Льюис против Нико. Кто возьмет титул в Абу-Даби?

Нико Росберг и Льюис Хэмилтон Источник: Reuters

Сегодня в столице ОАЭ стартовал последний этап чемпионата мира. Какие главные интриги в конце сезона приготовил нам Гран-при Абу-Даби?

Интрига №1. Кому достанется титул?

Давайте все же верить – в «Мерседесе» держат слово. И не будут всеми доступными команде средствами влиять на развитие сюжета. В конце концов, раз уж на титул никто кроме двух пилотов «серебристых» претендовать не может – вот уже третий год подряд! – возможно, мы по крайней мере сможем насладиться схваткой в исполнении Хэмилтона и Росберга. Тем более, в прошлом году до выяснения отношений на заключительном этапе дело не дошло – Льюис оформил чемпионство сильно заранее. В 2014-м была интрига, но… там на Нико (кстати, также в Абу-Даби) свалились все возможные проблемы, так что борьбы не вышло.

Сейчас же Росберг-младший, мечтающий повторить успех отца (Кеке стал чемпионом в 1982-м – к слову, выиграв за тот сезон всего одну гонку), опережает Льюиса на 12 очков. Отрыв был гораздо больше, но Хэмилтон сражается, как лев! В активе англичанина – победы на 3-х последних этапах (США, Мексика, Бразилия). Проблема в том, что Нико каждый раз приезжал вторым. И даже если Льюис станет первым в Абу-Даби, но его напарник по привычке накатит на финиш следом – титул все равно уйдет семейству Росбергов.

Что надо Хэмилтону, чтобы стать четырехкратным? Всего-то отыграть 12 очков. При равенстве баллов корона достанется тому, у кого больше побед в чемпионате (пока у обоих пилотов «Мерседеса» – равенство, по 9). При равенстве побед – по количеству 2-х мест и т.д.

Льюис Хэмилтон Источник: Reuters

Итак, Льюис победит, если:

1) Выиграет Гран-при Абу-Даби, при этом Росберг не попадет на подиум.

2) Финиширует 2-м, но Росберг окажется 7-м или ниже.

3) Финиширует 3-м, однако Нико приедет на финиш не выше 9-й позиции.

При всех других раскладах чемпионом станет Росберг. Так что британцу нужен минимум подиум. И даже победа сама по себе его не устроит.

Мы видели много ярких сражений между пилотами одной команды в борьбе за титул. Да тот же Хэмилтон в 2007-м в «Макларене» боролся до последнего с Алонсо! (Правда, в итоге оба уступили Кими Райкконену). Хочется верить, что Гран-при Абу-Даби подарит нам интригу не только в предстартовых раскладах. Окончанию сезона очень нужна «перчинка». От скучных и рутинных победных дублей «Мерседеса» устали все. Кроме, конечно, боссов «Мерседеса».

Интрига №2. Как закончит год Квят?

В идеальной, как репутация Роджера Федерера, карьере Квята когда-то должен был случиться спад. Этот год стал для россиянина кошмаром. В Австралии, как и в сезоне-2015, он вовсе не смог стартовать из-за проблем с болидом. Пара провалов в квалификации, двойной тычок «под зад» Феттелю в Сочи – и даже подиум на Гран-при Китая не спас уфимца от понижения в «Торо Россо». Конечно, с ним поступили несправедливо, но справедливость и «Формула-1» – понятия почти несовместимые.

На этом проблемы не закончились. Помимо тяжелого психологического удара, который сказался на результата Даниила, его преследовало все подряд – придирки судей, поломки машины, ошибки команды в выборе тактики на гонки… Когда Квят был быстр (как, например, в Баку), подводила техника. Когда болид не ломался – он просто не ехал (Монца, Спа). Когда не ломался и ехал – иногда ошибался сам Квят. В какой-то момент показалось, что дни россиянина в империи «Ред Булл» сочтены. Но едва всерьез заговорили, что Даниила хотят видеть в «Форс Индии», как «Торо Россо» продлила с ним контракт на год.

Этот-то год станет определяющим. А нынешний нужно забыть, как страшный сон. «Я просто жду зимы, чтобы немного отдохнуть», – признался Квят по приезду в Абу-Даби. Сам по себе этап в столице ОАЭ ничего не изменит. Но, согласитесь – на каникулы приятно уходить, ударно завершив работу. Может, фортуна все-таки повернется к россиянину лицом?

Даниил Квят: Надеюсь скоро будем бороться за подиумы!

Интрига №3. Пройдет ли Ферстаппен Феттеля?

Себастьян Феттель Источник: Reuters

Может, нам это и грустно признавать, но ставка «Ред Булла» на Ферстаппена сыграла. Голландец правда быстр. Да, горяч. Да, часто бестактен. Да, неуважителен к соперникам и ко всем традициям «Формулы-1». Но ведь едет! Еще как едет! Выступление на Гран-при Бразилии восхитило всех. Даже папашу Макса Йоса. «Я и не знал, что он способен на такое!» – признавался бывший партнер Шумахера после того, как его отпрыск прорвался под дождем на подиум. На этом фоне даже Риккиардо потерялся. Если бы Макс начал сезон в «Ред Булле» – наверняка бы опередил напарника. По крайней мере, с Гран-при Испании он набрал больше очков, чем Даниэль. Однако австралиец гарантировал себе 3-ю позицию в чемпионате. А вот Ферстаппену светит максимум 4-я. И то – надо опередить Феттеля.

Пути двух «Ф» так часто пересекались на трассах мира (вспомним хотя бы Мексику), что их противостояние стало особенным само по себе. Без турнирной интриги. При этом Себастьян провалил сезон, не выиграв ни одной гонки и неуверенно смотрясь на фоне партнера по «Феррари» Кими Райкконена. А Ферстаппен громко заявил о собственной персоне как о потенциальном чемпионе мира. Сейчас Макс отстает от Феттеля всего на 5 очков. Мизер, который нивелируется парой позиций на финише этапа. Если на трасса «Яс-Марина» немец с голландцем опять пересекутся в очной схватке – это должно быть интересно!

Интрига №4. Останется ли «Форс Индия» в четверке лучших?

Ожидания боссов «Форс Индии» от этого сезона были настолько осторожными, что показалось, будто команда будет бороться максимум за редкие очки. Проблемы в империи Виджая Мальи лишь подтверждали эти расклады. Как и результаты зимних тестов. Первые гонки правда не задались, но пакет обновлений, подготовленный к Гран-при Испании, вышел настолько удачным, что Серхио Перес и Нико Хюлькенберг мгновенно превратились в регулярных претендентов на подиум! Невезучий немец до тройки лучших, впрочем, ни разу не доехал. Резвый испанец попал в нее дважды (в Монако и в Баку), плюс был 4-м в Бразилии и 5-м – в Бельгии. На фоне спада «Уильямса» все это пришлось кстати. В итоге перед заключительным Гран-при «Форс Индия» нашла себя на 4-м месте Кубка конструктором с преимуществом в 27 очков над ближайшим конкурентом! Конечно, такие баллы можно отыграть, но будем честными – шансов на это мало. «Уильямсу» нужно чудо. А нам, возможно, нужна какая-то сенсация. И попадание «Индийской силы» в топ-4 по итогам года – тот маленький нюанс, который может скрасить год. Последний раз малые, частные «конюшни» подобным образом радовали давно. На ум приходят разве что «Джордан», «Стюарт» (1999-й) и «Заубер» в 2001-м.

Интрига №5. Как сложится последняя гонка для Баттона и Массы?

Дженсон Баттон Источник: Reuters

Карьеры гонщиков не вечны. Дженсон Баттон дебютировал в 2000-м. Фелипе Масса – в 2002-м. Англичанин стал чемпионом в 2009-м. Бразилец 30 секунд виртуально владел титулом в 2008-м. 553 гонки на двоих (для Фелипе Гран-при Абу-Даби станет 250-м, для Дженсона – 305-м стартом), 26 побед и 91 подиум в сумме… Они были примером для целых поколений, но теперь оба прощаются с «Формулой-1». Баттон уступит место в «Макларене» Стоффелю Вандорну, а Масса – Лэнсу Строллу. Достигнут ли молодой бельгиец и совсем уж юный канадец тех же высот, что знакомые нам парни – покажет время. Но в любом случае мы будем по ним скучать. Так что отдельно хочется, чтобы гонка в Абу-Даби сложилась для Дженсона с Фелипе лучше, чем обычно. Ведь год, ставший для них последним в «Формуле-1», вышел нелегким для обоим.