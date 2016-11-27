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Неприветливый Эстерсунд

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Антон Шипулин
Антон ШипулинИсточник: «Советский спорт»

Антон Шипулин на последнем этапе эстафеты – уже сегодня! В день старта первого этапа Кубка мира в шведском Эстресунде вспоминаем, как выступала наша сборная на этой трассе в минувшие годы.

Победа Мальгиной (2006)

Последний раз россияне выиграли личную гонку в Эстерсунде аж 10 лет назад. Тогда Ирина Мальгина стала первой в индивидуалке. Допустив 2 промаха, она, тем не менее, на несколько секунд опередила норвежку Лив-Кершти Эйкеланд, которая прошла дистанцию с одной незакрытой мишенью.

Победа в миксте (2012)

Первое и последнее эстафетное золото на этапе Кубка мира в Эстерсунде сборная России выиграла в 2012 году. Смешанная эстафета тогда впервые была включена в программу стартового этапа. В составе нашей команды бежали Ольга Зайцева, Ольга Вилухина, Алексей Волков и Евгений Устюгов. Все они, кроме Алексея Волкова, закончили выступления на высоком уровне. Напомним, что Ольга Вилухина объявила о своем уходе незадолго до старта нынешнего сезона.

Великое стояние Гараничева (2015)

Два последних года подряд Евгений Гараничев крайне неудачно проводил свои этапы в смешанных эстафетах Эстерсунда. Он запомнился тем, что очень долго пережидал порывы ветра на рубеже. Год назад российский биатлонист провел на стрельбе стоя почти две минуты и все равно оставил одну мишень незакрытой. Эту стрельбу Гараничева называют одной из самых продолжительных в истории мирового биатлона.

На этот раз Евгений не попал в состав смешанной эстафеты. Напомним, что в ней примут участие Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Максим Цветков и Антон Шипулин.

Бронза Глазыриной (2012)

Екатерина Глазырина, которая была включена в состав сборной после третьего места в первой спринтерской гонке КубкаIBU, становилась призером этапа КМ в Эстерсунде 4 года назад – в начале сезона-12/13. Россиянка тогда завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке: чуть больше двух минут она проиграла норвежке Туре Бергер и минуту с небольшим – белоруске Дарье Домрачевой.

Бронза Волкова (2015)

Год назад на этапе в Эстерсунде сборная России завоевала только одну медаль: Алексей Волков, который не допустил ни одного промаха на 20-километровой дистанции индивидуальной гонки, финишировал третьим вслед за норвежцем Уле-Айнаром Бьорндаленом (он тоже ни разу не промахнулся) и немцем Симоном Шемппом (один промах). Для Алексея Волкова эта награда стала единственной личной медалью за весь прошлый сезон.

Капризная погода (почти всегда)

Первый этап Кубка мира часто приносит много неожиданных результатов из-за неблагоприятных погодных условий, которые нередки для этого места. В 2013 году из-за ураганного ветра гонки преследования были и вовсе отменены здесь. В женском пасьюте хорошая позиция для атаки была у Ольги Зайцевой, которая закончила спринт второй с отставанием от лидера в 15 секунд. Возможно, ветер «украл» тогда победу у сборной России. Удачное выступление Зайцевой могло прервать нашу затянувшуюся паузу без личного золота на шведском этапе.

Провал Фуркада (и такое бывает)

Погода время от времени мешала добиться успеха не только российским биатлонистам. В 2013 году в смешанной эстафете в Эстерсунде перед последним этапом лидировала французская четверка, но Мартен Фуркад, который бежал последним, допустил в общей сложности шесть промахов, и его команда опустилась на пятое место.

Винтовка Ахатовой (2008)

Сезон-2007/08 начался не с этапа в Эстерсунде по той причине, что в феврале здесь проводился чемпионат мира. И сборная России добилась тогда феноменального результата, завоевав медали во всех гонках, кроме одной – женской эстафеты, при том, что именно наша команда в составе Светланы Слепцовой, Альбины Ахатовой, Татьяны Моисеевой и Екатерины Юрьевой была одним из фаворитов гонки. Однако на втором этапе у Альбины Ахатовой сломалась винтовка и она после замены оружия завершила свой этап лишь на 14-м месте. Но даже после этого россиянки претендовали на награды, однако третье место в решающий момент не удержали.

А вот все медали, которые наша сборная завоевала на последнем чемпионате мира в Эстерсунде в 2008 году.

Спринт

Альбина Ахатова – серебро

Максим Чудов – золото

Гонки преследования

Екатерина Юрьева – серебро

Альбина Ахатова – бронза

Максим Чудов – серебро

Смешанная эстафета

Светлана Слепцова, Оксана Неупокоева, Николай Круглов, Дмитрий Ярошенко – бронза

Индивидуальные гонки

Екатерина Юрьева – золото

Максим Макисмов – бронза

Мужская эстафета

Иван Черезов, Николай Круглов, Дмитрий Ярошенко, Максим Чудов – золото

Масс-старты

Екатерина Юрьева – бронза

Максим Чудов – бронза

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