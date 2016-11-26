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Мостовой открыл голевой счет. Пять главных событий 24-го тура ФНЛ

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мостовой открыл голевой счет. Пять главных событий 24-го тура ФНЛ
Источник: ФК «Химки»

«Советский спорт» рассказывает о последнем в этом году туре второй по силе футбольной лиги России.

ДРАМА В АСТРАХАНИ

«Динамо» в гостях оказалось сильнее «Волгаря» - 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий Бечирай на 79-й минуте, замкнув подачу Морозова с фланга. На поле он появился лишь за десять минут до забитого мяча. Его выход можно назвать риском Юрия Калитвинцева: нападающего он выпустил в компанию к форвардам Панченко и Луценко, которые уже находились на поле. В момент фланговой подачи все они были в штрафной площади. Значит, на их активность там делалась ставка.

Все могло сложиться по-другому, забей защитник «Волгаря» Зуйков пенальти. Его он исполнял за минуту до гола гостей, но отправил мяч выше ворот. Претензии к нему у его партнеров вряд ли есть - до этого он реализовал пять пенальти из пяти в первенстве ФНЛ. Когда-то он должен был промахнуться.

Матч

Волгарь - Динамо - 0:1 (0:0)

Голы

Бечирай 79 (0:1).

Состав

Волгарь: Бучнев, Зуйков, Плиев, Стешин, Кабутов, Газзаев Р. (Акбашев, 71), Болонин (Скворцов, 72), Дышеков, Сутормин, Жабкин (Букия, 59), Радченко (Веркашанский, 75)

Динамо: Шунин, Рыков, Белоруков, Козлов, Морозов, Кузьмин (Бечирай, 69), Драгун, Катрич, Ташаев (Темников, 46), Луценко (Соснин, 83), Панченко

Незабитые пенальти

Зуйков (Волгарь), 78

Предупреждения:

Зуйков, 17; Кабутов, 45; Болонин, 45; Дышеков, 87 - нет

Судья:

Игорь Панин (Россия)

Место и дата

26 ноября 13:00, Центральный, Онлайн-трансляция

САМАЯ КРУПНАЯ ПОБЕДА «СКА-ХАБАРОВСКА»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Александр Григорян известен умением вносить не шаблонные решения. Если он считает необходимым поменять игрока в первом тайме, то делает это. Вот и в матче с «Кубанью» такое случилось: вместо Кобялко на 38-й минуте в игру вступил Казанков. Замена сыграла: он сделал хет-трик, а свой первый гол забил уже через пять минут после появления на поле.

Благодаря результативности Казанкова команда из Хабаровска одержала крупную победу - 5:0. Так крупно в этом сезоне «СКА-Хабаровск» еще не выигрывал.

О том, почему хабаровчане были столь продуктивны, после матча рассказал Григорян. Оказывается, дело в мотивации. «Для нас эта игра была важна стратегически, так как мы понимали, что «Кубань» весной будет абсолютно другая и в случае потери нами очков, сможет вмешаться в борьбу за право участия в стыковых матчей. Нам было очень важно сегодня выиграть и лишить «Кубань» такой возможности. Теперь, как бы краснодарцы ни усилили игру, вряд ли им удастся опередить «Енисей», «Факел» и нас, для этого им придется просто творить чудеса», - сказал наставник. Действительно, достать хабаровчан краснодарцам будет сложно: сейчас «Кубань» от идущего на третьем месте «СКА-Хабаровска» отделяют 13 очков.

Матч

СКА-Хабаровск - Кубань - 5:0 (3:0)

Голы

Никифоров 14 (1:0). Казанков 43 (2:0). Корян 45 (3:0). Казанков 54 (4:0). Казанков 87 (5:0).

Состав

СКА-Хабаровск: Криворучко, Эдиев (Удалый, 46), Микуцкис, Карасёв, Друзин, Димидко (Калинский, 71), Кацаев, Черевко, Корян (Лескано, 58), Никифоров, Кобялко (Казанков, 38)

Кубань: Помазан, Зотов, Бугаев (Щадин, 42), Смирнов, Бендзь, Маляров, Гай, Якуба, Ильин (Лобкарёв, 60), Гогниев (Завезён, 73), Обухов

Предупреждения:

Микуцкис, 26 - Зотов, 16; Маляров, 41; Бендзь, 45

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

26 ноября 08:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция

УСТАНОВКА ТАЛАЛАЕВА

«Тамбов» в заключительной игре года также одержал свою самую крупную победу. Со счетом 4:0 команда Андрея Талалаева обыграла воронежский «Факел».

«Сегодня была самая короткая установка. Я просто напомнил результат первой встречи и спросил у футболистов: «Когда они выигрывали у «Факела»?» До этого такого не происходило», - объяснил секрет успеха наставник команды.

ФК «Тамбов» был основан в 2013 году. Нынешняя встреча с «Факелом» стала для него лишь шестой. В пяти предыдущих команда с родины Юрия Жиркова потерпела четыре поражения и один раз сыграла вничью. Любопытный момент: четыре из шести матчей состоялись в рамках второй лиги зоны «Центр».

Матч

Тамбов - Факел - 4:0 (2:0)

Голы

Алумона 4 (1:0). Алумона 43 (2:0). Дорожкин 58 (3:0). Часовских 72 (4:0).

Состав

Тамбов: Смирнов, Шляков, Шабанов, Чернышов (Дутов, 82), Столяренко, Поярков, Сорокин, Трусевич (Запрудских, 88), Рыбин, Дорожкин (Часовских, 65), Алумона (Тыняный, 79)

Факел: Саутин, Тихий, Иванов, Багаев, Бурнаш (Осипенко, 69), Мурнин (Нагибин, 54), Трошечкин, Лукьяновс, Альшин (Козлов, 57), Болов, Бирюков (Мичуренков, 73)

Предупреждения:

Чернышов, 23 - Трошечкин, 28; Альшин, 54; Иванов, 75

Место и дата

25 ноября 13:00, Спартак, Онлайн-трансляция

САМЫЙ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ МАТЧ «ТОСНО»

«Тосно» со счетом 5:2 обыграла «Сокол». До этого пять мячей в нынешнем сезоне «Тосно» не забивал. По дублю сделали полузащитник Палиенко и нападающий Заболотный.

Пять забитых мячей позволили «Тосно» стать самой результативной командой первой части сезона. В 24 играх дружина Дмитрия Парфенова забила 42 мяча. «Динамо», ближайшие преследователь, забило на два мяча меньше.

Матч

Тосно - Сокол - 5:2 (2:0)

Голы

Заболотный 25 (1:0). Палиенко 43 (2:0). Заболотный 49 (3:0 - пен.). Паштов 52 (3:1). Платика 59 (3:2). Палиенко 74 (4:2). Тетрашвили 89 (5:2).

Состав

Тосно: Нигматуллин, Буйволов, Сухарев, Абазов, Богаев, Палиенко (Причиненко, 88), Галиулин, Мухаметшин (Чиркин, 58), Кашчелан, Милевский (Тетрашвили, 70), Заболотный (Кутьин, 81)

Сокол: Фёдоров, Ходырев, Васянович, Пасько, Климов, Паштов, Дудолев (Домшинский, 68), Хрущёв (Дергачёв, 63), Романенко, Платика (Мануковский, 79), Галыш

Предупреждения:

Мухаметшин, 45; Заболотный, 69; Палиенко, 74; Чиркин, 81 - Галыш, 45

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

26 ноября 15:00, Электрон, Онлайн-трансляция

УДАЧНЫЙ 13-Й ВЫХОД МОСТОВОГО

К 24-й минуте «Химки» уступали «Мордовии» со счетом 1:3! Завершилась же встреча победой подмосковной команды - 4:3.

Один из голов «Химок» забил полузащитник с футбольной фамилией - 19-летний Андрей Мостовой. Родственник? Нет, однофамилец. Известен тем, что выступал за юношеские команды ЦСКА и «Локомотива». Против «Мордовии» игрок вышел на замену на 28-й минуте. Выход на замену стал для него 13-м в этом сезоне в ФНЛ. И как после этого относится к этому числу?

Матч

Химки - Мордовия - 4:3 (2:3)

Голы

Чернышов И. 9 (1:0 - пен.). Дегтярёв 17 (1:1 - пен.). Саркисов 19 (1:2). Саркисов 24 (1:3). Сикорски 30 (2:3). Мостовой 58 (3:3). Кузьмичёв 81 (4:3).

Состав

Химки: Цицилин, Чернышов И., Малания (Мостовой, 28, Фадеев, 90), Шумских, Тюнин, Гащенков (Кузьмичёв, 60), Лапин, Казаев, Заика, Сикорски, Петрусев (Дворников, 76)

Мордовия: Чебану, Осипов, Чалов, Иванов, Молодцов, Деобальд, Дегтярёв (Петров, 81), Кренделев, Саркисов (Пазин, 46), Алхазов (Лукьянов, 65), Амбарцумян

Предупреждения:

нет - Иванов, 8; Лукьянов, 90

Судья:

Алексей Матюнин (Россия)

Место и дата

26 ноября 17:00, Родина, Онлайн-трансляция

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