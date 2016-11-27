Второй сверханшлаг за неделю в Петербурге: приехал «Зенит», а зрителям нет места

В Петербурге снова количество болельщиков больше вместимости арены. Хозяин – опять «Динамо», только теперь волейбольное.

«Мне друг место занимал»

«Динамо-ЛО» проводит матчи Суперлиги в Петербурге, так как зал в Сосновом Бору не соответствует требованиям турнира. Там бы, наверное, произошел апокалипсис, если бы местный спорткомплекс принимал матч с казанским «Зенитом». Но и в Академии Платонова ситуация было близкой к этому.

За полчаса до начала матча на подходе к арене поражает, что люди идут в обратную сторону. Возникают разные мысли – может, вообще игру отменили? Все оказывается проще – болельщиков перестают запускать, потому что нет свободных мест. И это на арене вместимостью в полторы тысячи зрителей.

У дверей собирается толпа, охранник не один раз говорит: сажать негде. В России народ упертый, и можно найти кучу причин, как убедить сотрудника службы безопасности пропустить человека.

– Сейчас друг выйдет, он мне место занимал, – говорит один из болельщиков.

– Я вообще приехала из другого города, – вот еще один контраргумент. Кому хочется приезжать ради игры и в итоге на нее не попасть. Журналистам везет больше, ведь у них есть аккредитации. Им помешать может только какой-нибудь «черный список».

Дети-журналисты с ТТД

Такой сверханшлаг происходит в Петербурге второй раз за последние семь дней. 20 ноября петербургское дерби в ВХЛ между «Динамо» и «СКА-Невой» в семитысячном «Юбилейном» собрало 9765 зрителей. Руководители арены признавались, что были даже готовы к такому повороту.

9765 зрителей на хоккее в Петербурге без СКА - почему это и круто, и очень плохо

В Академию Платонова с какого-то момента могут пройти только журналисты – но и прессу сажать негде. На предусмотренных местах уже расположились юные волейболисты из Великого Новгорода. Но надо признать, некоторые сидят не просто так, а подсчитывают действия игроков «Зенита». Кто-то следит за Игорем Кобзарем, еще один заполняет таблицу ТТД Вильфреда Леона. Кубинец, кстати, заканчивает игру досрочно из-за травмы, полученной в конце третьего сета. Предварительно речь идет о повреждении голеностопа.

В нижнем ярусе все выглядит спокойно, никто не толкается за рекламными бортами, зрители сидят. Только в углу площадки, где единственный выход для болельщиков, не всем находится место, и пара человек забирается на шведскую стенку. В верхнем ярусе народ стоит в проходе, а некоторые и на полу сидят. Это вряд ли нравится тем, кто смотрит игру с первого ряда.

«Зенит» на площадке чувствует себя как дома – не только потому что он по-хозяйски справляется с «Динамо», но и по атмосфере. Складывается ощущение, что болельщики пришли не поддержать динамовцев, а посмотреть на лучшую команду страны. Овации Максиму Михайлову звучат даже громче, чем эмоции от выигранных хозяйских очков. Пара зрителей в динамовских шарфах использует дудки на старте матча и пытается завести остальных болельщиков, но потом и они замолкают. Где-то от них в третьем сете звучит вопрос «Кто здесь за «Динамо»? Лучший ответ на это – от юных болельщиков, кричавших название команды гостей. Так что победа «Зенита» 3:0, видимо, скорее плюс.

По статистике на матче 1600 зрителей при вместимости в полторы тысячи. Всего 100 человек выше нормы, хотя визуально разница значительно больше.

Алексей Вербов: Очень приятно, что нашу команду ценят

После матча часть зрителей пробирается на площадку ради фотографий с Максимом Михайловым, Артемом Вольвичем, Владимиром Алекно и Алексеем Вербовым – он на этой игре исполнял обязанности главного тренера.

– Большое спасибо публике, что уже до начала игры зал был заполнен полностью, – говорит играющий тренер журналистам. – Очень приятно, что нашу команду ценят. Не все время так набивается зал. Мы очень довольны результатом, так как у нас последние две недели были тяжелые нагрузки, плодотворная работа на перспективу – подразумеваем финал Кубка России и старт в Лиге чемпионов. Вообще всем бы хотелось, чтобы в Санкт-Петербурге жил волейбол, глядя на то, сколько людей приходят на игру.

В вестибюле уже собираются охотники за автографами или совместной фотографией с игроками «Зенита». Пару охранников ставят у раздевалки казанцев, волейболистов сопровождают даже при выходе с арены. Тем, кто задерживается после матча, и вовсе удается уйти через черный ход – Вольвичу, Вербову и Леону, например.

Для «Динамо-ЛО» это последний домашний матч в году, следующий будет в январе против «Газпром-Югры». Такой аншлаг сосновоборцы вряд ли соберут во второй части сезона, зато там будет больше шансов набрать необходимые очки и зацепиться за десятку, которая позволит попасть в плей-офф.