Антонио Конте: «Тоттенхэм» может создать проблемы любой команде в АПЛ

Антонио Конте Источник: Reuters

Главный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии матча с «Тоттенхэмом» в рамках 13-го тура чемпионата Англии ответил на вопросы журналистов.



«Обидно за Терри»

Итальянский специалист рассказал об очередной травме капитана команды Джона Терии, отметив, что также в лондонском дерби не сыграет опорный полузащитник Джон Оби Микел.

«Джон Терри и Оби Микел не примут участия в дерби. Джон получил травму задней поверхности бедра и, возможно, пропустит от двух до трех недель, не могу сказать наверняка. Это обидно, потому что он успешно восстановился после последней травмы и теперь снова не сможет помочь команде. Оби Микел восстанавливается после мышечной травмы и на следующей неделе будет тренироваться с нами».



«Очень рассчитываю на Виллиана»

Наставник «Челси» рассказал о состоянии бразильского игрока «синих» Виллиана, у которого недавно умерла мама.

«Доволен работой Зума»

«Виллиан вернулся, и сейчас для него важно набрать хорошую форму. У него был плохой период, вы знаете, почему именно, и теперь ему важно сосредоточиться на работе и последовательно тренироваться. Вилли является важным игроком команды, и я очень на него рассчитываю».

В начале недели несколько игроков основы провели матч в составе молодежной команды «Челси» в рамках АПЛ-2 с «Саутгемптоном». В той встрече также принял участие защитник Курт Зума, который продолжает восстанавливаться после травмы, из-за которой он отсутствовал долгое время.

«Я увидел хорошее отношение и большую самоотдачу. Мне нравится такой тип игры, потому что там присутствовала серьезная интенсивность, как и в первой команде. Если есть возможность и игроки просят меня играть в таком стиле, то я счастлив.

Курт стабильно тренируется с нами. Сейчас принципиально важно, чтобы он набрал хорошую форму и мог адаптироваться к нашему стилю игры. Я доволен ситуацией, поскольку ежедневно вижу, как Курт прибавляет в своей игре».



«В прошлом сезоне мы провели странный матч с «Тоттенхэмом»

Конте попросили вспомнить матч с «Тоттенхэмом», который состоялся 2 мая в рамках 36-го тура АПЛ (2:2).



«Это была очень странная игра. В первом тайме «Тоттенхэм» играл очень хорошо и забил 2 мяча. Во втором тайме это уже была другая игра, «Челси» забил 2 мяча, а матч завершился вничью.

Сейчас важно думать о текущем положении вещей. Для нас крайне важно не забывать, что сегодня нас ожидает очень сложная игра с сильным соперником, который в прошлом сезоне до последних туров боролся за победу в АПЛ».

Также Конте отметил наставника «шпор» Маурисио Почеттино, заявив, что будет требовать от своих игроков максимальной концентрации.

«У «Тоттенхэма» хороший тренер, у них много талантливых игроков, молодых футболистов, и, думаю, их состав стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном. По этой причине мы должны быть очень внимательны. Это будет непростая игра, и я попрошу своих футболистов быть сосредоточенными во время матча.



Очень важно показать хорошую игру и заслужить победу. Необходимо проявить игровую страсть, но сделать это должным образом, а не в отрицательной манере. Нас ожидает хороший матч двух хороших команд. Они будут играть очень внимательно, потому что матч будет очень жестким. «Тоттенхэм» может создать проблемы любой команде в АПЛ. Они могут биться за победу в чемпионате до последних туров».