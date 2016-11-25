«В будущем люди будут подольше играть». Ярослав «NS» Кузнецов - о киберспорте





Ярослав «NS» Кузнецов - киберспортсмен, игрок в Dota 2. Начал карьеру в 2005-м году. По праву считается одним из самых успешных российских игроков в этой дисциплине. Сейчас является комментатором и аналитиком студии RuHub. Помимо этого делает обучающие видеоролики про dota 2. В среднем каждый из них собирает 300 тысяч просмотров.



«Летчиков-истребителей списывают со счетов только с 40 лет, а там реакция еще более важна»

- Ярослав, ты по праву считаешься одним из самых лучших игроков России в Dota, пусть и бывшим. Нет ли желания вернуться на pro-сцену в качестве игрока?

- Желание отсутствует. Я уже полностью для себя решил, что закончил карьеру.



- 28 лет для «дотера» это приговор?

- Нет. Существует такое мнение, что киберспорт подходит для людей только в возрасте с 18-ти до 22-х лет и все. На самом деле это не так. Просто настоящий киберспорт начался 5 лет назад, с первого International, в тоже время League of Legends начала активно развиваться, как и Counter-strike Global offensive. До этого компьютерный спорт был вообще чем-то непонятным. Пять лет назад 18-ти летние ребята стали становиться звездами, начинали получать багаж знаний и становились топовыми. Теперь им уже по 25-27 лет и они все так же играют и часто выигрывают.



- То есть они еще просто не доросли до предельного возраста?

- Да. Более того, у нас есть по CS:GO поляки наши известные, там вообще под 30 лет некоторым ребятам, но они постоянно что-то крупное выигрывают. Этот стереотип я бы отбросил абсолютно. Могу и сам сейчас играть, хоть мне и 28 лет - дело не в возрасте, а именно в том, что это морально надоело.

- А как же реакция? Ведь скорость ее с возрастом угасает.

- Это вообще так не работает, нет такой проблемы. Возвращаясь к тем же полякам – им по 30 лет, а каких-то проблем с реакцией у них я не наблюдаю. Например, летчиков-истрибителей списывают со счетов только с 40 лет, а там реакция еще более важна.

- Как раз Pasha Biceps недавно заявил, что собрался играть в CS до 40 лет. Так какой порог по возрасту для киберспорта?

- Это покажет только время. Нет ни одного человека в 40 лет, который бы играл в какую-то игру. Я считаю, что киберспорту сильно не хватает именно внедрения профессионалов в медицине, психологии и других специалистов, которые проводили бы тесты, писали работы на эту тему, но их даже близко нет здесь. Просто киберспорт еще не настолько старый и люди не успели состариться. А те, кто пытался начать в киберспорте в 30 лет ничего добиться не смог. Нужно начинать лет в 14 или еще раньше.



Аналитика начинается! Фото опубликовано Yaroslav Kuznetsov (@just_ns) Ноя 14 2015 в 1:49 PST





- В киберспорте есть проблема быстро стареющих звезд, вот как с ней бороться? Ведь тренерских и комментаторских мест не хватит на всех.

- Это все индивидуально. В будущем люди будут подольше играть. Тех, кто завершал карьеру вместе со мной - много. Сейчас в любой серьезной киберспортивной команде есть хорошие условия и тебе остается только играть и все. Когда играл я, условия были настолько тяжелые, что многие люди просто морально уставали от всего. Сейчас уровень вырос в сотни раз.

- Как думаешь, есть ли смысл вводить в киберспорт возрастные дивизионы?

- Никогда не думал об этом, но считаю, что нет. Точно не сейчас. В спорте вводятся возрастные ограничения из-за физической формы, но здесь этого нет. Этим киберспорт и хорош, что здесь все равны, было бы желание.





«Я вообще удивляюсь, как новые люди в «доту» приходят»

- У тебя отличный видеоконтент по «доте». Сколько времени уходит на подготовку каждого отдельного ролика?

- Все зависит от сложности конкретного ролика. От пары часов, до пары дней. Самые тяжелые работы занимают три дня. Работать больше трех дней над одним роликом я не могу себе позволить. Поэтому выбираю такие форматы, в которые можно уложиться за два дня.

- Их так много тобой уже выпущено. Идей для будущих видео хватает?

- Всегда можно найти много нового. Dota очень вариативная игра: это 110 героев, куча разных ситуаций, вариаций и прочего - здесь всегда есть о чем рассказать. Идеи точно не кончатся.





- Есть ли у тебя такая идея, связанная с киберспортом, которую ты пока не можешь реализовать, но планируешь в будущем?

- Нет. Я не вижу себя в роли организатора. Мне не интересно организовывать, мне интересно участвовать.

- Почему у российских Dota 2 коллективов в последнее время не получается на мировой арене?

- Думаю, проблема в том, что у нас произошла быстрая смена поколений. Очень много опытных игроков ушло и много молодняка пришло. Молодняк хорош тем, что горит огнем: он хочет развиваться, учиться играть, а у бывалых ребят нет этого огня, но зато есть опыт. Симбиоз из опытных и молодых очень хорош, например, множество команд, которые побеждают это доказывают.



- А в наших командах этот симбиоз есть?

- У нас так получилось, что в командах 5 человек молодых или наоборот старики вместе собрались и этого симбиоза нигде нет. У нас половина команд без тренеров играют до сих пор, что достаточно удивительно. В мире уже все коллективы обзавелись тренерами и это очень важно. Плохо ведется тренерская и менеджерская работа. Кадровые вопросы, как правило, решают сами игроки внутри команды, а они просто зовут друзей. Если выбор идет между парнем, который делает что-то лучше или парнем, который делает чуть хуже, но он друг, то выбор зачастую падает на второго. Обычно так и происходит, а должен тренер и менеджер решать подобные вещи.



- Недавно читал на твоей страничке Вконтакте обращение к игрокам в «доту» вести себя более культурно. Это проблема?

- Это огромная проблема. Люди не отдают себе отчет и делают в игре все, что захотят. Выплеск негатива ведет к тому, что эта цепная реакция никогда не закончится. Я вообще удивляюсь, как новые люди в «доту» приходят. В каждой второй игре происходит что-то негативное. Хоть «начни с себя» - это достаточно глупая вещь, но здесь по-другому и не скажешь. Я уверен, что будет приятно играть, если каждый человек будет позитивно относиться к тому делу, которым он занимается.

- То есть только так можно побороть проблему?

- Я считаю, что это лучший способ. Можно ввести какие-нибудь санкции, но это не поможет. Люди попадают из обычной игры в «лоу приорити» (серия игр для нарушителей правил – прим. редакции) и там все еще хуже.



- Скажи, по-твоему какой MMR должен быть у киберспортсмена, чтобы он мог рассчитывать на приглашение в профессиональный клуб?

- От 7500 ММР. Люди играют профессионально и меньше 6000, потому что относятся к MMR'у не как к чему-то важному. Им важнее турнир выиграть, а рейтинговая игра - это тренировка. Есть много людей на 5000, которые играют неплохо и с небольшой помощью профессионалов могли бы играть на серьезном уровне. Но никому не нужны люди с таким количеством MMR, потому что тяжело понять хорошо они играют или нет. Профессионалы не смотрят на людей с 5000 и 6000, а только с 7000+, потому что это рейтинг топ-100 и с такими показателями уже можно работать.



Рейтинг – всему голова. Все, что вы хотели знать о MMR, но боялись спросить



- В России есть дефицит dota2-игроков определенного амплуа?

Заставили комментить, ну что ж, сейчас займемся! Фото опубликовано Yaroslav Kuznetsov (@just_ns) Июн 7 2016 в 4:50 PDT

- Я бы сказал, что особо нет. Кроме одного: координаторов не существует, капитанов-координаторов ни одного нет в СНГ.

«Считаю, что киберспорт лет через 50 вытеснит спорт обычный»

- Тебе хватает заработка в киберспорте для комфортной жизни?

- Да.

- Планируешь ли в будущем сменить сферу деятельности?

- Никогда нельзя загадывать. Скорее всего, нет. Из игровой индустрии я точно не уйду, но то что буду менять сферу деятельности в создании контента и видео на какое-то другое через некоторое время, то это вполне вероятно. Просто не люблю стоять на месте.

- А может тренером?

- Тренерством нужно было заниматься сразу. Когда долго не играешь, то немного притупляются ощущения. Можно все неплохо воспринимать со стороны, но если ты не погружен в процесс постоянно, то какие-то вещи упускаешь. Сейчас я бы мог заняться этим, но тренерство это работа с полноценной занятостью, в том смысле, что ты должен все время проводить с командой и больше команды заниматься «дотой». У меня нет столько времени, так как занимаюсь созданием видео. Либо я буду плохо тренировать и плохо делать видео, а я так не люблю. Я лучше сделаю что-нибудь одно, но нормально сделаю.

- Если по честному, за 11 лет в «доте» сама игра не надоела?

- Именно как игра, конечно, поднадоела. Что-то делать около игры - это совсем другой вопрос. Но я иногда захожу с ребятами поиграть в «доту». Я скорее устал от морального напряжения, особенно, когда еще был капитаном, так как это дополнительная ответственность. И вот моральное напряжение выбило меня из колеи полностью, поэтому я прекратил играть, а не потому что мне игра надоела. Игра развивается, в ней всего много можно придумать, патчи выходят каждые полгода, после которых много чего меняется. Игра уникальна, хоть там всего одна локация, в ней миллиард возможностей и каждый раз происходит что-то новое. Тут дело в том, что я потерял интерес к соревновательной части.



- А в другие игры играешь?

- Да. Я не сказал бы, что любитель игр. У меня есть несколько игр, в которые я бы мог играть и мне они понравились, потому что в них было что-то особенное. Мне нравилась «Готика» вторая - это любимая моя игра, тот же Skyrim, то есть не линейные игры, в которых можно побегать, исследовать мир.

- Как считаешь, киберспорт это всерьез и надолго?

- Считаю, что да. Но только у меня есть по этому поводу мнение, которое мало кто разделяет. Я считаю, что киберспорт лет через 50 вытеснит спорт обычный, но киберспорт будет совершенно другим и возможно это будут совсем другие игры - точно не то, во что сейчас играют. Ни «Дота», ни Counter-Strike - будет некий симбиоз спорта и киберспорта, учитывая как развиваются виртуальная реальность это вполне возможно.

- А вот дисциплина dota 2, насколько ее хватит?

- Сейчас такой момент, что киберспорт во многих странах признается спортом. Идет общее признание этого феномена и на такой волне игры, которые сейчас являются киберспортивными, могут остаться надолго, несмотря на то, что они начнут морально устаревать. Это как футбол, который въелся в умы людей и здесь может быть так же. Учитывая то, что некоторые игры были в самом начале киберспортивного признания: Counter-Strike, Dota 2, League of Legends и Hearthstone, они могут надолго остаться. Поэтому, если моя теория о том, что игры будут другими не подтвердится, то в таком случае они могут остаться и вовсе навсегда.





