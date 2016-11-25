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«Я здесь, чтобы победить». Росберг и Хэмилтон перед финальной гонкой сезона

Александр Семкив
Александр Семкив
Источник:  Formula1.comКомментарии
Нико Росберг и Льюис Хэмилтон
Нико Росберг и Льюис ХэмилтонИсточник: Reuters

В преддверии заключительной гонки «Формулы-1» в Абу-Даби прошла необычная пресс-конференция, на которой присутствовало всего два гонщика «Мерседеса» – Льюис Хэмилтон и Нико Росберг.

Два претендента на титул, которых разделяет всего 12 очков. В копилке немца 367 баллов, а у его оппонента 355.

- Безусловно, я приложу все усилия в гонке, - начал Росберг. – Я в третий раз пытаюсь завоевать титул чемпиона и второй раз все решается в заключительной гонке, поэтому я чувствую себя более спокойно.

- Это был богатый год на события для вас двоих, какая гонка Льюиса впечатлила вас больше всего?
- Неожиданный вопрос, мне нужно время подумать. Льюис хорошо провел сезон, было много замечательных гонок. Как следовало ожидать он оказался серьезным конкурентом и непростым соперником.

- Льюис, тот же вопрос. Какая гонка Нико запомнилась вам?
- Я не видел ни одной его гонки. Он был хорош на многих трассах. Я не думаю, что могу выделить какую-то одну.

- В 2007 чемпионом стал Кими Райкконен, хотя преимущество перед финальной гонкой было у Вас и Фернандо Алонсо, а в 2010 чемпионом стал Себастьян Феттель, у которого было меньше всего шансов. Эти два случая внушают в Вас уверенность того, что может быть любой сценарий в Абу-Даби?
- Нет, эти случаи не имеют никакого значения перед предстоящей гонкой, - сказал Хэмилтон.

Льюис против Нико. Кто возьмет титул в Абу-Даби?

- Если гонка сложится не так, как вы рассчитываете, будете расстроены финалом сезона?
- 2016-й был не самым захватывающим годом, но все равно было очень много позитивных моментов, которые при любом результате помогут мне уже в следующем сезоне.

- Нико, предстоящий уик-энд – самое важное событие для всей вашей семьи?
- На этот вопрос я отвечу без труда. Нет, конечно, этот уик-энд не самое важное событие для всей моей семьи, потому что было более яркое событие – это рождение моей дочери.

- Нико, будите ли вы разочарованы вторым место на финише в воскресенье?
- Мысли о таком раскладе не заставят мой болид ехать быстрее. И я до сих пор имею шансы на титул именно из-за такого подхода к гонкам. Буду дальше работать в подобной манере и сосредоточусь на победе в финальной гонке.

- В начале сезона пятеро механиков из команды Льюиса, перешли в команду Нико и пять механиков Нико перешли к Льюису. Как вам такая рокировка и была ли это хорошей идея?
- Это очень хороший вопрос, - сказал Льюис. – Нико, как это все объяснили тебе?

- Вы знаете, что мы ведем борьбу уже на протяжении трех лет и нам важен командный дух внутри коллектива. И вполне нормально, что произошли изменения между двумя сторонами боксов. Это было правильным решением, несмотря на то, что неудобным для гонщиков так, как мы привыкли к конкретным механикам и понадобилось время, чтобы вновь привыкнуть.

- Вы купите мою книгу через десять лет, в ней-то я и расскажу, что произошло на самом деле. Она будет очень интересная для чтения, - заключил Льюис.

- Готовы ли вы к тому, что пилоты «Ред Булл» могут разделить вас двоих и сделать титульную гонку еще более интересной?
- Я здесь, чтобы победить, а не думать о том, кто может или не может втиснуться между нами, - говорит Росберг. – Я знаю, что моя машина в порядке, как и моя физическая форма и это позволит добиться цели. Я смогу сделать это. Я просто сфокусирован на этом. Вот и все.

Напомним, Гран-При Абу-Даби пройдет с 25 по 27 ноября. Заключительная гонка сезона состоится в воскресенье и начнется в 16:00 по московскому времени.

Голосование: Кто завоюет титул в заключительной гонке сезона?


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