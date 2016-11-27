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Диагноз – 878 человек. Главный итог первой части первенства ФНЛ

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Диагноз – 878 человек. Главный итог первой части первенства ФНЛ
Источник: «Советский спорт»

«Советский спорт» подводит итоги первой части первенства ФНЛ и приходит к неутешительным выводам.

Кажется, главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий был прав, когда назвал Россию не футбольной страной. Последний тур в году. Грядет трехмесячный перерыв в первенстве. Выходной день. Казалось, почему бы не пойти на футбол. Но нет. На матчах 24-го тура собралось в сумме 8776 болельщиков. В среднем по 878 человек на игре.

Когда в прошлом сезоне в ФНЛ была низкая посещаемость, то одной из причин называлось большое количество матчей в будни. В частности, вместо субботы и воскресенья многие встречи проходили в понедельник. Причина понятна - в этот день и другого футбола поменьше, и на грядках, столь любимых дачниками, делать нечего. Но эксперимент не удался. Чтобы ситуацию исправить, нынче решено было выходные задействовать чаще. Но ничего не изменилось. Более того, стало хуже. Сейчас средняя посещаемость - 2365 зрителей, тогда как в прошлом году было 2635. Значит, не в выходных дело.

Может, в погоде и условиях? Но и здесь не стыкуется. «Сибирь» многие матчи проводит в манеже. Вот и с «Нефтехимиком» играла под крышей. Манеж вмещает 3500 зрителей, на матч же пришло 758 человек. Или «Спартак» из Нальчика. В городе хорошая для конца ноября погода. В субботу было пять градусов тепла. Несмотря на это, на стадион, вмещающий 18 000 зрителей, пришло лишь 1500 болельщиков. Так что погода - не всегда причина низкой явки.

Иногда высокой посещаемости способствуют хорошие результаты. Но в ФНЛ это не сильно работает. Московское «Динамо», возглавляющее турнирную таблицу, собирает на своей арене в Химках в среднем 4056 зрителей (с другой стороны, примерно столько же ходило на бело-голубых и в РФПЛ). К слову, это второй результат в лиге, первый у воронежского «Факела» - 6409.

Выходит, одна из главных причин - уровень интереса к самому турниру. Когда тебя увлекает первую очередь игра, а не победы, ты пойдешь на арену.

В Европе во вторых по силе дивизионах есть команды, которые выступают плохо, но народ на них валит. В Италии это «Чезена», сражающаяся за выживание в серии В. Это не мешает ей собирать в среднем 12 тысяч зрителей на одной игре. В Испании это «Кордоба». Несмотря на пребывание во второй половине таблицы, ее средняя посещаемость составляет 13 тысяч болельщиков. Не люби люди футбол в этих городах, могли бы забыть про него. Недавно их команды играли в элите и привозили в гости мировых звезд. Но нет, отсутствие звезд помехой не стало. Не любовь ли к самой игре делает Италию и Испанию футбольными странами? Не она ли является фундаментом больших успехов? Про любовь к футболу в Англии говорить вообще излишне: там и 13 000 зрителей - пустяк, а не аншлаг.

А ведь в ФНЛ есть тренеры, игроки и команды, на которые приятно посмотреть. Например, «СКА-Хабаровск» Александра Григоряна. Игра у хабаровчан может не пойти, но биться дальневосточники будут всегда. За «Динамо» интересно смотреть из-за фигуры Панченко, об уходе которого в аренду, надо полагать, в стане ЦСКА сейчас жалеют. Он с 15 голами является лучшим бомбардиром ФНЛ. ЦСКА же голы даются с большим трудом. Вероятно, в скором будущем Григоряна и Панченко в премьер-лиге мы увидим. Свой шанс оказаться в центре внимания они заслужили.

Мостовой открыл голевой счет. Пять главных событий 24-го тура ФНЛ

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