«Не удержать счет – непрофессионально». «Локомотив» и «Урал» сыграли вничью

«Локомотив» сыграл вничью с «Уралом», пропустив гол на последней минуте матча.

Самедов и Миранчук: уйти или остаться?

В последние недели «Локомотив» окружает множество слухов: то «Спартак» собрался возвращать Александра Самедова, а заодно и Алексея Миранчука прихватить. То на того же Миранчука претендуют европейские команды. Но оба, вопреки критике и слухам, вышли в стартовом составе.

Ситуация с Миранчуком понятнее. Предложения от европейских команд, если исключить условную Голландию с Бельгией, маловероятен. Источники в «Порту», который якобы проявляет интерес, с удивлением узнали об игроке «Локомотива». Может, теперь и будут за ним следить, говорят португальцы то ли в шутку, то ли всерьез. Получается, варианта у Алексея два: остаться в родном клубе, не гнаться за деньгами, как советовал ему Юрий Семин, или выбрать другую российскую команду.

Теперь об одном из лидеров «Локомотива». Нужен ли «Спартаку» Самедов? Возможно. И сейчас не так важно, на замену ли условному Промесу или для усиления скамейки. Нужен ли «Спартак» Самедову? Есть сомнения. Зачем идти на понижение зарплаты, о чем, к удивлению, уже говорят как о факте достоверном? Зачем снова биться за место в составе, имея в «Локомотиве» огромный авторитет? В чем может быть мотивация футболиста? Разве что в возможности завоевать чемпионский титул. На данный момент единственная причина, по которой игрок может задуматься о переходе, непростые отношения с главным тренером Юрием Семиным. Но опять же, что происходит между тренером и игроком сложно судить, может, они давно решили все вопросы. Ведь хуже Самедов играть не стал, в стартовом составе появляется регулярно.

От ухода Самедова пострадает только «Локомотив». Катастрофой потерю полузащитника назвать будет нельзя. Скорее сильным ударом по перспективам команды во второй части чемпионата. Ведь в клубе говорят о желании побороться за первую пятерку. Оставь предыдущее руководство клуба Жемалетдинова, о позиции Самедова можно было бы не сильно не переживать. В первом тайме матча с «Уралом» полузащитник создал чуть ли не единственный опасный момент. Но сплоховал Майкон, не замкнув прострел. Похоже, у бразильца закончилась короткая белая полоса, исчерпан запас голов на год. А вот Миранчук подобным выступлением себя не только в «»Порту», в «Спартак» не продаст. Причин неудачных матчей мы не знаем. Остается надеяться, что это временное явление, и во втором круге Алексей действительно сможет обратить на себя внимание европейских команд.

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В первом тайме футбол в исполнении «Локо» и «Урала» глаз не радует, но всегда можно успеть заглянуть в музей клуба. Там до 5 декабря выставляют Кубок Советского Союза. Этот трофей команда завоевывала дважды – в 1936 и 1957 годах. Кубок сделан так давно, что его уже можно считать произведением искусства. Хрустальная ваза в серебряной оправе – чем не шедевр. На крышке выгравированы названия команд-победител ей. Но обо всем подробно – и об истории создания, и об истории завоевания трофея - посетителям музея расскажет гид.

Посмотрели на кубок, возвращаемся на второй тайм. За перерыв «разморозился» Фернандеш, заиграл шустрее, но бил по-прежнему мимо ворот и лишь однажды попал в перекладину. «Локомотив» провел много атак, но как правило забывал бить по воротам. Зато экс-нападающий команды Роман Павлюченко снова отличился в Черкизове. Спас судья, который увидел офсайд. Еще одним событием второго тайма стал дебют молодого нападающего Артема Галаджана. Когда-то болельщики громким скандированием встречали в составе Алексея Миранчука, теперь у них новый фаворит. Но ни фавориты, ни технари, ни гол Пейчиновича не принесли «Локомотиву» победы. А итог матча метко подвел Юрий Семин: «Не удержать преимущество в последние 3-4 минуты - в высшей степени непрофессиональн о».