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Алексей Смертин: Россия на Кубке конфедераций должна сыграть с сильной командой

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Алексей Смертин
Алексей СмертинИсточник: «Советский спорт»

Экс-капитан сборной России Алексей Смертин в интервью «Советскому спорту» оценил уровень организации жеребьевки Кубка Конфедераций, которая состоится 26 ноября в Казани, а также высказался о возможных соперниках сборной России на этом турнире.

– Сложно сказать, но если брать в целом, мне все понравилось, – говорит Смертин. – Организация этого события на хорошем уровне, за что можно сказать спасибо Оргкомитету и принимающей стороне. Имею ввиду город Казань, который привык к событиям такого масштаба. Вспомнить хотя бы Универсиаду. Есть опыт, а когда есть опыт, знаю по себе, все провести намного легче. 

– С кем будет проще сборной России на Кубке конфедераций?
– Не отталкивался бы от легкости игры, наоборот, на мой взгляд, наша сборная должна сыграть с сильным соперником. Я, все-таки, понимаю это, как никто другой. К тому же, не стоит забывать, что Кубок Конфедераций, все же, некая репетиция перед главным турниром, который состоится в 2018 году. Поэтому, мне бы хотелось, чтобы игроки проверили свой уровень в матчах с сильным соперником. Пускай нас ждут неудовлетворительные результаты, но зато мы получим опыт, особенно наши молодые футболисты, которых вызывает в сборную Станислав Черчесов, перед ЧМ-2018. Кстати, это станет настоящей проверкой не только для сборной России, но и для Оргкомитета, волонтеров, городов и новых стадионов. Это очень важно со всех точек зрения.

– Согласны с тем, что фаворит Кубка конфедераций – сборная Германии?
– Наверное, да. Все-таки, эта команда показывает стабильную игру, особенно, если учитывать титулы, которые они завоевали за последнее время.

– Может ли главный тренер немецкой команды Йоахим Лев привезти на турнир молодых игроков, как это было на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро?
– Мне сложно судить. Наверное, этот вопрос следует задать самому Леву, – отметил Алексей Смертин.

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