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Главный казус сезона! Посмотрите, как уфимский вратарь унизил динамовцев

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей Гаврилов
Андрей ГавриловИсточник: ХК «Салават Юлаев»

Комичный момент произошел во время матча «Салавата» с «Динамо». Москвичи не смогли забить вратарю, который стоял к ним спиной.

Вот, что значит не судьба! Ну вот коли не суждено динамовцам было выиграть в Уфе, так тут хоть лед тресни, хоть вратарь вообще уйди из ворот, а шайба туда все рано не полетит.

От эпизода, который случился на 53-й минуте матча вся «Уфа-Арена» должна была по идее со смеху кататься. Но болельщикам хозяева было не до смехи – их в тот момент куда больше беспокоило, что арбитры матча проигнорировали гол Максима Майорова в ворота бело-голубых.

Куда судьи смотрели в тот момент, когда шайба влетала и вылетала из сетки динамовских ворот – загадка.

Для игроков обоих команд он, видимо, был очевиден сразу. Уфимцы бросились обниматься. А их голкипер Андрей Гаврилов, находящийся на другом конце площадки, отвернулся, чтобы попить воды.

Но случилось неожиданное! Свистка не последовало. Арбитры взятие ворот не зафиксировали. Первыми в новой реальности опомнились динамовцы. И быстро организовали выход два в один. Гаврилов все это время стоял к ним спиной и хлебал воду из горлышка…

- Уже секунды три прошло после гола, - комментирует курьезный момент уфимец Максим Майоров на официальном сайте клуба. - Мы радуемся, поворачиваемся, а там Андрюха Гаврилов воду пьёт и идёт атака «два в один». Вроде курьёзно и смешно, но на льду было ни фига не смешно, потому что было непонятно - залетела ли шайба? Хотя мы все были уверены, что она побывала в воротах.

…И вот Алексей Сопин входит в зону по правому флангу. Перед ним широкая спина Гаврилова. И два пустых угла. Что делает динамовский форвард в этом хоккейном зазеркалье?

Отдает пас на другой фланг! Вот это выдержка! Вот это хладнокровие!

Надо было еще сзади подъехать к Гаврилову и похлопать его по плечу. Мол, уважаемый, хватит пить пошли бороться.

Главное, что и пас получился неудачным! Максим Карпов толком шайбу принять не смог, по воротам промазал. Да так и укатился вместе с ней по инерции за уфимские ворота.

И вот тут он, наконец, оказался прямо перед глазами Гаврилова. Андрей понял, что вокруг него что-то происходит.

И вот тут внимание – Гаврилов сперва аккуратно кладет бутылку с водой на ворота и лишь потом быстро занимает в них обычную стойку.

- Одни люди бегут радоваться, вторые бегут в атаку, - описал свое состояние в тот момент Гаврилов на официальном сайте «Салавата Юлаева» уже после окончания поединка. - Я полностью выключился из игры. Все видели, что был гол. Не знаю, почему судьи не свистнули. Думаю, в наши ворота всё равно бы шайбу не засчитали. Но у меня такое в первый раз в карьере, когда игра продолжается, а половина хоккеистов не играет. Вдруг вижу, что люди с шайбой борются. У меня как будто мир перевернулся. Я не понимал, что происходит! Вроде бы гол, все должны радоваться, а я спокойно пить водичку, но тут игра продолжается. Честно, в первый раз такое…

Фантастика!

Потом будет пауза. Судьи по требованию «Салавата» посмотрят повтор. Убедятся в очевидном – что гол был. И эта шайба станет в итоге победной.

Ну а «Динамо»… Ребята, если уже и такие не забивать, то дело в атаке действительно швах!

Матч

Салават Юлаев - Динамо - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы:

Карсумс (Цветков, Робинсон), 18:36 (0:1). Лепистё (Хартикайнен), 36:57 (1:1). Майоров (Макаров И., Хартикайнен), 52:57 (2:1).

Место и дата

25 ноября 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция


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