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Иван Проворов: Отпустят ли меня в сборную России? Решение примут в «Филадельфии»

Наталья Брагилевская
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Иван Проворов: Отпустят ли меня в сборную России? Решение примут в «Филадельфии»
Источник: NBC Sports

Корреспондент «Советского спорта» в Филадельфии встретилась с защитником «летчиков» Иваном Проворовым.

- Свой первый гол в НХЛ вы забили не в домашних стенах, а в Тампе, где на «летчиков» свистели.
- Но впечатления незабываемые! Это запомнится на всю жизнь… Момент получился хороший. Штрайт бросил Риду, я подключился на дальнюю штангу. Рид меня увидел, отдал пас. Я бросил и попал. Отличная получилась атака!

- Где вы храните свои трофеи и шайбы?
- В основном дома – привожу, когда прилетаю летом на каникулы.

- Федерация хоккея России хотела попросить разрешение у «Филадельфии», чтобы вас отпустили на молодежный чемпионат мира. С вами на эту тему уже разговаривали?
- Я пытаюсь фокусироваться на игре за «Флайерз». Работаю день за днем, хочу стать лучше. А там посмотрим, что будет.

-  То есть «летчики» пока не приняли никакого решения?
- Оно от меня не зависит. Я прихожу каждый день, работаю на все сто. Выхожу, играю, пытаюсь помочь команде.

- Но если бы появилось разрешение, вы бы с удовольствием участвовали в чемпионате мира?
- Конечно. Выступать за сборную России – это всегда огромная честь. На последних двух чемпионатах мира мы выиграли серебро. И теперь все зависит от того, что решит руководство.

- Вы уже закрепились в основе «Флайерз», играете со взрослыми. А сами чувствуете иногда себя юниором?
- У нас комфортная атмосфера в команде. Да, иногда ребята подшучивают. Есть мелочи – например, собирать шайбы после тренировки и все такое. Но это часть хоккейной жизни. Ветераны тоже это делали, когда были молодыми. Теперь пришла наша пора, нынешних новичков. Когда другие ребята придут, их ждет то же самое.

- В «Филадельфии» уже прошел ужин новичков?
- Пока нет. Еще все впереди.

- Все удивляются, что вы получаете много игрового времени. Хватает сил? Вы успеваете восстанавливаться?
- Да, конечно. Я всю жизнь играл очень много. Ударно провел лето, набрав хорошую форму. Так что я отлично себя чувствую на льду. Конечно, когда нет матчей, я делаю все возможное, чтобы восстановиться как можно лучше.

- Слушала журналистов в ложе прессы, и они назвали Проворова самым надежным защитником «Филадельфии». Что вы думаете о такой оценке? Накладывает ли это на вас дополнительную ответственность?
- Как я и говорил, выхожу на лед и стараюсь сделать все, чтобы команда побеждала. Без разницы, что это – большинство, меньшинство, равные составы. Блокировать бросок или отдать передачу – полезным нужно быть всегда.

Вообще приятно, когда замечают твою игру и хвалят. Но стараешься особо не обращать на это внимание. Надо работать дальше, играть в свой хоккей.

- А бывает, что вас хвалят тренеры? Или они только говорят об ошибках?
- Позитив тоже случается. А если делаешь что-то не так, тебя поправляют, объясняют. Нет однобокого отношения.

- Над чем вам еще нужно работать?
- Над всем. Нет предела совершенству. Без разницы, какой возраст – 19 или 42. Вот Яромиру Ягру – 44 года, а он продолжает работать над собой.

- Вы отпустили растительность на лице в честь Movember?
- Да, есть такая акция по борьбе с раком. Но я особо вырастить ничего не могу, - смеется Иван. – Вообще такая благотворительность очень важна. Надо помогать людям, которые сражаются с болезнями.

- Есть какая-то организация, которой вы помогаете?
- Лично я? Это первый год для меня. Пока стараюсь сфокусироваться на хоккее. Но в будущем, конечно, уделю этому внимание.

Матч

Тампа-Бэй - Филадельфия - 4:2 (1:0, 0:2, 3:0)

Голы:

Хедман (Палат, Пойнт), 19:57 (1:0 - бол.). Уайс (Вандевельде, Проворов), 26:06 (1:1). Проворов (Штрайт, Рид), 39:05 (1:2). Киллорн (Наместников, Коекок), 53:28 (2:2). Кэллахан (Джонсон, Пойнт), 53:40 (3:2). Хедман (Филппула, Палат), 59:57 (4:2).

Место и дата

24 ноября 03:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция

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