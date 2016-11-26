Валерий Рейнгольд: Это «Спартак» Карреры. Никаким Аленичевым здесь не пахнет

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд после победы над «Тереком» (1:0) в 15-м туре РФПЛ подвел итоги встречи.

– Анзор Кавазашвили считает, что нынешний «Спартак» - команда Дмития Аленичева, а не Массимо Карреры. Парируйте.

– Я бы поспорил с Анзором. Это «Спартак» Карреры. Никаким Аленичевым здесь не пахнет. «Спартак» Аленичева – это поражение АЕКу и вылет из Лиги Европы. Анзор должен понимать, что в «Спартаке» не дадут тренеру времени на раскачку. У Карреры времени не было, но он рванул с места в карьер и заслужил уважение болельщиков.

Мы видим, что такое команда Карреры, а что такое команда Аленичева – можно было только гадать. Сколько команда пропустила? Каррера не просто поставил командную игру, он еще и наладил оборону. «Спартак» пропустил только восемь мячей. Когда это было? Если он хочет со мной подискутировать, я всегда открыт.

– Почему таким тяжелым получился матч?

– Футбол отличный с обеих сторон. «Терек» прилично выглядел. И очень тяжелый матч для «Спартака», но я вижу команду. Футболисты порой играют через «не могу». Силы не беспредельны. Выглядят молодцами. И Артем Ребров выручает. Он демонстрирует, что он в порядке. От этого увереннее чувствуют себя полевые футболисты.

– Почему у «Терека» получалось достаточно часто владеть инициативой и «запирать» «Спартак»?

– После забитого мяча, который был забит блестяще, «Спартак» сбавил обороты. То есть больше внимания стал уделять обороне. Этого нельзя было делать. Команда опустилась в свою зону. Надо же было играть на опережение и атаковать.

– Изменилась ли игра Маурисио по сравнению с тем, как он начинал в «Спартаке»?

– Мне кажется, что центральная зона – это его позиция. Именно сюда его и брали. Пока я вижу, что Маурисио играет просто прилично. Ошибался же Илья Кутепов. Надо осмотрительнее играть. Он заработал штрафной на ровном месте. Издержки молодости. Маурисио же выглядел прилично и за забитый гол – двойной плюс. Проглядывается командная игра в «Спартаке».

– Каковы амбиции «Терека» в этом сезоне? Допускаете, что команда финиширует на третьем месте?

– Никогда в жизни я такого не скажу. «Терек» может сдуться в любую секунду. Пока он играет хорошо, но опережать события я не собираюсь. Смотрю на вещи реально. Одно время «долбили» про великий «Краснодар». Сейчас уже устали. Начинают говорить про «Терек». Рано. Идет чемпионат. Еще второй круг впереди. Все, что заработано кровью и потом можно растерять за две игры. Два руга – это как два отдельных чемпионата. В какой форме будут команды после зимней «спячки»? Могу пожелать удачи «Тереку». Команда приличная. Сама играет и другим дает. Смотрится интересно. Не «Амкар».

– Что скажете про игру Квинси Промеса в последних матчах?

– Травма выбила его из хорошей формы. Согласен, что он выглядит неважно. Он – человек не с двумя сердцами. Ему тяжеловато. Пытается что-то сделать, но ноги не бегут, как раньше. Набирает форму через игры, но не успеет набрать. Уже через два матча уходить в отпуск.

– По прошлому матчу вы говорили, что из игры выпадал Джано Ананидзе. В этой игре помимо Промеса кто-то еще мог добавить?

– Кроме голландца выпадал Ивелин Попов. Но это такая борьба идет за инициативу. «Спартак» оглядывается на оборону, но хорош тем, что готов каждый момент завершить голом. Что и произошло в первом тайме. Это говорит о классе команды. И Лоренсо Мельгарехо в этой ситуации не очень был заметен.

Форца, Массимо, форца, Маурисио! Как «Спартак» переиграл «Терек»