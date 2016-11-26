Карлсен – Карякин: онлайн одиннадцатой партии

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«МАТЧ!» запустил флеш-моб в поддержку Карякина Генеральный продюсер телеканала «МАТЧ ТВ» Тина Канделаки объявила о том, что телеканал запустил флешмоб в поддержку российского гроссмейстера Сергея Карякина.

Кирилл Зангалис: Теперь Карякину надо использовать белый цвет и играть надежно Менеджер претендента на звание чемпиона мира по шахматам Сергея Карякина Кирилл Зангалис оценил расклад в матче за шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном перед двумя заключительными партиями.

«Исход матча Карлсен – Карякин решит не цвет фигур, а крепкие нервы» Чемпион России, гроссмейстер Александр Рязанцев – о матче на первенство мира по шахматам.

Ян Непомнящий: Карякин мог форсировать ничью, но, видимо, просто не поверил в этот вариант Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал поражение Сергея Карякина от Магнуса Карлсена в десятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

Карякин признался, что просмотрел шанс свести 10-ю партию с Карлсеном к быстрой ничьей Российский гроссмейстер Сергей Карякин признался на пресс-конференции после проигранной 10-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам с его обладателем норвежцем Магнусом Карлсеном, что просмотрел возможность объявить «вечный» шах на 20-м ходу партии.

«Карлсен усыпил бдительность Карякина в совсем не смертельной позиции» Действующий чемпион Европы гроссмейстер Эрнесто Инаркиев прокомментировал поражение россиянина в 10-й партии.

ФИДЕ сократила штраф Карлсена с 10% до 5% призовых Международная шахматная федерация удовлетворила апелляцию команды Магнуса Карлсена на штраф за досрочный уход норвежца с пресс-конференции после поражения в восьмой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам. Вместо положенных по регламенту 10% от призовых Карлсен выплатит только 5%.

Поражение Карякина, победа «МЮ» и надежда на Игнашевича. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать пятницу с главных новостей утра.

Николай Попов: Карлсен обыграл Карякина по-алехински Известный телекомментатор и международный мастер Николай Попов рассказал «Советскому спорту», как Карлсен обыграл Карякина в 10-й партии.

Сергей Карякин: Карлсен играл хорошо, я ничего не смог сделать Российский шахматист Сергей Карякин поделился впечатлениями после десятой партии матча за шахматную корону против Магнуса Карлсена. Напомним, что он проиграл эту партию черными.

Карлсен вернулся. Как чемпион мира сравнял счет в матче с Карякиным Норвежец Магнус Карлсен одержал победу над россиянином Сергеем Карякиным в десятой партии матча на первенство мира. Счет снова равный — 5:5.

Карякин уступил Карлсену в десятой партии матча за шахматную корону Российский гроссмейстер Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен сыграли десятую партию матча за мировую шахматную корону, который проходит в Нью-Йорке. Победу одержал норвежский гроссмейстер.

Карлсен обыграл Карякина в десятой партии. Как это было «Советский спорт» вел онлайн трансляцию десятой партии матча за первенство мира по шахматам.

Павел Колобков: Карлсен – выдающийся игрок, но будем болеть за Карякина Министр спорта РФ Павел Колобков поделился ожиданиями от 10-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Сергеем Карякиным и норвежцем Магнусом Карлсеном.

Николай Попов: Карякин провел девятую партию в стиле… Карлсена! Известный телекомментатор, международный мастер Николай Попов анализирует события в девятой партии матча Карлсен – Карякин.

Карлсен – как Месси. Или Романцев. Рекордные штрафы за бегство от прессы «Советский спорт» вспоминает, как в разные годы и в разных видах спорта штрафовали за неявку на пресс-конференцию.

Дмитрий Песков: Путин следит за ходом матча за мировую шахматную корону Президент России Владимир Путин следит за ходом матча за звание чемпиона мира и болеет за россиянина Сергея Карякина, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Карлсен обжаловал штраф за уход с пресс-конференции после проигрыша Карякину Норвежский шахматист Магнус Карлсен подал апелляцию на решение о штрафе, наложенном на него за уход с пресс-конференции после восьмой партии матча за звание чемпиона мира с россиянином Сергеем Карякиным.

«Не видел форсированной победы». Почему Карякин не дожал Карлсена в 9-й партии Девятая партия между чемпионом мира Магнусом Карлсеном и претендентом на это звание Сергеем Карякиным, игравшим белыми, завершилась вничью.