«Овечкин попал в маску вратарю «Баффало» - это решило все». Пять гвоздей (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ





Самый русский матч дня – Кучеров, Наместников, Нестеров взламывают ворота Бобровского. Но счет открывает «Коламбус», когда Веннберг в самом начале отправляет шайбу в сетку. А вскоре на пятачке здорово на добивании играет капитан Ник Фолиньо.

Сложно спасти такой матч со счета 0:2, но Никита Кучеров в середине второго периода грамотно приехал на дальнюю штангу и получил пас от Джонсона. Потом команды обменялись голами, запихав шайбы в сетку буквально с мясом…

3:3 – такой счет в начале третьего периода сделал Ондрей Палат. Но больше Бобровский не пропустил ничего, а Брэндон Саад подкараулил свою шайбу на пятачке и не промахнулся.

Между прочим, «Коламбус» идет четвертым в дивизионе Метрополитен, а по потерянным очкам находится на уровне «Рейнджерс» - лидера группы. То, как сейчас играют «мундиры» - это фантастика. Кучеров же с 26 очками продолжает идти на втором месте среди всех бомбардиров НХЛ.

ГОЛ ДНЯ





Но вот достать молодого капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида пока не удается. Скоростной форвард забил свой 10-й гол в сезоне, когда в матче с «Аризоной» улетел в атаку и переиграл вратаря Майка Смита.

При этом Смит проявил себя молодцом и принес победу «койотам» в серии буллитов. А вот Макдэвид промахнулся, так что не все однозначно было в этом матче.





ВОЗВРАЩЕНИЕ ДНЯ





Голкипер Антон Худобин вернулся в состав после травмы и снова занял место в воротах «Бостона». Конечно, Туука Раск там – основной вратарь. Но от Антона все ждут, когда он одержит свою первую победу в сезоне. Пока были только матчи с канадскими клубами – «Торонто» (1:4), «Монреалем» (2:4) и вот «Калгари» (1:2).

В целом Худобин играл неплохо (93,1%), «Бостон» весьма силен, так что победы никуда не уйдут. Первый матч с 22 октября – это уже хорошо.

ГЕРОЙ ДНЯ





Очень тяжелую выездную серию проводит «Чикаго». Очень важна была победа над «Анахаймом». Многое зависело от того, кто забьет первый гол. И вот Артем Анисимов усердно поборолся на пятачке и отличился уже в девятый раз в сезоне.

Да еще Кори Кроуфорд сделал 34 сэйва, да Патрик Кейн получил 2 (1+1) очка, да Артемий Панарин отметился передачей.

Не все было хорошо, конечно. Капитан Джонатан Тэйвз не играл из-за травмы. Поэтому «Чикаго» выиграл только 27% вбрасываний (18/67), заметно уступал по броскам (25-36) и очень сильно по силовым приемам (11-35). Но победа есть победа. И вклад Анисимова тут велик.

ОВЕЧКИН ДНЯ





В прошлой игре Александр Овечкин сделал феерический хет-трик. Теперь вышел на матч против одной из слабейших команд лиги, но забить «Баффало» не смог. Отметился только голевой передачей в конце матча, когда «Вашингтон» реализовал большинство. Спасибо Бретту Коннолли, который добил шайбу после броска Овечкина.

И там было интересно. В отчете написано, что Александр мощным броском попал в маску голкиперу Нильссону, из-за чего экс-вратарь «Ак Барса» потерял координацию. Я изучил момент – там все быстро, и не видно куда точно угодила шайба. Но факт в том, что на щелчки Ови среагировать почти невозможно.

И хорошо провел матч голкипер «Кэпиталз» Филипп Грубауэр, которому в этот день исполнилось 25 лет. Он сделал 32 сэйва и порадовал родителей. Папа Петер и мама Сюзи впервые прилетели на игру сына и увидели его в деле.

ТРИ РУССКИХ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* - Никита КУЧЕРОВ (Тампа-Бэй)

Набрал 2 (1+1) очка в матче с «Коламбусом» (3:5)

2** - Артем АНИСИМОВ (Чикаго)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Анахаймом» (3:2)

3*** - Антон ХУДОБИН (Бостон)

Сделал 27 сэйвов в матче с «Калгари» (1:2)

ЦИТАТА ДНЯ

«У меня хорошая карма. Там шайба после броска Овечкина попала в маску голкиперу Нильссону, отскочила прямо ко мне на клюшку. Оставалось только не промахнуться в пустые ворота».

Бретт КОННОЛЛИ, форвард «Вашингтона»

ТАБЛО ДНЯ

Тампа-Бэй – Коламбус – 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)

КУЧЕРОВ, Гаррисон, Палат (КУЧЕРОВ) – Веннберг, Н.Фолиньо, Андерсон, Саад, Аткинсон

ТБ: Кучеров (1+1; +1, 0, 3, 22.56)

Наместников (0+0; 0, 0, 0, 12.23)

Нестеров (0+0; 0, 0, 0, 12.24)

К: в Бобровский (28-25; 89,3%, 60.00)

Вашингтон – Баффало – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Винник, Юханссон, Коннолли (ОВЕЧКИН) – Рейнхарт

В: Овечкин (0+1; -1, 2, 3, 15.24)

Кузнецов (0+0; -1, 0, 1, 15.18)

Орлов (0+0; +1, 0, 2, 20.08)

Анахайм – Чикаго – 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Ритчи, Силфверберг – АНИСИМОВ, П.Кейн (ПАНАРИН), Хартман

Ч: Панарин (0+1; -1, 0, 2, 20.11)

Анисимов (1+0; 0, 0, 3, 21.22)

Филадельфия – Рейнджерс – 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)

ВандеВельде, Гостисбир – Степан, Пюмпел, К.Хэйз

Ф: Проворов (0+0; -1, 0, 3, 21.26)

Нью-Джерси – Детройт – 4:5 ОТ (1:2, 2:1, 1:1, 0:1)

Мур, Каммальери, Заха, Хенрик – Нильсен (2), Ларкин, Манта, Грин

НД: Калинин (0+0; 0, 0, 1, 10.53)

Миннесота – Питтсбург – 6:2 (3:1, 2:0, 1:1)

Койл (2), Нидеррайтер (2), Паризе, Гранлунд – Кессел (МАЛКИН), Раст

П: Малкин (0+1; 0, 0, 3, 17.35)

Сан-Хосе – Айлендерс – 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Павелски, Бернс, Марло – Ли, Ледди

А: Кулемин (0+0; -3, 0, 0, 12.33)

Бостон – Калгари – 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Пастрнак – С.Беннетт, Чиассон

Б: в Худобин (29-27; 93,1%, 58.45)

Даллас – Ванкувер – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Факса, Линделл – Мегна

В: Трямкин (0+0; -1, 0, 1, 14.43)

Аризона – Эдмонтон – 3:2 бул. (1:2, 0:0, 1:0, 1:0)

Доми, Доан, Экман-Ларссон (п.бул.) – Макдэвид, Ларссон

Нэшвилл – Виннипег – 5:1 (0:1, 3:0, 2:0)

Уилсон (2), Джохансен (2), Нил – Бафлин

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.