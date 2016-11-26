Форца, Массимо, форца, Маурисио! Как «Спартак» переиграл «Терек»

«Советский спорт» рассказывает о победе «Спартака» в Грозном.

В среде футбольных болельщиков широко распространено одно заблуждение – мол, есть только один грозненский «Терек». На самом деле их как минимум два. Один – заведенный и злой как собака - обыгрывает «Зенит» и на равных сражается со «Спартаком». Другой – безыдейный и аморфный – не может дома выиграть у «Томи», в обороне которой сплошь дыры, о чем свидетельствует 21 пропущенный в этом чемпионате России мяч.

В субботу вечером на «Ахмат Арене» представление давал «Терек» первый – резкий, скоростной и прессингующий. Начали хозяева до того хорошо, что гостям дышать не давали вовсе – накрывали, отбирали мяч. Именно так зародился первый опасный момент у ворот Артема Реброва – Илья Кутепов потерял мяч и пошла контратака.

В первом тайме «Терек» вообще атаковал больше и лучше, но - тремя сейвами Ребров напомнил, кто первый номер в «Спартаке». Особенно полезно было освежить память тем болельщикам красно-белых, которые восторженно встретили появление Александра Селихова, и теперь, солидно покачивая головами, говорят о Реброве в том духе, что хороший он, мол, парень, но не орел.

Не орел, между тем, спасал и спасал, хотя не сказать, что спартаковская оборона играла совсем уж из рук вон. Нет, она, хоть и не всегда, но все же часто, была спокойна и надежна. По меткому выражению комментатора Константина Генича «Спартак» в этом сезоне защищается с удовольствием». В самом деле, красно-белые в оборону «садятся», будто на любимую работу бегут. Помните, каким резвым галопом в матче против «Амкара» несся назад Комбаров, когда Комолов убегал один на один с Ребровым? Вот и против «Терека» москвичи защищались в охотку, хотя ошибки, конечно, совершали. Будь грозненцы чуть мастеровитее, наказали бы еще в первый час игрового времени.

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Чем еще запомнился матч против «Амкара», кроме забега Комбарова, а также Глушакова, который «похороны»? Тем что «Спартак» часто выигрывал верх в чужой штрафной, но забить не мог. Поэтому и подумалось неделю назад – нет парящего как бабочка Зе Луиша, нет и голов головой.

Оказалось, такой закономерности не существует, что и доказал гол Маурисио - первый за «Спартак» и третий в европейской карьере (с 2013 года он выступал за «Спортинг» Лиссабон и «Лацио»). «Спартак» повел 1:0.

Бьюсь о заклад – в перерыве хороший тактик и стратег Массимо Каррера объяснил своим игрокам, что делать с атаками «Терека». Еще бы не объяснил, его ведь для того и звали, чтобы отладить оборону. Впитавшие науку Карреры спартаковцы во втором тайме не дали хозяевам создать столько же опасных моментов, как в тайме первом, а когда те били издалека, мяч отбивал Ребров.

«Спартак» вновь предстал организованной командой, хорошим коллективом, сплоченной бандой, в которой один за всех и все за одного. Атаман банды скакал по технической зоне в умопомрачительно модном пиджаке и галстуке, а правильней сказать – метался по ней, как тигр в клетке.

Запомнилось, как Каррера благодарил за игру замененного в конце второго тайма Ивелина Попова – не просто пожал руку, но еще и поцеловал в мокрую от пота голову. Да и Маурисио, после того как забил, побежал делиться радостью с запасными и тренерами. Из чего можно в который раз сделать вывод – спартаковцы обожают своего главного тренера и верят ему больше, чем самим себе.

Красно-белые одержали 12 победу в сезоне, фирменную, карреровскую, со счетом 1:0. Не зря их болельщики на предыдущем матче против «Амкара» повесили громадный баннер «Форца, Массимо», что в переводе на грозненский означает «Вперед, Массимо! Вперед, Маурисио!»