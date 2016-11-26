Андрей Назаров – судье: «Да пошел ты ### отсюда!» Скандал года в КХЛ (видео)

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров снова сорвался и был удален до конца матча с «Сибирью».

Андрей Назаров не дает нам скучать.

Теперь вот главный тренер «Нефтехимика» в первом периоде матча против «Сибири» был удален с лавки до конца встречи.

В чем дело?

Да просто Назаров оскорбил главного судью Николая Акузовского, матерясь как сапожник.

Началось все с того, что габаритный форвард «Сибири» Евгений Артюхин начал драку с Никитой Квартальновым из «Нефтехимика», который заметно уступает в размерах, возрасте и бойцовском опыте.





Оба игрока получили по четыре минуты за грубость. Конечно, Артюхин скажет, что на него сами напали. Но он неаккуратным силовым приемом жестко обошелся с Игорем Полыгаловым, который остался лежать на льду. Квартальнов-младший же, как настоящий товарищ, бросился на гиганта с кулаками, чтобы отомстить за одноклубника.

Впрочем, настоящей драки не получилось. Артюхин натянул свитер на голову Никиты. И скажем спасибо, что никак Квартальнова не бил. Просто пеленал его, пытаясь сбить юношеский пыл. Максимум – только один раз ему врезал. Игрок «Сибири» Шалунов даже улыбался, глядя на все это на лавке.

В конце концов, Артюхин сам попросил лайнсменов, чтобы от него убрали этого горячего Квартальнова.

Вообще Андрей Назаров вел себя спокойно. И как бывший тафгай, наверное, в душе радовался, глядя на Квартальнова. Молодец, умеет постоять за своих.

Но когда судьи огласили, что штраф за грубость обоим выписан одинаковый, тут Назаров и сорвался.

Не будем приводить дословно, что именно сказал Назаров арбитру. Это очень жесткая брань. Посмотрите вот эхо в твиттере. И изучите видео – это очень колоритно.

Наз - арбитру: "У тебя ..й изо рта торчит, иди на ..й отсюда"! Как же здорово, что Назаров вернулся в КХЛ!) — Павел Панышев (@ppanyshev) 26 ноября 2016 г.

В конце концов, Назаров был удален до конца матча. Андрей Викторович покинул лавку, аплодируя судейскому решению, с улыбкой. А ему аплодировали зрители.

Большой палец вверх от Назарова: «Молодец, все грамотно сделал!»

И тут можно согласиться с комментаторами. «Некоторые вещи не меняются. Стабильность – признак мастерства». Мы уже успели соскучиться по Андрею Назарову. Но теперь он снова взбудоражил наш хоккейный мир.

Теперь посмотрим, какое решение примет КХЛ.