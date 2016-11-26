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«Спартак» – чемпион! Михаил Борзыкин – о вояже красно-белых в Грозный

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» разбирает очередную, шестую кряду, победу команды Массимо Карреры.

Попов и гипноз

На исторически самый сложный выезд «Спартак» отправился без нескольких игроков основы. Самой болезненной стала потеря, конечно, Зе Луиша. Боккетти и Таски замена-то есть – в матче с «Амкаром» удачно дебютировала (в схеме 4–2–3–1) связка Маурисио – Кутепов. И вообще у Карреры все центрдефы выглядят прилично. Жано, даже несмотря на важные голы на старте сезона, стержневым игроком все еще не стал. Без них «Спартак» играть умеет. Без Зе Луиша, принявшего участие в 14 забитых мячах (и это лучший показатель в команде), – не так чтобы очень здорово. И когда по ходу матча возникает ощущение, что «Спартаку» чего-то не хватает в атаке, ответ находится очень быстро.

Единственная кадровая перестановка по сравнению с «Амкаром» – Попов вместо Жано. И она – вынужденная. «Спартак» не изменил ни тактическую модель, ни рисунок игры. Но только до забитого гола. После, особенно во втором тайме, пошел уже прагматичный футбол от обороны. И «Терек» заставил, о чем сказал Каррера после матча, и тактический расчет в этом, пожалуй, был. Стилистически «Спартак» заметно отличался от себя самого образца последних матчей с «Томью» и «Амкаром». Там-то надо было штурмовать крепость. Здесь – играть по счету. Под давлением «Терека» оттянулся назад и стал ловить хозяев на контратаках. При желании это можно назвать тактической вариативностью.

Другое дело, что за время штурма крепостей «Спартак» разучился играть на контратаках. Да он и не умел. В этом сезоне реализована была только одна такая атака. И это худший показатель сезона после «Томи», которая подобным образом вообще еще не забивала. «Спартак», наоборот, любит повозиться с мячом, как следует покайфовать, насладиться своим комбинационным футболом, прежде чем поставить точку. В среднем голевой розыгрыш длится 26 секунд, и по этому показателю красно-белые лидируют с гигантским отрывом (вторым идет «Зенит» – 19 секунд). Так что если вдруг вы ищете тактически идеальную команду, то это точно не про «Спартак». Он, представьте, что-то не умеет.

Да и как тут уметь, с такими-то исполнителями! Смотришь на Мельгарехо – старается парень, бьется за каждый мяч, из игры не выключается. И чем дольше на него смотришь, тем больше жалости к нему испытываешь. Потому что кроме старания там ничего нет. А на Попова посмотришь – недоумеваешь: ну, как так, что это, почему и откуда взялось. Эх, где бы найти такого специалиста, который бы в раздевалке перед матчем вводил хавбека в состояние гипноза и внушал бы, что он сейчас в сборной Болгарии. Вот это был бы фокус! Ибо тот Попов, что образца «Спартака», а не сборной Болгарии, обычно запоминается одной хорошей передачей и серией непонятных потерь мяча и принятых решений.

Страшный «Спартак». Или страшно интересный? Колонка Юрия Цыбанева

Игра на пределе

Вообще, если по-честному, качество футбола в исполнении «Спартака» было невысокое. «Терек» при более удачном стечении обстоятельств мог взять и очко, и три. Нащупал брешь в зоне ответственности Ещенко и начал методично давить. Причем делал это грамотно и разнообразно: и верхом, и низом. Да, во втором тайме у «Терека» были только подходы, в лучшем случае – полумоменты. Но давление нагнеталось. Выстрелы с разных дистанций производились. Центральные защитники «Спартака» работой нагружались. Отодвинуть игру от своих ворот, как следует ее засушить, команда Карреры не смогла. И если сейчас перечислить все слагаемые победы, слово «удача» точно будет в списке.

Вырисовывается противоречивая картина. С одной стороны, «Спартак» выстоял, ворота защитил, победу добыл. В Грозном! Это вам не несчастный тульский «Арсенал» громить. А с другой стороны, в этом матче проявились многие изъяны. Внутренних ресурсов для качественной игры вторым номером на данный момент нет. На то, чтобы идти добивать, сил не хватает. «Спартаку» все дается очень тяжело. Нет легкости, куража, ощущения превосходства. Так, чтобы без вопросов, уверенно, безоговорочно, с запасом – надавали тумаков и пошли отмечать. И ведь это актуально не только для матча с «Тереком». Разве с «Амкаром» было иначе? Или в Томске? Или с «Уралом»? 7 побед из 12 – со счетом 1:0.

Само собой, это лучше, чем то, что в Грозном недавно показал «Зенит». Кто бы спорил. Но «Спартак», вот я к чему подвожу, сейчас играет на пределе своих возможностей. И главная заслуга Карреры в том, что ему удалось, во-первых, поднять команду до уровня потолка, а во-вторых, удерживать ее там на протяжении всего первого круга. Но дальше, если «Спартак» намерен стать чемпионом, надо прибавлять. Хотя бы потому, что всегда играть на максимуме невозможно. Необходим даже не нападающий. В первую очередь – центральный атакующий полузащитник. Поскольку что ненадежный, раз в полгода стреляющий Попов, что перманентно травмированный Жано на эту роль не тянут.

Это если искать в игре «Спартака» не только позитивные моменты. О них-то мы говорим постоянно, поводы не иссякают. Вот вам и другие поводы – задуматься. А так, конечно, «Спартак» – чемпион. Пока только первого круга.

Маурисио как символ. Чем еще силен «Спартак» Карреры

«Спартак» после первого круга (очки)

2012/13 (Унаи Эмери) – 28
2013/14 (Валерий Карпин) – 30
2014/15 (Мурат Якин) – 25
2015/16 (Дмитрий Аленичев) – 23
2016/17 (Массимо Каррера) – 37

Матч

Терек - Спартак - 0:1 (0:1)

Голы

Маурисио 27 (0:1).

Состав

Терек: Городов, Анхель, Уциев, Семёнов, Роши, Мохаммади, Кузяев, Иванов (Мирзов, 49), Пирис, Митришев (Грозав, 46, Мбенг, 80), Балай

Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Ещенко, Фернандо, Мельгарехо (Ромуло, 75), Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Давыдов, 90)

Предупреждения:

Роши, 68; Балай, 87 - Кутепов, 10

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

26 ноября 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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