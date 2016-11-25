«Исход матча Карлсен – Карякин решит не цвет фигур, а крепкие нервы»

Чемпион России, гроссмейстер Александр Рязанцев – о матче на первенство мира по шахматам.

Сегодня ночью в Нью-Йорке завершилась 10-я партия матча: чемпион, норвежец Магнус Карлсен белыми победил претендента, российского гроссмейстера Сергея Карякина. За ходом десятой партии можно было следить ЗДЕСЬ. Счет в матче стал равным – 5:5. 11-я пария, в которой белыми будет играть Карякин, пройдет в воскресенье, 27 ноября.

- Карлсен вернулся к своей тактике в 10-й партии– не делает резких ходов, а долго «возит» соперника, пока тот не совершит ошибку.

- Сложная получилась партия, Карлсен переиграл Сергея, а тот играл пассивно. Надо все-таки было действовать поактивней. А затем Сергей в эндшпиле ошибся и получил позицию от худшей до тяжелой.

- После победы Карякина в 8-й партии эксперты говорили, что психологическое преимущество на стороне Сергея. Сейчас, видимо, оно перешло к Карлсену? Тем более, Карякин допустил ошибку, не нашел вечный шах…

- Не факт, что там был вечный шах. Да, потом перешли в позицию, где возможно, перевес был на стороне белых. Но это еще, как ее оценивать. А что касается, психологического преимущества, не уверен, что оно сейчас на чьей-то стороне. Очень важно, что по регламенту выходной. Если Сергей восстановится от поражения, не думаю, что кто-то будет фаворитом. После десяти партий напряженного матча в двух последних все решат нервы. В этой ситуации я бы никого не стал называть фаворитом. Кто будет более спокоен, кто совершит меньше ошибок, тот и выиграет матч.

- Усталость и огромное напряжение уже сказывается на игре?

- Напряжение, конечно же, большое. Потому что борьба в матче равная. А хватит ли соперникам физической подготовки, чтобы выдержать это высокое напряжение, это зависит от того, как они готовились, и мы это увидим. Матч напоминает боксерский поединок – те же 12 раундов. В боксе 11-й и 12-й раунды называют чемпионскими.

Карлсен вернулся. Как чемпион мира сравнял счет в матче с Карякиным

- По аналогии с боксом – 11-ю и 12-ю партии тоже можно назвать чемпионскими?

- Да, конечно. В данном матче эта аналогия уместна.

- Карякин белыми почти не изменяет испанской партии, только однажды он сыграл итальянскую.

- В 9-й партии, когда Сергей вновь сыграл испанку, он все время владел инициативой, Карлсен постоянно был вынужден защищаться, и ушел на ничью. Не просто Магнусу пришлось. Посмотрим, будет ли команда Карякина менять дебют? Многое зависит от того, как они проведут выходной. Не исключаю, что до тай-брейка дело не дойдет, все решится в двух оставшихся партиях.

- Так все-таки стоит ли Сергею поменять дебют в своей последней белой партии?

- Если исходить из 9-й партии, где Сергей все время владел инициативой и имел перевес, ничего менять не надо. Во всяком случае, я бы на его месте играл те дебюты, в которых чувствую себя комфортно.

- Но 11-я партия – последняя белая для Сергея. И подразумевается, что ее надо играть на победу…

- Я считаю, что надо играть по позиции вне зависимости от цвета. И пока в этом матче мы видим, что существенного перевеса белыми никому из участников получить не удается, в лучшем случае белые получают небольшую инициативу. Поэтому повторяю: все решат нервы. Сергею нужно максимально сконцентрироваться, не обращать внимание на результат предыдущей партии и играть по позиции.