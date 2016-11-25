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Красный шар для России

Борис Богданов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кубок конфедераций 2017
Кубок конфедераций 2017Источник: Global Look Press

Сегодня в Казанской академии тенниса пройдет жеребьевка футбольного Кубка конфедераций-2017. А накануне организаторы позволили журналистам заглянуть на «кухню» церемонии и пообщаться с некоторыми из ее действующих лиц.

«БУМ, ХОП, ЦА-ЦА-ЦА»

Шли на пресс-конференцию с интригующим названием «За кулисами жеребьевки», а попали на репетицию. И даже на репетицию репетиции – именно так многие воспринимают турнир, который проводится за год до чемпионата мира.

Посмотреть интереснее, чем послушать. Но здесь получилось и то, и другое.

«Настя! Где Настя? Настя, готовь волка!» - взывает в микрофон бородач в вязаной шапочке. На сцене десятка два ребят и девушек под его руководством отрабатывают танцевальные па. Пока – в трениках, леггинсах, разномастных майках и толстовках. Вместо музыки –  «Бум, хоп, ца-ца-ца!» в исполнении того же бородача. По стенам плывут компьютерные мультики: на синем фоне двигаются яйцо Фаберже, матрешка, футбольные ворота со штангами, увенчанными куполами, и буквы RU.

«Мяч полетел!» - раздается команда, и откуда-то сбоку на сцену вылетает «Красава». Официальный мяч КК-2017 ловит один из танцоров и принимается жонглировать – почему-то руками. «Гриша, подальше от кубка!» - умоляет распорядитель. Приз турнира выставлен тут же, на сцене, под присмотром охранника. 

«Волк, иди сюда!» - из-за кулис выныривает приготовленный Настей талисман. Обнимается с одной из девушек, повторяет вслед за ней нехитрые танцевальные движения. Хитрые, пожалуй, не потянуть: громоздкий костюм с огромной головой и меховым хвостищем – не для хип-хопа.

В субботу танцоры сменят треники на сценические наряды, Сергей Семак выйдет тянуть шары в строгом костюме, а Елена Исинбаева – в вечернем платье. Жулио Баптиста вынесет приз, который он завоевывал дважды. Только волку Забиваке переодеваться не придется: ему теперь в одной шкуре щеголять до 2018-го.

БЕЗ КАЗЕНЩИНЫ

На репетиции весь народ в повседневном, удобном. И пообщались без казенщины. Исинбаева вспомнила, как в 2010-м выступала в Цюрихе, уговаривая исполком ФИФА одобрить российскую заявку на ЧМ-2018, как обещала оптимистично: сборная России покажет всему миру, «что нужно делать, чтобы выигрывать и добиваться успеха». Жаль, Станислава Черчесова в зале не было.

Двукратную олимпийскую чемпионку директор по проведению соревнований ФИФА Колин Смит попросил извлечь из прозрачной чаши единственный красный шар среди белых и достать из него бумажку с надписью «Россия», а Семака – вытащить из другой чаши такой же шар, в котором оказалась другая бумажка: «А1». С этого и начнется жеребьевка: место и номер в сетке хозяев турнира определены заранее, а дальше наступит очередь белых шаров. В которых, напомним, содержатся бумажки с названиями команд-участниц.

На предложение журналистов отрепетировать всю процедуру, посмотреть, что получится, а назавтра сравнить результаты, Смит ответил уклончиво: мол, незачем. И больше Исинбаеву с Семаком беспокоить не стал.

«ИЛИ В СРОК, ИЛИ СРОК»

- Вам каких соперников хотелось бы вытянуть для России? – поинтересовались журналисты у ее экс-капитана.
- Как болельщик, конечно, желаю ей только побед, а потому предпочел бы, чтобы Германия с Португалией и  Мексикой оказались в другой группе, - улыбается Семак. -  Но жребий не важен: хочется, чтобы наша сборная была в состоянии показать хорошую игру против любого соперника. Ну, а всерьез задуматься о том, с кем играть или не играть, надо будет перед следующей жеребьевкой - чемпионата мира.

- То есть Кубок конфедераций – все-таки турнир скорее тренировочный?
- Для болельщиков это прежде всего турнир, на котором можно получить удовольствие от игры, от атмосферы большого футбольного события. А для нашей сборной это единственная до чемпионата мира возможность проверить себя в соревновательном режиме. Да и трофеями мы не избалованы.

- Вопрос к вам как к тренеру: если бы вы подбирали команду на Кубок конфедераций, вызвали бы стопроцентную основу или предпочли поэкспериментировать?
- На мой взгляд, надо наигрывать тот состав, который будет готовиться к главным матчам. Играть все-таки должны сильнейшие.     

- Верите в то, что  многострадальная стройка в Санкт-Петербурге будет завершена вовремя?
- А другого пути просто нет, - улыбнулся Семак. - Или стадион построят в срок, или кто-то получит… срок!

«БРАЗИЛЕЦ В СБОРНОЙ РОССИИ? НОРМАЛЬНО!»

- Для меня Кубок конфедераций - турнир особенный – ведь именно на нем я дебютировал в сборной Бразилии, - вспомнил 35-летний Жулио Баптиста, защищающий ныне цвета «Орландо Сити» в американской MLS. – Было это в 2001-м, в матче с Японией. Я играл на трех Кубках, и два из них мы выиграли. Так что после чемпионата мира для меня это лучший турнир на свете!

- Кого вы бы назвали фаворитом Кубка конфедераций-2017? 
- Предсказать исход такого сильного по составу и скоротечного соревнования трудно. Россия, например, - хозяйка турнира, и у нее есть шансы проявить себя с лучшей стороны. Но многое, конечно, зависит от результатов жеребьевки. Если вам в соперники достанутся немцы или португальцы, придется очень постараться, чтобы выйти из группы. Да и Чили - не подарок.

- Не замерзли в Казани?
- Холод я, конечно, не очень люблю, но в свое время довелось играть в Санкт-Петербурге. Там было не теплее (речь о матче Кубка УЕФА «Зенит» - «Севилья» в ноябре 2004 года; игра закончилась со счетом 1:1, за испанцев забил как раз Жулио Баптиста. – Прим. ред.). Однако воспоминания самые приятные – прекрасный город!

- Сомнения в том, что бразильцы попадут на чемпионат мира в Россию рассеялись? Ведь отбор ваша команда начала не слишком удачно, но теперь дела пошли на лад.
- Да, мы уже на 90 процентов – на чемпионате мира! Заслуга в этом, на мой взгляд, прежде всего нашего нового тренера Тите, который перестроил игру команды, ее тактику, помог футболистам проявить их лучшие качества. Сборная Бразилии на верном пути.

- Знакомы с кем-то из соотечественников, выступающих в российском чемпионате?
- Из нынешних, пожалуй, нет. Но в свое время я немало матчей провел за сборную вместе с Вагнером Лав, пересекался с Виллианом и другими ребятами, поигравшими в России. О вашей стране и вашем чемпионате они рассказывали только хорошее.

- Бразилец Марио Фернандес из ЦСКА недавно получил российское гражданство и теперь будет играть за нашу сборную. Как вы относитесь к натурализации?
- Абсолютно нормально. Тот же Диего Коста выступает за Испанию, и ничего плохого я в этом не вижу. Если человек не имеет возможности играть за сборную родной страны и при этом достаточно долго прожил в другой, освоился там, - почему бы нет?

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