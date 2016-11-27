Второй сверханшлаг за неделю в Петербурге: приехал «Зенит», а зрителям нет места
В Петербурге снова количество
болельщиков больше вместимости арены. Хозяин – опять «Динамо», только теперь
волейбольное.
«Мне друг место занимал»
«Динамо-ЛО» проводит матчи Суперлиги в Петербурге, так как
зал в Сосновом Бору не соответствует требованиям турнира. Там бы, наверное,
произошел апокалипсис, если бы местный спорткомплекс принимал матч с казанским
«Зенитом». Но и в Академии Платонова ситуация было близкой к этому.
За полчаса до начала матча на подходе к арене поражает, что
люди идут в обратную сторону. Возникают разные мысли – может, вообще игру
отменили? Все оказывается проще – болельщиков перестают запускать, потому что нет
свободных мест. И это на арене вместимостью в полторы тысячи зрителей.
У дверей собирается толпа, охранник не один раз говорит:
сажать негде. В России народ упертый, и можно найти кучу причин, как убедить
сотрудника службы безопасности пропустить человека.
– Сейчас друг выйдет, он мне место занимал, – говорит один
из болельщиков.
– Я вообще приехала из другого города, – вот еще один
контраргумент. Кому хочется приезжать ради игры и в итоге на нее не попасть.
Журналистам везет больше, ведь у них есть аккредитации. Им помешать может
только какой-нибудь «черный список».
Дети-журналисты с ТТД
Такой сверханшлаг происходит в Петербурге второй раз за последние семь дней. 20 ноября петербургское дерби в ВХЛ между «Динамо» и «СКА-Невой» в семитысячном «Юбилейном» собрало 9765 зрителей. Руководители арены признавались, что были даже готовы к такому повороту.
9765 зрителей на хоккее в Петербурге без СКА - почему это и круто, и очень плохо
В Академию Платонова с какого-то момента могут пройти только
журналисты – но и прессу сажать негде. На предусмотренных местах уже
расположились юные волейболисты из Великого Новгорода. Но надо признать,
некоторые сидят не просто так, а подсчитывают действия игроков «Зенита». Кто-то
следит за Игорем Кобзарем, еще один заполняет таблицу ТТД Вильфреда Леона.
Кубинец, кстати, заканчивает игру досрочно из-за травмы, полученной в конце
третьего сета. Предварительно речь идет о повреждении голеностопа.
В нижнем ярусе все выглядит спокойно, никто не толкается за
рекламными бортами, зрители сидят. Только в углу площадки, где единственный
выход для болельщиков, не всем находится место, и пара человек забирается на
шведскую стенку. В верхнем ярусе народ стоит в проходе, а некоторые и на полу
сидят. Это вряд ли нравится тем, кто смотрит игру с первого ряда.
«Зенит» на площадке чувствует себя как дома – не только потому что он по-хозяйски справляется с «Динамо», но и по атмосфере. Складывается ощущение, что болельщики пришли не поддержать динамовцев, а посмотреть на лучшую команду страны. Овации Максиму Михайлову звучат даже громче, чем эмоции от выигранных хозяйских очков. Пара зрителей в динамовских шарфах использует дудки на старте матча и пытается завести остальных болельщиков, но потом и они замолкают. Где-то от них в третьем сете звучит вопрос «Кто здесь за «Динамо»? Лучший ответ на это – от юных болельщиков, кричавших название команды гостей. Так что победа «Зенита» 3:0, видимо, скорее плюс.
По статистике на матче 1600 зрителей при вместимости в полторы тысячи. Всего 100 человек выше нормы, хотя визуально разница значительно больше.
Алексей Вербов: Очень приятно, что нашу команду ценят
После матча часть зрителей пробирается на площадку ради
фотографий с Максимом Михайловым, Артемом Вольвичем, Владимиром Алекно и
Алексеем Вербовым – он на этой игре исполнял обязанности главного тренера.
– Большое спасибо публике, что уже до начала игры зал был
заполнен полностью, – говорит играющий тренер журналистам. – Очень приятно, что
нашу команду ценят. Не все время так набивается зал. Мы очень довольны
результатом, так как у нас последние две недели были тяжелые нагрузки,
плодотворная работа на перспективу – подразумеваем финал Кубка России и старт в
Лиге чемпионов. Вообще всем бы хотелось, чтобы в Санкт-Петербурге жил волейбол,
глядя на то, сколько людей приходят на игру.
В вестибюле уже собираются охотники за автографами или
совместной фотографией с игроками «Зенита». Пару охранников ставят у раздевалки
казанцев, волейболистов сопровождают даже при выходе с арены. Тем, кто
задерживается после матча, и вовсе удается уйти через черный ход – Вольвичу,
Вербову и Леону, например.
Для «Динамо-ЛО» это последний домашний матч в году, следующий будет в январе против «Газпром-Югры». Такой аншлаг сосновоборцы вряд ли соберут во второй части сезона, зато там будет больше шансов набрать необходимые очки и зацепиться за десятку, которая позволит попасть в плей-офф.