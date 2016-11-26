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Сигары, бокс и революция: лучшие фото Фиделя-спортсмена

Александр Мельников
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В субботу не стало легендарного лидера кубинской революции Фиделя Кастро. Ему было 90 лет. Он был не только великим политиком, но и большим поклонником футбола и спорта в целом.

Фидель Кастро, советский вице-премьер Анастас Микоян и Антонио Нунес Хименес на рыбалке

60-е годы. Фидель Кастро играет в баскетбол

Фидель Кастро на церемонии открытия чемпионата Центральной Америки по футболу

Эрнесто «Че» Гевара и Фидель Кастро играют в гольф

Фидель Кастро отбивает мяч в бейсбольном матче в Гаване

Фидель Кастро играет в пинг-понг во время посещения нового детского сада в Гаване

1964 год. Фидель Кастро играет в бейсбол

Фидель Кастро на лыжах на даче Хрущева во время своего визита в СССР в январе 1964 года

Фидель Кастро подтягивается на крыльце своего дома на острове Пинос

1972 год. Фидель Кастро играет в баскетбол

Фидель Кастро играет в пинг-понг во время визита в Чехословакию

Фидель Кастро с боксером-тяжеловесом Теофилом Стивенсоном и фотографом журнала Time Нилом Лейфером

Фидель Кастро и Мохаммед Али

Фидель Кастро в форме сборной Кубы во время бейсбольного матча со сборной Венесуэлы

Фидель Кастро играет в шахматы во время сеанса одновременной игры с 11 000 человек за день до конца первых кубинских Олимпийских игр на площади Революции 7 декабря 2002 года в Гаване. Около 11 тысяч любителей играли с 550 шахматными мастерами на столах, которые заполнили площадь Революции Гаваны. Кубинцы хотели превзойти мировой рекорд 10007 столов, установленный в Мексике.

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