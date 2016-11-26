Андрей Назаров – судье: «Да пошел ты ### отсюда!» Скандал года в КХЛ (видео)
Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров снова сорвался и был удален до конца матча с «Сибирью».
Андрей Назаров не дает нам скучать.
Теперь вот главный тренер «Нефтехимика» в первом периоде матча против «Сибири» был удален с лавки до конца встречи.
В чем дело?
Да просто Назаров оскорбил главного судью Николая Акузовского, матерясь как сапожник.
Началось все с того, что габаритный форвард «Сибири» Евгений Артюхин начал драку с Никитой Квартальновым из «Нефтехимика», который заметно уступает в размерах, возрасте и бойцовском опыте.
Оба игрока получили по четыре минуты за грубость. Конечно, Артюхин скажет, что на него сами напали. Но он неаккуратным силовым приемом жестко обошелся с Игорем Полыгаловым, который остался лежать на льду. Квартальнов-младший же, как настоящий товарищ, бросился на гиганта с кулаками, чтобы отомстить за одноклубника.
Впрочем, настоящей драки не получилось. Артюхин натянул свитер на голову Никиты. И скажем спасибо, что никак Квартальнова не бил. Просто пеленал его, пытаясь сбить юношеский пыл. Максимум – только один раз ему врезал. Игрок «Сибири» Шалунов даже улыбался, глядя на все это на лавке.
В конце концов, Артюхин сам попросил лайнсменов, чтобы от него убрали этого горячего Квартальнова.
Вообще Андрей Назаров вел себя спокойно. И как бывший тафгай, наверное, в душе радовался, глядя на Квартальнова. Молодец, умеет постоять за своих.
Но когда судьи огласили, что штраф за грубость обоим выписан одинаковый, тут Назаров и сорвался.
Не будем приводить дословно, что именно сказал Назаров арбитру. Это очень жесткая брань. Посмотрите вот эхо в твиттере. И изучите видео – это очень колоритно.
Наз - арбитру: "У тебя ..й изо рта торчит, иди на ..й отсюда"! Как же здорово, что Назаров вернулся в КХЛ!)— Павел Панышев (@ppanyshev) 26 ноября 2016 г.
В конце концов, Назаров был удален до конца матча. Андрей Викторович покинул лавку, аплодируя судейскому решению, с улыбкой. А ему аплодировали зрители.
Большой палец вверх от Назарова: «Молодец, все грамотно сделал!»
И тут можно согласиться с комментаторами. «Некоторые вещи не меняются. Стабильность – признак мастерства». Мы уже успели соскучиться по Андрею Назарову. Но теперь он снова взбудоражил наш хоккейный мир.
Теперь посмотрим, какое решение примет КХЛ.
Матч
Сибирь - Нефтехимик - 2:1 (1:0)
Голы
Чеботару 27 (1:0). Замалиев 66 (1:1 - пен.). Чеботару 77 (2:1).
Состав
Сибирь: Цыган, Мищенко, Кушнирук, Качан, Гладышев, Макаренко, Чеботару, Глушков (Коржунов, 68), Андреев (Овсепян, 72), Азаров (Рухаиа, 36, Беляев, 90), Вотинов
Нефтехимик: Самохвалов, Пытлев, Сурков, Тараканов, Маляка (Бабырь, 57), Корнилов, Кива (Муллин, 56), Замалиев, Решетников, Васильев (Бойчук, 64), Галиакберов (Кортава, 80)
Предупреждения:
нет - Муллин, 75
Судья:
Александр Борисов (Россия)
Место и дата
26 ноября 11:00, РФЦ Заря, Онлайн-трансляция