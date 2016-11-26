В Швецию – без Ломановых
Тренерский штаб мужской национальной сборной России определил состав для участия в международном турнире, который с 9 по 11 декабря 2016 года пройдет в Тролльхеттане.
В Швецию вызваны 18 хоккеистов, представляющих 8 клубов Суперлиги и Элитсерии. В составе команды — 13 триумфаторов чемпионата мира-2016 в Ульяновске, а также дебютант — 20-летний Владислав Кузнецов.
Бросается в глаза отсутствие в составе многолетнего капитана сборной Сергея Ломанова-младшег
В Москве сборная России соберется 2 декабря и примет участие в Фестивале национальных видов спорта, который пройдет в пятницу в СК «Крылатское». 3 и 4 декабря команда проведет тренировки на столичном льду, а в понедельник вылетит в Осло. Из норвежской столицы россияне на автобусе отправятся в Тролльхеттан, где проведут перед стартом турнира 2 товарищеских матча: 6 декабря мощь российской атаки испытает на себе «Грипен», а 7-го — финалист Элитсерии прошлого сезона и финалист Кубка мира «Вилла».
Состав сборной России на «Турнир четырех наций»:
Вратари: Роман Черных («Енисей»), Денис Рысев («Байкал-Энергия
Защитники: Павел Булатов («Венерсборг», Швеция), Василий Грановский, Алексей Чижов (оба — «СКА-Нефтяник»), Михаил Прокопьев («Енисей»);
Полузащитники: Алан Джусоев («Сандвикен», Швеция), Сергей Шабуров («Динамо-Москва»
Нападающие: Евгений Иванушкин («Динамо-Москва»
Главный тренер — Сергей Мяус
Старший тренер — Михаил Свешников
Тренер — Павел Франц
Тренер — Ильяс Хандаев
Начальник команды — Владислав Спинка
Массажист — Александр Конанов
Врач — Алексей Гаранин
Пресс-атташе — Евгений Конов