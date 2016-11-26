Анзор Кавазашвили: «Спартак» – команда Аленичева. Каррера не ничего не добавил

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что лидерство красно-белых — это результаты работы предыдущего наставника команды Дмитрия Аленичева, а Массимо Каррера не принес ничего нового.

– Аленичев – великий профессиональный футболист, чудесный товарищ и хороший тренер. Свое я он еще докажет. Когда он пришел в «Спартак», стал делать акцент на российских футболистов. Ему было тяжело, от него требовали побед. Если бы ему продолжили доверять, «Спартак» при нем играл так же, как сейчас при Каррере.

– Нынешний «Спартак» – это команда Карреры или Аленичева?

– «Спартак» играет сейчас так, как приучил ее Аленичев. Каррера не принес ничего нового. Абсолютно ничего. Он играет по инерции, которую привел Аленичев. Единственное, что с Аленичева постоянно требовали первое место. У него же игра то шла, то проигрывал. Нельзя увольнять тренера из-за одного странного поражения кипрскому клубу.

Нынешняя команда играет, потому что ей поставили спартаковский футбол. Это техничный футбол, игра в одно касание. Год назад футболисты не знали, что делать с мячом. Вместо передачи вперед футболисты возвращались назад, поэтому в прежние годы «Спартак» много пропускал.

– Но разве не заслуга Карреры в том, что он хотя бы стабилизировал линию защиты? Впервые за много лет можно назвать четырех основных игроков.

– А кто поменял защитную линию? Аленичев начал менять. В прошлом сезоне шел поиск оптимального сочетания. Аленичев искал людей, которые могут сыграть достаточно хорошо и будут друг друга понимать. Для поиска нужен не один месяц, а зачастую пара лет или больше. Если Аленичеву этот срок дали, сейчас бы Аленичев спокойно сидел на тренерском месте, перекинув ногу на ногу, и руководил футболистами мундштуком, как это делал Константин Бесков.

Журналистам нужно быть объективными и зрячими. Нужно сравнивать. Пришел Каррера и вдруг команда из ниоткуда заиграла. Он был приличным игроком, но не тренером. И вдруг у него заиграл «Спартак». Появилась звездная команда в чемпионате России. Но почему мы не говорим, почему команда заиграла? Разве Каррера пригласил этих футболистов? Нет, конечно.

– При нынешнем составе «Спартак» готов бороться за первое место или на какие-то позиции требуется усиление?

– Каждая команда нуждается в серьезном резерве. Например, получит травму Артем Ребров и не факт, что его сменщик будет играть столь же надежно. Он может в первых играл такое натворить, что прощай Родина.

Сейчас травмировался Зе Луиш. Нет центрального нападающему и непонятно кого ставить. Позиция центрального нападающего сегодня пустует. «Спартак» вынужден усиливать центральную линию, чтобы врываться туда. Но как завил, и какие мячи забил Зе Луиш.

– Значит, в первую очередь нужен центральный нападающий?

– Не только. На ключевых позициях всегда должны быть по два равноценных игрока.

– Федор Смолов подошел бы «Спартаку»?

– Да. Он как раз единственный футболист в российском чемпионате, который подошел бы «Спартаку». К сожалению, его никто не приглашает.

– Андрей Червиченко недавно сказал, что «Спартак», наоборот, прилагает много усилий для перехода Смолова.

– Может быть, он это говорит в связи с тем, что не любит и «Спартак» и сделал взброс, чтобы «Краснодар» активнее держался за нападающего и отговорил его от перехода.