Бог шахмат! Как менеджер Карякина стал в Норвегии круче группы «A-Ha» (видео)

Неожиданный поворот в чемпионском шахматном матче между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным – фанаты из Норвегии нашли нового кумира.

Помните мультик «Мадагаскар», как звери из Большого города попали на заброшенный остров – к многотысячной армии лемуров, и те избрали их своими кумирами, устроив вокруг них динамичные пляски?

«I like to move it». Точно сюжет не помню, но что-то такое было.

Так вот, аналогичная история случилась с менеджером Сергея Карякина – известным журналистом Кириллом Зангалисом. С ходу не скажешь, чем он полюбился норвежской торсиде. Но они организовали фан-клуб Зангалиса в фейсбуке. И теперь каждый час к нему добавляется по тысяче новых норвежских пользователей.

«I like to move it».

Я спросил у одного из них: «Почему вы так влюбились в Зангалиса?»

Норвежец ответил: «У нас каждая шахматная партия показывается в эфире на национальном телевидении. Аудитория – от полумиллиона человек за раз. Наши корреспонденты ходят по залу, и вот Зангалиса мы сразу приметили. Он веселый, добрый и по-английски говорит, как Арнольд Шварценеггер в «Красной жаре».

«Честно говоря, когда Карякин только вышел на матч, я понял, что мне придется много говорить на английском, - рассказал Зангалис в интервью RT. - Но мой английский довольно специфичен, так как в детстве я вместо того, чтобы заниматься с репетитором, убегал играть в футбол. Я не очень правильно строю предложения. Возможно, где-то это насмешило норвежцев.

Наверное, дружелюбие, юмор и хорошие отношения с норвежской командой вызвали симпатии болельщиков из этой страны, так что даже появился ролик на местном телевидении. А там, надо сказать, за поединком между Карлсеном и Карякиным следят миллионы болельщиков».

Призыв норвежских болельщиков: «Кирилла в президенты!»

«Зачем норвежцы завели в фейсбуке мою фан-страницу? Кто-то кинул клич, и началось… Я не могу это остановить. У меня уже в друзьях две тысячи потомков викингов, а запросов еще пару десятков тысяч, палец устал нажимать кнопку «Добавить», тем не менее я никому не отказываю. Видимо, аккаунт скоро придется менять. Причем многие пишут мне приятные вещи, приглашают с семьей в Норвегию, а кто-то даже тайно признается, что переживает за Карякина. Не мог даже представить, что вызову такой бум в Норвегии».

По поводу президентства Зангалис сказал, что готов занять такой пост в Норвегии. И он расценивает эту шутку как хороший стеб.

«I like to move it».

Ну а в одиннадцатой партии снова зафиксирована ничья. Счет очень красивый: 5,5 на 5,5. Сегодня Карякин с Карлсеном проведут еще одну партию, причем норвежец сыграет белыми. А потом нас ждут быстрые шахматы, в которых оба становились чемпионами мира.