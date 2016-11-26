Карлсен – Карякин: онлайн одиннадцатой партии
Источник: Associated Press
«Советский спорт» ведет онлайн трансляцию 11-й партии матча за первенство мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным.
В Нью-Йорке продолжается матч за титул чемпиона мира по шахматам ФИДЕ между действующим чемпионом Карлсеном и претендентом Карякиным. В ночь на воскресенье по московскому времени проходит 11-я партия, белыми фигурами играет российский гроссмейстер.
На данный момент счет в матче равный – 5:5.
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