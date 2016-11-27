«Тренеру Овечкина разбили голову, Радулов приготовил соус». Пять гвоздей (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ





Пять русских в одном матче: двое – у «Торонто», трое – у «Вашингтона». Фаворитом вроде бы считалась команда Овечкина. Но сразу скажу, что «Кэпиталз» проиграли. Победный гол «листьев» забил Остон Мэттьюз, а двумя передачами отметился Митч Марнер, который догнал Лайне в споре лучших бомбардиров-новичков (по 18 очков). Может, «Торонто» и не попадает в зону плей-офф, но будущее у команды весьма хорошее.

Счет в первом периоде открыл силовик Мэтт Мартин, который проскочил в дырку обороны «Вашингтона» и реализовал выход один в ноль на вратаря Холтби. Во втором периоде ван Римсдайк исполнил большинство, а в третьем отличился Мэттьюз. У гостей мало что получалось, они не были похожи на себя.

«Столичные» разыгрались под занавес матча, причем Александр Овечкин поучаствовал в обеих комбинациях (за первый гол ему не дали очко, но он усердно боролся на пятачке). Но когда Кадри сделал счет 4:1, все с этой игрой стало понятно.

ПАС ДНЯ





Матч «Детройта» с «Монреалем» докатился до овертайма. А там Александр Радулов хорошо прошел по правому флангу и сделал изумительную передачу на Алекса Гальченюка. Отдал шайбу с подкидочкой через клюшку соперника, эффектно, на ход, будто ключи от квартиры в руку вложил.

Конечно, Гальченюк воткнул эту шайбу в угол ворот.

Sauser pass – крученый пас, как это называют в хоккее.





В интернете уже ходит прикол на этот счет. Гальченюк в раздевалке «Монреаля» будто рекламирует банку соуса, на которой написано «Раду. Русский стиль».

И подпись: «Тебе только что дали соус». Ну, игра слов, вы понимаете.

ГЕРОЙ ДНЯ





Евгений Малкин сделал сразу три голевые передачи в матче с «Нью-Джерси». Вообще «пингвины» в этом поединке еле отскочили, потому что уступали 2:3. Спасибо Сидни Кросби, который сравнял счет за 14 секунд до конца третьего периода. В серии буллитов Малкин и Кросби отличиться не смогли, зато забил защитник Крис Летанг.

«Я думаю, что Кросби – лучший в лиге по игре перед воротами, - считает тренер «Пенс» Майк Салливан. – Он прекрасно работает клюшкой и умело разбирается с шайбой во время сутолоки на пятачке».

И есть интересная статистика – Малкин за карьеру набрал уже 781 (303+478) очко. Это десятое место в истории НХЛ среди бомбардиров-россиян, и только что Джино обошел Павла Буре (437+342=779). При этом Малкин также догнал Алексея Яшина (337+444=781), а следующая цель – его друг Сергей Гончар (220+591=811).

А вот еще пикантный момент – это был для Малкина матч номер… 666. Да, игра против «Нью-Джерси Девилз» - вот какое совпадение!

ДРАКА ДНЯ





Ну ладно, Мэтт Мартин и Том Уилсон подрались. В этом ничего удивительного нет.

Причем поединок получился не особо эффектным. Зацепы, тщетные попытки залепить кулаком в лицо.

Скорее тут забавно выглядит реакция маленького болельщика «Торонто» на трибуне. Кажется, он сам сейчас выскочил бы на лед и надавал бы всем тумаков.

МОМЕНТ ДНЯ





Главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц снова доказал, что он – крепкий мужик со стальными нервами. Во время игры с «Торонто» ему в голову угодила шайба.

Этот момент был заснят судьей, которому к шлему прикрепили камеру. Вот так Тротц стоит, ему в лысину с силой прилетает каучуковый диск, разбивает голову до крови.

А сам Барри разводит руками и спрашивает у арбитра: «Что за фигня?»

И так недовольно трясет головой, будто кто-то сделал это специально, и его теперь надо удалить.

Георгий Черданцев тут бы воскликнул: «Тротцчище!» Если бы, конечно, смог это произнести.

ТРИ РУССКИХ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* - Евгений МАЛКИН (Питтсбург)

Набрал 3 (0+3) очка в матче с «Нью-Джерси» (4:3 бул.)

2** - Александр РАДУЛОВ (Монреаль)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Детройтом» (2:1 ОТ)

3*** - Сергей БОБРОВСКИЙ (Коламбус)

Сделал 22 сэйва в матче с «Флоридой» (1:2 бул.)

ЦИТАТА ДНЯ

«Конечно, мы не сдавались и пытались отскочить в этом матче. Но когда «Торонто» забил в начале третьего периода, это нас как-то остановило. У них молодая команда. И если ты играешь неправильно, то матч обязательно будет тяжелым».

Александр ОВЕЧКИН, капитан «Вашингтона»

ТАБЛО ДНЯ

Мартин, ван Римсдайк (СОШНИКОВ), Мэттьюз, Кадри – Бэкстрем, Юханссон (ОВЕЧКИН)

Т: Зайцев (0+0; 0, 0, 1, 20.53)

Сошников (0+1; 0, 0, 4, 15.19)

В: Овечкин (0+1; +1, 0, 3, 22.22)

Кузнецов (0+0; 0, 0, 2, 16.52)

Орлов (0+0; -2, 2, 1, 17.00)

ГРИГОРЕНКО, Игинла (ТЮТИН) – Эрикссон, Берроуз, Маркус Гранлунд (п.бул.)

К: Тютин (0+1; +1, 0, 1, 19.14)

Задоров (0+0; 0, 2, 0, 14.45)

Григоренко (1+0; 0, 0, 3, 16.34)

В: Трямкин (0+0; +1, 2, 1, 20.10)

Абделкадер – Галлахер, Гальченюк (РАДУЛОВ)

М: Радулов (0+1; +1, 0, 2, 16.38)

Марков (0+0; 0, 0, 1, 25.07)

Емелин (0+0; 0, 0, 1, 24.50)

Гюнтцель (МАЛКИН), Кунхакль (МАЛКИН), Кросби (МАЛКИН), Летанг (п.бул.) – Каммальери (2), Фиддлер

П: Малкин (0+3; +2, 0, 4, 22.14)

НД: Калинин (0+0; 0, 2, 2, 14.49)

Мартинец, Картер – П.Кейн (ПАНАРИН)

Ч: Панарин (0+1; +1, 0, 2, 18.42)

Анисимов (0+0; 0, 0, 0, 20.16)