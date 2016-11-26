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Басконский кошмар «Барселоны». Что смотреть на выходных

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Басконский кошмар «Барселоны». Что смотреть на выходных
Источник: Reuters

«Советский спорт» представляет самые интересные матчи уик-энда в Европе.

«СИНЯЯ» СТАБИЛЬНОСТЬ

Матч

Челси - Тоттенхэм

Место и дата

26 ноября 20:30, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция

Источник: Reuters

«Челси» Антонио Конте доказывает: отсутствие еврокубков дает преимущество в национальном чемпионате, нужно лишь уметь им пользоваться. «Челси» выиграл последние шесть матчей с общим счетом 17:0! В пяти последних матчах с первых минут у «синих» на поле выходили одни и те же игроки! Такое с «Челси» случилось впервые с момента образования премьер-лиги, то есть с 1992 года. Играй «синие» в Лиге чемпионов, такая стабильность была бы невозможна. А так она - залог успеха. Команда играет по схеме 3-4-3, в линии обороны действуют Давид Луиз, Аспиликуэта и Кэйхилл, тандем в центре поля составляют Канте и Матич, на флангах располагаются Алонсо и Мозес, атакующее трио образуют Педро, Азар и Коста. Ах да, в воротах играет Куртуа. Его сухая серия насчитывает уже 590 минут!

Несмотря на успешный отрезок, который позволил «Челси» стать лидером чемпионата Англии, Конте понимает: ничего не достигнуто, чемпионат закончится в мае. Потому о перспективах команды итальянец высказывается скромно: «После поражений от «Ливерпуля» и «Арсенала» было сложно поверить, что мы выдадим такую серию. Добиться такого результата в Англии - невероятно. Не хочу говорить о задачах команды… Но я точно знаю, что команда будет биться до конца». Его понять можно: большие дела любят тишину.

«Тоттенхэм» попробует успешную серию «Челси» прервать. Но против сыгранной и отдохнувшей дружины Конте сделать это команде Маурисио Поккетино, на неделе в тяжелом матче уступившей «Монако» (1:2), будет сложно.

ВСТРЕЧА-СЮРПРИЗ

Матч

Бавария - Байер

Место и дата

26 ноября 20:30, Альянц Арена, Текстовая трансляция

Источник: Reuters

Два последних матча в бундеслиге для «Баварии» сложились неудачно - сначала она сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (1:1), затем проиграла дортмундской «Боруссии» (0:1). А тут еще поражение от «Ростова» в Лиге чемпионов. Чтобы перевести дух, ей бы сейчас соперника попроще, ан нет - календарь подготовил встречу с непредсказуемым «Байером».

Игра пройдет в Мюнхене. На первый взгляд, встреча в родных стенах - преимущество. Но только на первый. «Байер» умеет контратаковать. В этом сезоне бундеслиги «аспириновые» забили трижды после контратак. Это третий результат в лиге после «Лейпцига» (пять голов) и «Баварии» (четыре гола). Отдав мяч сопернику, «Байер» победил дортмундскую «Боруссию» - 2:0. Поэтому игра в гостях против «Баварии», которой нужно исправляться, - шанс Леверкузена. За то, что он сыграет в Мюнхене вторым номером, его никто не осудит.

Стиль соперника - полбеды. Настоящая проблема - команда Карло Анчелотти не лучшим образом играет против отдающих мяч команд. Неудачи с «Хоффенхаймом» и «Боруссией» из этой серии. В среднем за матч в бундеслиге при позиционных атаках «Бавария» забивает 1,5 гола за игру (17 в 11 матчах). Для сравнения: «Боруссия» забивает 1,9 гола за матч (21 в 11). О том, что 1,5 мяча за игру - мало для команды с возможностями «Баварии», говорят европейские примеры. «Реал» в среднем за встречу в чемпионате Испании отправляет в ворота соперника 2 мяча (24 в 12 играх), «Барса» - 1,8 (22 в 12).

«Байер» опасен, тогда, когда от него больших свершений особо не ждут. Это он показал в Лиге чемпионов. В матчах с «Тоттенхэмом» он набрал четыре очка, не пропустив за 180 минут ни одного гола. К слову, победу одержал в Лондоне, играя на контратаках. В то же время «шпоры» в этом сезоне забивали и «Манчестер Сити», и «Ливерпулю» и «Арсеналу», со всеми этими командами набирая очки.

Все это делает встречу совершенно непредсказуемой. Когда-то все мы полюбили за это футбол - шанс выиграть есть у каждого.

НЕГОСТЕПРЕИМНЫЙ САН-СЕБАСТЬЯН

Матч

Реал Сосьедад - Барселона

Место и дата

27 ноября 22:45, Аноэта, Онлайн-трансляция

Источник: Reuters

«Барселоне» предстоит совершить самый тяжелый выезд в сезоне. Последний раз она обыгрывала «Реал Сосьедад» в Сан-Себастьяне еще в 2007 году! Благодаря голам Это’О и Иньесты сине-гранатовые победили со счетом 2:0. Ни тот, ни другой нынче не сыграют - первого уже нет в команде, второй травмирован.

Тренировал тогда сине-гранатовых Франк Райкард. За «Барселону» выступали такие люди, как Роналдинью, Хави, Тюрам, Пуйоль, Дзамбротта. Вряд ли они могли тогда предположить, куда их жизнь заведет. Последним местом работы Райкарда была сборная Саудовской Аравии. Потренировав ее два года, в 2014 году он заявил о завершении тренерской карьеры. Сейчас ему всего 54 года… Хави является играющим тренером катарского «Аль-Садда», Дзамбротта тренируют индийскую команду «Делли Динамос», Роналдинью летом принял участие в индийской футзальной лиге. Дай кто такой прогноз об их будущем тогда, девять лет назад, ему могли вызвать людей в белых халатах.

С тех пор «Барса» шесть раз играла на выезде с «Сосьедадом» и проиграла… пять раз, лишь один раз сыграв вничью. Матчи получались разными - как богатыми на голы, так и скупыми. Сразу трижды «Барса» отправила в чужие ворота по два мяча, но выиграть не могла! К слову, общая разность мячей в этих шести встречах - 6:12. В среднем, по три мяча за игру - веселое кино. Для зрителей - не для «Барселоны».

Прервать серию «Барселону» будет сложно. «Сосьедад» в отличной форме - в четырех последних матчах чемпионата Испании команда Эусебио Сакристана одержала четыре победы, в том числе обыграла «Атлетико» со счетом 2:0. На руку «Сосьедаду» участие «Барселоны» в Лиге чемпионов - свежести ей может не хватить.

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