Маурисио как символ. Чем еще силен «Спартак» Карреры

То, что победный гол в ворота «Терека» забил именно бразильский защитник Маурисио – далеко не случайность.

Про «Спартак» и его главного тренера Массимо Карреру сказано уже очень много хороших слов. По большей части заслуженно. И тактик итальянец превосходный, и психолог умелый, и мотиватор знатный. Матч против «Терека» дал повод сказать об еще одной важной вещи, которая в конечном счете может оказать серьезное влияние на итоговый результат.

В Грозный «Спартак» прилетел без четырех футболистов основного состава – Зе Луиша, Боккетти, Таски и Ананидзе. Но это не помешало ему победить. Удивлять это не должно. Красно-белые уже показали, что могут играть и добиваться результата без Промеса, без Ещенко, без других важных футболистов.

Тут интересно другое. Решающий гол в ворота «Терека» забил Маурисио. Четвертый по ранжиру центральный защитник «Спартака», появление которого в команде, несмотря на имеющийся у бразильца европейский опыт, восприняли с изрядной долей скепсиса. Более того, он второй раз подряд вышел в стартовом составе красно-белых и оба раза они не пропустили.

Да, у «Терека» были моменты, и немало. Да, несколько раз «Спартак» спас Ребров. Да, Маурисио бел небезупречен: проигрывал позицию – именно от него ушел Балай, нанеся опаснейший удар в конце первого тайма, уступал в единоборствах – можно вспомнить, как во втором тайме Мирзов прокинул мяч бразильцу между ногами. Но кто в этот вечер в защите «Спартака» был идеален? Команда победила, не пропустила – значит, Маурисио справился.

При этом играет бразилец далеко не регулярно. До встречи с «Амкаром» последний раз он выходил на поле больше месяца назад – 15 октября в матче с «Ростовом».

И это не единственный подобный пример. Вспомните появление Мельгарехо в стартовом составе с «Уралом». Это был его первый выход в основе. До этого парагваец в сумме провел на поле 117 минут в РФПЛ. Но когда понадобилось, Мельгарехо оказался готов: забил победный гол, второй его мяч ошибочно не был засчитан, да и вообще смотрелся здорово.

Или, например, Таски. Немец неожиданно для всех появился в стартовом составе в игре 1-го тура с «Арсеналом», потом словно бы по инерции сыграл с «Крыльями Советов» и «Рубином», после чего осел в запасе. Возвращение случилось не абы когда, а в дерби с ЦСКА. Спустя два с половиной месяца. Однако в важнейшем матче Таски сыграл уверенно, спокойно, и «Спартак» победил – 3:1.

И это, конечно, показательно. Люди могут два с лишним месяца сидеть в глухом запасе, а потом в сложнейшей ситуации выйти и как минимум не напортачить. Еще одна положительная характеристика работы Карреры. Люди у него находятся в тонусе, не закисают, не копят обиду, не ворчат. То есть, может, конечно, и ворчат, но тихонько, про себя, а когда надо – закрывают рот и идут отдавать всего себя на поле.

Про работу Карреры по преображению спартаковского коллектива сказано было уже много. Но это – живое, зримое подтверждение этого чудесного перевоплощения нередко склочной прежде команды.

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