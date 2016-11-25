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Кубок конфедераций 2017 в России: цифры, факты, рекорды

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кубок конфедераций 2017 в России: цифры, факты, рекорды
Кубок конфедераций 2017 в России: цифры, факты, рекордыИсточник: «Советский спорт»
В субботу в Казани пройдет жеребьевка Кубка Конфедераций 2017 года, который примет Российская Федерация.
В 2017 году Кубок конфедераций пройдет в России. Наша команда впервые примет участие в одном из главных турниров мирового футбола и, учитывая состав участников, имеет весьма неплохие шансы как минимум пробиться в полуфинал, а там и до главного матча рукой подать.
Однако дебют нашей команды – далеко не единственное событие, благодаря которому наш Кубок конфедераций войдет в историю.

Впервые без Бразилии

Так, например, впервые в истории Кубка конфедераций, если не считать его предтечу, Кубок короля Фахда, в турнире не будет принимать участие сборная Бразилии. До этого на каждый раз получала путевку, либо на правах чемпионов мира, либо в качестве победителей Кубка Америки, собрав в своей копилке семь поездок на турнир лучших из лучших, четырежды выйдя из него победителем. 

Кроме того, отсутствие сборной Бразилии на турнире означает, что впервые в истории соревнования, в нем не будет принимать участие действующий обладатель трофея. В случае с чемпионатами мира и Европы, например, такой поворот до последнего времени был невозможен. Однако теперь даже Германия, выигравшая Мундиаль в 2014 году, также обязана принимать участие в квалификационных матчах.

Победитель обречен

За всю историю Кубка конфедераций в его нынешнем виде победителями становились всего три сборные: четырежды Бразилия, дважды Франция и один раз – Мексика. Но победа в турнире – это не только радость. Она может рассматриваться особо суеверными футболистами и болельщиками, как проклятье. Дело в том, что победитель Кубка конфедераций ни разу не выигрывал следующего за ним чемпионата мира.

Зато действующие победители Мундиаля три раза из семи выигрывали следовавший за мировым первенством Кубок конфедераций: Бразилия в 1997 году, Франция – в 2001-м, и вновь Бразилия – в 2005-м. Так что у сборной Германии в России на победу будут очень неплохие шансы.

Надежда для России

Шансы на успех нашей команды также сохраняются, причем на достаточно высоком уровне.
Хозяева турнира по статистике выступают не хуже, чем действующие чемпионы. Победителями домашних Кубков конфедерации становились сразу три страны. И, если успехи Бразилии в 2013-м и Франции в 2003-м вряд ли кого-то способны удивить, то победа Мексики в 1999 году стала настоящей сенсацией.
Часто в турнире побеждают его дебютанты. Так было во время обоих Кубков короля Фахда, когда выигрывали Аргентина и Дания, а также во время Кубков конфедераций 1997 и 2001 годов, оставшихся за Бразилией и Францией соответственно.

Три дебютанта

Несмотря на уже достаточно обширную историю турнира, в Кубке конфедераций, который пройдет на территории России в 2017 году, примут участие как минимум три дебютанта. Прежде всего, впервые за трофей будет бороться страна-хозяйка, Россия. Во-вторых, ранее в Кубке конфедераций не принимал участие чемпион Европы – Португалия. Так что Криштиану Роналду может рассчитывать еще на один трофей, которого нет у Лионеля Месси. В-третьих, впервые в турнире сильнейших будет бороться сборная Чили, победившая на двух последних Кубках Америки: обычном в 2015 году, и юбилейном – в 2016 году. Оба раза в финале была обыграна сборная Аргентины.

«Золотые» наши

Раз уж речь зашла о Лионеле Месси и Криштиану Роналду, стоит отметить, что и на Кубке конфедераций можно стать обладателем «Золотого мяча» (лучшему футболисту) и «Золотой бутсы» (лучшему бомбардиру).

Последним обладателем «Золотого мяча» стал одноклубник Месси, бразилец Неймар. «Золотая бутса» досталась нападающему сборной Испании и мадридского «Атлетико» Фернандо Торресу, забившему в ворота соперника 5 голов.

Но даже форварду «красной фурии» еще далеко до того, чтобы называться лучшим бомбардиром в истории Кубка конфедерации. Это почетное звание между собой делят сразу два футболиста. Первый всем хорошо известен – бразилец Роналдиньо, в 1999 и 2005 годах наколотивший в ворота соперников 9 мячей. Столько же в 1997 и 1999 годах забил безвестный (во всяком случае в России) мексиканский футболист Куаутемок Бланко. 
Лучшим вратарем в истории Кубка конфедераций является бразилец Дида. На его счету 12 сухих матчей. Побить его рекорд наш Игорь Акинфеев, конечно, уже не сможет, но будет стремиться максимально сократить разрыв.
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