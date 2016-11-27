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Вечно молодой Бьорндален и еще 6 причин смотреть Кубок мира

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Вечно молодой Бьорндален и еще 6 причин смотреть Кубок мира
Источник: Союз биатлонистов России (СБР)

В день старта Кубка мира-2016/17 объясняем, почему вы должны следить за новым биатлонным сезоном.

Предолимпийская неделя

В 2017 году биатлонисты возвращаются в Азию. Со второго по пятое марта в корейском Пхенчхане на трассе, которая примет Олимпийские старты 2018 года, пройдет Кубковый этап. Последний раз элита мирового биатлона приезжала сюда в 2009 году на чемпионат мира. Сборная России последнее золото мировых первенств завоевала как раз на корейском чемпионате. Победу одержала женская эстафетная четверка, а Ольга Зайцева выиграла еще и масс-старт.

Этап в Тюмени

Тюмень вслед за Ханты-Мансийском и Сочи станет третьим городом России, который примет этап Кубка мира. Ханты с начала нулевых традиционно были одним из последних пунктов назначения в календаре сезона. Теперь на смену им пришла Тюмень.

Интрига в борьбе за женский Большой хрустальный глобус

В сезоне-2015/16 главный трофей в упорной борьбе достался Габриэле Соукаловой, которая после свадьбы с бадминтонистом Петром Коукалом стала Коукаловой. В этом году борьба за шар из хрусталя обещает быть еще жарче. Конкуренцию чешке составят Мари Дорен-Абер, Доротея Вирер, Кайса Мякяряйнен, Лаура Дальмайер и Франциска Хильдебранд. Может выстрелить и  Тириль Экхофф. Мы же будем надеяться, что достойные результаты покажут российские девушки. Хотя верить в их борьбу за лидерство в общем зачете – уж слишком смело.

Мартен Фуркад

Француз выиграл пять Кубков мира подряд и намерен шестой тоже никому не отдавать. Мало сомнений, что ему это удастся, хотя Антон Шипулин, может быть, возразит. Но для этого надо обыгрывать как минимум братьев Бе, Эмиля Хегле Свендсена, Симона Шемпа и Симона Эдера.

Уле Эйнар Бьорндален

Если Фуркад удостоился отдельного пункта, то великий норвежец тем более его заслужил. 42-летний молодой отец готовится к своему 25-му сезону. Летом в интервью норвежским журналистам Бьорндален заявлял, что намерен бороться за Кубок мира. Возраст вряд ли позволит ему это сделать, но на отдельных стартах победы вполне возможны. Хотя к отдельным этапам у него получалось выходить на максимум, теперь, чтобы бороться за победу в общем зачете, нужно значительно увеличить количество этих сильных отрезков.

Мужская сборная Норвегии под руководством Зигфрида Мазе

После многолетней работы с французскими мужчинами Зигфрид Мазе возглавил норвежский коллектив. Возможно, секрет побед Фуркада заключался именно в наставнике, который теперь тренирует главных конкурентов Мартена.

Россияне

Как же без них. Цели на сезон известны – медали чемпионата мира, который пройдет в феврале в Хохфильцене. У женщин в отсутствие молодой мамы Екатерины Юрловой лидировать будет скорее всего Ольга Подчуфарова. Вновь попытается закрепиться в команде и обрести прежнюю себя Светлана Слепцова, Дарье Виролайнен после психологически сложного прошлого сезона, придется отбираться на кубковые этапы через российские старты. В команду вернулась Екатерина Глазырина. Будем честны: единичному попаданию россиянки на подиум порадуемся в этом сезоне так, как несколько лет назад не праздновали некоторые победы.

Шипулин вновь будет бороться за Глобус, Евгений Гараничев за места на пьедестале. Что покажут Дмитрий Малышко и Антон Бабиков – большой вопрос. Первому для начала надо отобраться в команду, а если в стрельбе Дмитрия ничего не поменялось, то сделать это будет сложно. Бабиков входит во второй полноценный сезон в элите, поэтому ждать чего-то сверхъестественного от него пока рановато, но не если вы оптимист – вполне можно.

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