Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа1 : 0Оренбург
Хоккей  Салават Юлаев2 : 1Динамо Москва
Баскетбол  ЦСКА- : -Баскония
Хоккей  Металлург5 : 4Витязь
Хоккей  Северсталь0 : 0ЦСКА
Футбол  Фрайбург- : -РБ Лейпциг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Лучшие из лучших. История и победители Кубка конфедерации

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Лучшие из лучших. История и победители Кубка конфедерации
Источник: Associated Press
В субботу в Казани пройдет жеребьевка Кубка Конфедераций 2017 года.

Даже самый маленький любитель футбола без проблем скажет вам, что такое чемпионат мира или чемпионат Европы. Однако даже многие взрослые любители самой популярной игры на планете не всегда могут ответить на вопрос, что же такое Кубок конфедераций и по какому принципу он проводится. Он часто остается в тени чемпионата мира, потому что проходит в стране проведения Кубка мира за год до этого одного из главных спортивных событий планеты. И несправедливо.

В отличие от чемпионата мира, в котором принимают участие 32 команды, Кубок конфедераций собирает лучших из лучших: чемпионов мира, Европы, сильнейшие сборные Южной и Северной Америк, Африки, Азии и Океании. К этим командам присоединяется хозяева Кубка конфедераций – всего 8 сборных.

Формула проведения Кубка конфедераций

Принципы проведения Кубка конфедераций не менялись на протяжении всей его истории. Восемь команд, разделенные на четыре корзины, распределяются между двумя группами – по четыре в каждой.

В группах сборные проводят турнир по круговому принципу – каждая играет с каждой по одному разу. По итогам группового этапа Кубка конфедераций, команды, оказавшиеся на третьей и четвертой строчках, прекращают борьбу. Сборные, занявшие первое и второе место выходят в полуфинал.

Первой команде из Группы А в соперники достается сборная, занявшая вторую строчку в Группе В. И наоборот – лучшей команде из Группы В предстоит играть со второй сборной Группы А. Победители полуфиналов выходят в финал, где и определяется обладатель Кубка конфедераций. Проигравшие в полуфинальных поединках выявляют сильнейшего в матче за третье место.

История Кубка конфедераций

Этот турнир намного моложе, чем чемпионат мира. Первый в истории Кубок Конфедераций прошел в 1997 году, накануне чемпионата мира 1998 года во Франции. От современных турниров его отличало то, что он проходил на в стране-хозяйке будущего Кубка мира, а в Саудовской Аравии.

Это связано с тем, что до этого в Саудовской Аравии проходил другой турнир, который назывался Кубок короля Фадха. В первом Кубке, разыгранном в 1992 году и оставшимся единственным без группового этапа, принимали участие всего четыре сборные. Тремя годами позже, в 1995-м, в Кубке короля Фахда приняли участие уже шесть команд разделенные на две группы.

После этого право определять лучших из лучших забрала себе ФИФА, в 1997 году организовав первый в истории Кубок конфедераций. Победителями турнира стали бразильцы, впоследствии выигрывавшие Кубок конфедераций еще трижды.

Следующий Кубок конфедераций прошел в 1999 году в Мексике. Его выиграли хозяева, обыграв в финале Бразилию со счетом 4:3. Двумя годами позже в Южной Корее и Японии, принимавших чемпионат мира 2002 года, победителем оказалась Франция. Она же приняла и следующий Кубок конфедераций 2003 года, ставший последним, не привязанным к дате проведения чемпионата мира. Французы же в нем и победили.

В 2005 году Кубок конфедераций прошел в Германии, где в финале Бразилия разгромила Аргентину со счетом 4:1. Четырьмя годами позже турнир приняла ЮАР – вновь выиграли бразильцы, ставшие следующими хозяевами Кубка конфедерации, и вновь победившие в финале.

И вот, в 2017 году Кубок конфедераций приедет в Россию, но уже без бразильцев, которые потерпели неудачу и на домашнем чемпионате мира, и в Кубке Америки.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Красный шар для РоссииКрасный шар для РоссииСегодня в Казанской академии тенниса пройдет жеребьевка футбольного Кубка конфедераций-2017.Станислав Черчесов: Кто проще для сборной России на Кубке конфедераций: чемпион мира, Европы или Южной Америки?Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций, который состоится летом 2017 года в России.Кубок конфедераций по-русски: 3,5 стадиона, семь команд и один ЗабивакаКубок конфедераций по-русски: 3,5 стадиона, семь команд и один ЗабивакаВ Казани проходит жеребьевка Кубка Конфедераций 2017 года, который примет Российская ФедерацияВИДЕО ДНЯ: репетиция Кубка КонфедерацийДжанни Инфантино подарил Владимиру Путину «Красаву»Джанни Инфантино подарил Владимиру Путину «Красаву»Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джани Инфантино во время встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным подарил ему мяч «Красаву», созданный для Кубка конфедераций 2017 года, сообщают «Риа Новости».Смертин остался доволен организацией жеребьевки Кубка конфедераций-2017Экс-капитан сборной России Алексей Смертин оценил уровень организации жеребьевки Кубка Конфедераций, которая состоится 26 ноября в Казани.Алексей Смертин: Россия на Кубке конфедераций должна сыграть с сильной командойАлексей Смертин: Россия на Кубке конфедераций должна сыграть с сильной командойЭкс-капитан сборной России оценил уровень организации жеребьевки Кубка Конфедераций, которая состоится 26 ноября в Казани.Владимир Путин: Строители стадиона в Санкт-Петербурге обещают все поправить к концу годаПрезидент России Владимир Путин на встрече с президентом ФИФА Джанни Инфантино затронул тему строительства стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.ФОТО ДНЯ: В Казани приняты повышенные меры безопасностиВ субботу в Казани пройдет жеребьевка Кубка конфедераций 2017 года, который пройдет в России.Елена Исинбаева: Футбол и легкая атлетика похожи, надеюсь, в субботу сделаем кому-то хорошоДвукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева рассказала о своем участии в жеребьевке Кубка конфедераций, которая в субботу пройдет в Казани.Исинбаева, Семак и другие участники репетиции жеребьевки Кубка конфедераций организовали Mannequin ChallengeУчастники репетиции жеребьевки Кубка конфедераций в Казани присоединились к флешмобу Mannequin Challenge.Жулио Баптиста: Марио Фернандес в сборной России? Это абсолютно нормальноЖулио Баптиста: Марио Фернандес в сборной России? Это абсолютно нормальноДвукратный обладатель Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии высоко оценивает шансы на нем российской сборной.Сергей Семак: «Крестовский» будет достроен – другого пути просто нетСергей Семак: «Крестовский» будет достроен – другого пути просто нетОдним из тех, кто в субботу определит судьбу команд-участниц Кубка конфедераций-2017, станет экс-капитан сборной России Сергей Семак.В Казани прошла репетиция жеребьевки Кубка Конфедерации.Репетиция Кубка Конфедерация состоялась в пятницу в Казани, сообщает «Р-Спорт».Джанни Инфантино: Главное – не проблемы, а умение их решать. У вас – умеютДжанни Инфантино: Главное – не проблемы, а умение их решать. У вас – умеютНакануне жеребьевки Кубка конфедераций в Казани президент ФИФА дал интервью «ССФ» – первое эксклюзивное российскому изданию.Жулио Баптиста: России лучше не попадать в группу с немцами или португальцамиДвукратный победитель Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии Жулио Баптиста считает, что у российской сборной неплохие шансы успешно выступить на этом турнире в будущем году – при условии, что жребий будет к ней благосклонен.Сергей Семак: Или стадион в срок, или кто-то получит срокБывший капитан сборной России, тренер «Зенита» уверен, что петербургский стадион «Крестовский», несмотря ни на что, сможет принять матчи Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018.Путин сегодня встретится с ИнфантиноПрезидент России Владимир Путин проведет в пятницу встречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино, сообщает пресс-служба Кремля.Виталий Мутко: Не дай бог попасть под Чили, просто сумасшедшиеВице-премьер правительства Виталий Мутко поделился ожиданиями от предстоящей жеребьевки Кубка конфедераций, которая состоится в ближайшую субботу в Казани.Владимир Путин встретится с главой ФИФА Джанни ИнфантиноПрезидент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 25 ноября встретится с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Cпецпредложение