка, и два из них мы выиграли. Так что после чемпионата мира для меня это лучший турнир на свете!

– Кого вы бы назвали фаворитом Кубка конфедераций-2017?
– Предсказать исход такого сильного по составу и скоротечного соревнования, как Кубок конфедераций, крайне трудно. Россия, например, – хозяйка турнира, значит, у нее есть шансы проявить себя с лучшей стороны. Хорошие футболисты у вас имеются, и у тренеров российской команды есть время, чтобы их подготовить. Но многое, конечно, будет зависеть от результатов жеребьевки. Если российской сборной в соперники по группе достанутся немцы или португальцы, ей придется очень постараться, чтобы выйти из группы. Да и сборная Чили, которая два раза подряд выиграла Кубок Америки, – соперник крайне серьезный.

– Как вам Казань? Не замерзли?
– Казань толком пока увидеть не удалось – программа слишком напряженная. (Улыбается). А что касается холода, то я его, конечно, не очень люблю, но в свое время мне довелось играть в Санкт-Петербурге – так там было не теплее (речь о матче Кубка УЕФА «Зенит» - «Севилья» в ноябре 2004 года; игра закончилась со счетом 1:1, за испанцев забил как раз Жулио Баптиста. – Прим. ред.). Однако воспоминания о той поездке остались самые приятные – прекрасный город!

– На Кубок конфедераций сборная Бразилии не приедет, но на тот же 2017-й год запланирован ее товарищеский матч с командой России. Насколько он может быть важен и полезен для пентакампеонов?
– Конечно, это отличная идея! Сборной Бразилии, несомненно, будет очень полезно сыграть на одном из стадионов, которые примут чемпионат мира, а вашей команде – проверить себя в деле против такой сильной команды, как наша. К тому же у вас в стране, насколько я знаю, к Бразилии относятся с большой симпатией – как и у нас к России, – а значит, матч пройдет в прекрасной атмосфере, при полных трибуна, а болельщики получат массу удовольствия.

– Сомнения в том, что бразильцы попадут на чемпионат мира в Россию, надо полагать, рассеялись? Отборочный турнир ваша команда начала не слишком удачно, но теперь дела у нее пошли на лад.
– Да, думаю, в этом уже никто не сомневается. На 90 процентов мы – на чемпионате мира. Заслуга в этом, на мой взгляд, принадлежит прежде всего нашему новому главному тренеру Тите, который перестроил игру команды, ее тактику, помог футболистам проявить их лучшие качества. Сейчас сборная Бразилии на верном пути.

– Вы знакомы с кем-то из соотечественников, выступающих в российском чемпионате?
– Из нынешних – пожалуй, нет. Но в свое время я немало матчей провел за сборную вместе с Вагнером Лав, пересекался с Виллианом и другими ребятами, поигравшими в России. О вашей стране и вашем чемпионате они рассказывали только хорошее.

– Бразилец Марио Фернандес из ЦСКА недавно получил российское гражданство и теперь будет играть за нашу сборную. Как вы относитесь к такому явлению, как натурализация?
– Абсолютно нормально. Таких было немало – тот же Диего Коста выступает за Испанию, – и ничего плохого я в этом не вижу. Если человек не имеет возможности играть за сборную родной страны и при этом достаточно долго прожил в другой, освоился там, стал своим – почему бы нет? 

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