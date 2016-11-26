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В Швецию – без Ломановых

Игорь Зетилов
Источник:  Федерация хоккея с мячом РоссииКомментарии
В Швецию – без Ломановых
Источник: Федерация хоккея с мячом России

Тренерский штаб мужской национальной сборной России определил состав для участия в международном турнире, который с 9 по 11 декабря 2016 года пройдет в Тролльхеттане.

В Швецию вызваны 18 хоккеистов, представляющих 8 клубов Суперлиги и Элитсерии. В составе команды — 13 триумфаторов чемпионата мира-2016 в Ульяновске, а также дебютант — 20-летний Владислав Кузнецов.

Бросается в глаза отсутствие в составе многолетнего капитана сборной Сергея Ломанова-младшего, который с этого сезона выступает в шведском «Венешборге». А его отца Сергея Ломанова-старшего в тренерском штабе сменили молодые наставники Михаил Свешников и Павел Франц.

В Москве сборная России соберется 2 декабря и примет участие в Фестивале национальных видов спорта, который пройдет в пятницу в СК «Крылатское». 3 и 4 декабря команда проведет тренировки на столичном льду, а в понедельник вылетит в Осло. Из норвежской столицы россияне на автобусе отправятся в Тролльхеттан, где проведут перед стартом турнира 2 товарищеских матча: 6 декабря мощь российской атаки испытает на себе «Грипен», а 7-го — финалист Элитсерии прошлого сезона и финалист Кубка мира «Вилла».

Состав сборной России на «Турнир четырех наций»:

Вратари: Роман Черных («Енисей»), Денис Рысев («Байкал-Энергия«);

Защитники: Павел Булатов («Венерсборг», Швеция), Василий Грановский, Алексей Чижов (оба — «СКА-Нефтяник»), Михаил Прокопьев («Енисей»);

Полузащитники: Алан Джусоев («Сандвикен», Швеция), Сергей Шабуров («Динамо-Москва»), Дмитрий Савельев, Янис Бефус (оба — «Водник»), Максим Ишкельдин, Юрий Шардаков, Александр Антипов (все — «СКА-Нефтяник»),

Нападающие: Евгений Иванушкин («Динамо-Москва»), Никита Иванов («Венерсборг», Швеция), Артем Бондаренко («СКА-Нефтяник»), Игорь Ларионов, Владислав Кузнецов (оба — «Волга»).

Главный тренер — Сергей Мяус
Старший тренер — Михаил Свешников
Тренер — Павел Франц
Тренер — Ильяс Хандаев
Начальник команды — Владислав Спинка
Массажист — Александр Конанов
Врач — Алексей Гаранин
Пресс-атташе — Евгений Конов

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