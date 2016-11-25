Лучшие из лучших. История и победители Кубка конфедерации

В субботу в Казани пройдет жеребьевка Кубка Конфедераций 2017 года.



Даже самый маленький любитель футбола без проблем скажет вам, что такое чемпионат мира или чемпионат Европы. Однако даже многие взрослые любители самой популярной игры на планете не всегда могут ответить на вопрос, что же такое Кубок конфедераций и по какому принципу он проводится. Он часто остается в тени чемпионата мира, потому что проходит в стране проведения Кубка мира за год до этого одного из главных спортивных событий планеты. И несправедливо.

В отличие от чемпионата мира, в котором принимают участие 32 команды, Кубок конфедераций собирает лучших из лучших: чемпионов мира, Европы, сильнейшие сборные Южной и Северной Америк, Африки, Азии и Океании. К этим командам присоединяется хозяева Кубка конфедераций – всего 8 сборных.

Формула проведения Кубка конфедераций

Принципы проведения Кубка конфедераций не менялись на протяжении всей его истории. Восемь команд, разделенные на четыре корзины, распределяются между двумя группами – по четыре в каждой.

В группах сборные проводят турнир по круговому принципу – каждая играет с каждой по одному разу. По итогам группового этапа Кубка конфедераций, команды, оказавшиеся на третьей и четвертой строчках, прекращают борьбу. Сборные, занявшие первое и второе место выходят в полуфинал.

Первой команде из Группы А в соперники достается сборная, занявшая вторую строчку в Группе В. И наоборот – лучшей команде из Группы В предстоит играть со второй сборной Группы А. Победители полуфиналов выходят в финал, где и определяется обладатель Кубка конфедераций. Проигравшие в полуфинальных поединках выявляют сильнейшего в матче за третье место.

История Кубка конфедераций

Этот турнир намного моложе, чем чемпионат мира. Первый в истории Кубок Конфедераций прошел в 1997 году, накануне чемпионата мира 1998 года во Франции. От современных турниров его отличало то, что он проходил на в стране-хозяйке будущего Кубка мира, а в Саудовской Аравии.

Это связано с тем, что до этого в Саудовской Аравии проходил другой турнир, который назывался Кубок короля Фадха. В первом Кубке, разыгранном в 1992 году и оставшимся единственным без группового этапа, принимали участие всего четыре сборные. Тремя годами позже, в 1995-м, в Кубке короля Фахда приняли участие уже шесть команд разделенные на две группы.

После этого право определять лучших из лучших забрала себе ФИФА, в 1997 году организовав первый в истории Кубок конфедераций. Победителями турнира стали бразильцы, впоследствии выигрывавшие Кубок конфедераций еще трижды.

Следующий Кубок конфедераций прошел в 1999 году в Мексике. Его выиграли хозяева, обыграв в финале Бразилию со счетом 4:3. Двумя годами позже в Южной Корее и Японии, принимавших чемпионат мира 2002 года, победителем оказалась Франция. Она же приняла и следующий Кубок конфедераций 2003 года, ставший последним, не привязанным к дате проведения чемпионата мира. Французы же в нем и победили.