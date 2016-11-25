Кубок конфедераций по-русски: 3,5 стадиона, семь команд и один Забивака

В Казани проходит жеребьевка Кубка Конфедераций 2017 года, который примет Российская Федерация

Впервые в истории сильнейшие сборные со всей планеты приедут в Россию, чтобы выяснить, кто же из них лучше. И речь идет не о чемпионате мира. Ровно за год до главного футбольного турнира планеты в России пройдет другой крупный форум – Кубок конфедераций, который по праву считают генеральной репетицией Кубка мира.

Три с половиной стадиона

Матчи Кубка конфедераций в России пройдут в четырех городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Соответственно, игры будут принимать четыре стадиона. Вот только на данный момент, когда до старта турнира остается чуть больше полугода, готовы принять матчи лишь три арены. Четвертая (угадайте какая) до сих пор находится в процессе строительства.

«Они и сейчас к нему готовы. За исключением одного – не буду уточнять, какого. Но другого пути просто нет. Или стадион будет построен в срок, или кто-то получит… срок!» - сказал бывший капитан сборной России и тренер питерского «Зенита» Сергей Семак.

Санкт-Петербург

Речь, конечно, идет о стадионе, который имеет рабочее название «Крестовский» и возводится в Санкт-Петербурге. Этот красавец вместимостью почти 70 тысяч зрителей уже называют главным долгостроем страны. Первый камень стадиона был заложен еще в 2007 году. С тех пор сроки сдачи арены постоянно переносились, а стоимость возведения арены многократно возросла. Если бы не обвал курса рубля в конце 2014 года, стадион на Крестовском острове уже сегодня стал бы самой дорогой футбольной ареной в истории. Но даже при этом нам остается лишь надеяться, что строительные работы на стадионе будут завершены в срок и он будет отвечать всем техническим требованиям для проведения такого важного матча, как финал Кубка конфедераций.

Москва

Меньше всего вопросов вызывает готовность к Кубку конфедераций Москвы. Этот город стал первым, в котором принимающая арена была сдана в эксплуатацию и начала использоваться по назначению. Причина проста – стадион «Открытие Арена» возводился на частные деньги владельцем футбольного клуба «Спартак» Леонидом Федуном. Чем раньше была бы сдана арена, тем раньше команда начала бы получать дополнительную прибыль с продажи билетов, аренды площадей и прочей коммерческой деятельности. Да и оптимизация расходов на строительство стадиона вместимостью 45 тысяч человек играла для частного капитала не последнюю роль.

Казань

Столица Республики Татарстан – еще один город, который не вызывает вопросов с точки зрения проведения Кубка конфедераций. Стадион в Казани уже давно готов и активно используется не только футбольным клубом «Рубин», но и для других целей, как, например, проведение чемпионата мира по водным видам спорта в 2015 году. «Казань Арена», как и московский стадион, вмещает 45 тысяч человек и полностью отвечает высочайшим требованиям ФИФА.

Сочи

Раньше всего строительные работы были завершены на сочинском стадионе, который получил название «Фишт». Он принимал еще церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Сочи в феврале 2014 года. Но есть и загвоздка – на нем до сих пор не прошло ни одного футбольного матча. Сразу после завершения Олимпиады, стадион был закрыт. На арене началась дорогостоящая и долгосрочная реконструкция. Изначально арена не была приспособлена для приему футбольных баталий. В ближайшее время на ней должна состояться хотя бы одна игра, которая позволит проверить готовность стадиона к международным матчам.

Семь команд

На этих четырех аренах будут проводить свои матчи восемь команд, участвующих в Кубке конфедераций: хозяева турнира, чемпионы мира, а также сильнейшие сборные Европы, Южной Америки, Северной и Центральной Америки, Африки, Азии и Океании.

На данный момент, правда, известны лишь семь участников. Россия будет бороться за Кубок конфедераций на правах хозяев турнира. Германия приедет в ранге действующих чемпионов планеты. Португалия завоевала путевку, став победителем чемпионата Европы в этом году. Сборная Чили стала сильнейшей в Южной Америке, Мексика – в Северной Америке, Австралия – в Азии, а Новая Зеландия – в Океании. Остается определить лишь победителя кубка африканских наций. Он пройдет этой зимой.