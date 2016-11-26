Ну и кто тут клоун?...» Тренера Скудру выгнали с лавки до конца матча (видео)

Что за день в КХЛ – удалены с лавки сразу два тренера! Вслед за Назаровым («Нефтехимик») в раздевалку отправили Скудру («Торпедо»).

Давно все понятно с Андреем Назаровым. Новый главный тренер «Нефтехимика» ничем нас не удивил.

Андрей Назаров – судье: «Да пошел ты ### отсюда!» Скандал года в КХЛ (видео)

Подумаешь, обматерил арбитра. В исполнении Андрея Викторовича мы видели фокусы и покруче. Жаль только, что не самый богатый клуб «Нефтехимик» теперь должен будет заплатить штраф за своего тренера. Но в Нижнекамске знали, кого они берут на работу.

И в тот же день произошел скандал в матче «Торпедо» – «Динамо» (Минск).

Что ж там было? Изучим видео.

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Матч у «Торпедо» не задается. Белорусы ведут в счете, играют лучше. И тут защитник нижегородцев Максим Осипов ловит Артура Гавруса на бедро.

Чистым ли был силовой прием? Я думаю, не очень. Это не классическая «мельница», которой славятся игроки особенно школы московского «Динамо». Тут получился удар корпусом в колено.

Гаврус поднялся, но ехать не смог и схватился за левую ногу. Потом его увели под трибуну. Арбитры не стали долго думать и удалили Осипова до конца матча за то, что нанес сопернику травму.

Что было дальше – нам не показали крупным планом. Но по стадиону моментально объявили, что с лавки «Торпедо» удален главный тренер Петерис Скудра.

Впрочем, там не может быть других вариантов – видимо, это оскорбление судьи.

Скудра уходил с лавки, качая головой. Наверное, он считает это беспределом. Петерис даже вернулся, чтобы подбежать к арбитру и что-то еще ему крикнуть. Вид у главного тренера «Торпедо» был злобный, а стадион дружно свистел.

Из-за чего?

Я встретил вот такое мнение болельщика в твиттере.

Скудра довыступался в адрес болельщиков. За такое всегда больно прилетает. — Дмитрий Афонин (@OKopOK_NN) 26 ноября 2016 г.

И оно очень правильное. Как вы помните, после прошлого матча Петерис Скудра сказал прямым текстом на пресс-конференции: мол, те фанаты, которые ушли со стадиона до окончания игры – клоуны.

Болельщики – не клоуны! В чем не прав Скудра, оскорбивший нижегородских фанатов

Но карма есть. И в следующем поединке уже сам Скудра волею судеб покинул стадион до окончания матча.

И кто тут клоун?

Истории Назарова и Скудры объединяет одно обстоятельство. Какими бы сильными ни были эти тренеры, какие бы клубы ни тренировали – они не умеют держать себя в руках.

И это их громадный минус. То есть подвести свою команду, подставить свой клуб под штраф они могут в любой момент.