Рекордный «Гран-при»! Сезон-2016 в цифрах и фактах

«Советский спорт» собрал основные цифры и факты о сезоне-2016 в преддверии последнего этапа чемпионата мира – «Гран-при Абу-Даби».

3-м чемпионом мира из Германии станет Нико Росберг, если оформит победу в сезоне-2016 по итогам «Гран-при Абу-Даби». Правда, на счету двух других немцев, выигрывавших чемпионат, в сумме целых 11 титулов (7 – у Михаэля Шумахера, 4 – у Себастьяна Феттеля). И это – второй результат в истории среди всех наций! На первом, конечно, британцы. Если Льюис все же опередит напарника по «Мерседесу», то принесет своей стране 17-й трофей (4-й – себе лично). Всего же, включая него, чемпионами «Формулы-1» становилось 10 поданных Ее Величества – от Майка Хоторна (1958) и Грэма Хилла (1962) до Дженсона Баттона (2009) и того же Хэмилтона (2008, 2014-2015).

50 миллионов долларов заработал Себастьян Феттель за этот год по контракту с «Феррари». И это не считая бонусов, условия по которым неизвестны. Немец является самым высокооплачиваемым пилотом «Формулы-1». На втором месте – Фернандо Алонсо из «Макларена» (40 миллионов долларов), на третьем – действующий и трехкратный чемпион Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» (31 миллион долларов). Для сравнения – Даниил Квят («Ред Булл»/»Торо Россо») за нынешний год получил «всего» 850 000 долларов.

21 гонка состоится в этом сезоне в «Формуле-1» - включая «Гран-при Абу-Даби». Это рекорд чемпионата. Предыдущий был датирован 2012 годом, когда прошло 20 этапов. В остальных случаях их было не больше 19-ти.

18 побед отпраздновали пилоты «Мерседеса» в текущем году без учета последнего этапа – по 9 на счету Льюиса Хэмилтона и Нико Росберга. Это так же рекорд для одной «конюшни» по ходу сезона. Впрочем, обусловлен он возросшим количеством «Гран-при». Например, в 1988-м «Макларен» уступил всего 1 гонку – ее выиграл Микеле Альборето из «Феррари» на домашнем для себя и команды «Гран-при Италии». Остальные 15 остались за «Маклареном», цвета которого защищали великие Айртон Сенна и Ален Прост.

308-й этап в «Формуле-1» проведет Дженсон Баттон – старейший (во всех смыслах) участник текущего чемпионата. Правда, если англичанин выйдет на старт в Абу-Даби, это будет для него «лишь» 305-я гонка – трижды Баттон не смог участвовать в воскресных заездах из-за различных проблем. В любом случае, Дженсон поделит 2-м место в списке самых опытных пилотов «Формулы-1» в истории вместе с Михаэлем Шумахером. Чаще них в «Гран-при» участвовал только Рубенс Барикелло (326), но опередить бразильца Баттон, по всей видимости, не сможет – текущий этап станет последним в его 17-летней карьере.

52-ю победу в гонке по ходу текущего чемпионата одержал Льюис Хэмилтон. Англичанин вышел на 2-е место в истории в списке самых успешных пилотов «Формулы-1», опередив Алена Проста (51). Правда, до Михаэля Шумахера ему далеко – на счету немца 91 выигранный «Гран-при».

468,7 миллиона евро составил бюджет самой богатой команды «Формулы-1» текущего года. И нет, это не «Мерседес» - лучшая «конюшня» последних лет потратила на участие в сезоне-2016 «всего» 467,4 миллиона евро. Пальму первенства удерживает «Ред Булл». На 3-м месте «Макларен» (465 миллионов евро), лишь на 4-м – «Феррари» (418 миллионов евро).

6,2 миллиона евро – именно в такую сумму обошлось «Макларену» каждое набранное очко в текущем сезоне. Всего на счету легендарной команды пока 75 баллов (возможно, сколько-то доберут в Абу-Даби). Для сравнения, «Мерседес» - лидер чемпионата (722) – потратил на каждое заработанное очко «всего» чуть больше 647 000 евро.

378 км/ч развил болид «Уильямс» Валттери Боттаса на трассе в Баку во время квалификации «Гран-при Европы». Это – рекорд текущего сезона по максимальной скорости в «Формуле-1».

18 лет и 228 дней было Максу Ферстаппену, когда он выиграл свою первую же гонку за «Ред Булл» - «Гран-при Испании» этого года. Голландец стал самым юным победителем «Гран-при» в истории «Формулы-1». Предыдущий рекорд принадлежал Себастьяну Феттелю – 21 год и 73 дня («Гран-при Италии»-2008).





