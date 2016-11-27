Судей в КХЛ материть можно. Все по понятиям. Они же не начальники

Обозреватель «Советского спорта» - о том, почему судей постоянно унижают на хоккейных матчах.

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров обматерил судью во время поединка в Новосибирске. За неправильное решение (по мнению тренера) арбитра в одном из эпизодов. На льду перед этим была стычка. И вот ее участников – Евгения Артюхина и Евгения Квартальнова – наказали. А грязноватый силовой прием, который был проведен перед этим против одного из игроков «Нефтехимика», с которого, собственно, и началась драка, остался безнаказанным. И это вызвало неудовольствие тренера.

Назаров обматерил судью. И тут же был удален до конца матча. В первом периоде встречи.

Пройти мимо этого эпизода и не заметить его было трудно. Поскольку КХЛ должна была объяснить удаление тренера. И потому выложила полное и подробное видео инцидента.

Где есть и его начало, и драка, и спор Назарова с арбитром, закончившийся матерным пассажем. А поскольку говорил тренер «Нефтехимика» громко, не услышать что он конкретно сказал о судье нет никакой возможности. Все предельно ясно.

Вот так мат Назарова пошел гулять по умам благодарных ему за очередное шоу болельщиков и журналистов.

Осуждаю ли я Назарова за нецензурную брань в жесткой игровой ситуации? Нет.

Потому что мат – это, увы, норма нашей жизни. Я вот возвращался в субботу вечером в Москву. На поезде ехал. Проводница, молодая женщина лет тридцати, спускаясь из вагона и готовясь проверять билеты, поскользнулась на последней ступеньке. И тут же громко выдала в чистый и морозный воздух: «…ть! Ё…ный по голове!» в адрес неизвестного и явно вымышленного злоумышленника.

Очередь у вагона заинтересованно притихла. Но выяснив, что перелома ноги нет, и что продолжения к довольно банальному матерному выражению не последует, деловито вернулась к заботам о своих чемоданах.

У нас и в хоккее матерятся все. Матерятся тренеры. Многие. Начиная с главного наставника сборной России Олега Знарка. Матерятся игроки в раздевалке после матча. Матерятся руководители нашего хоккея, когда думают, что журналистов рядом нет. И сами журналисты тоже матерятся в пресс-центре. И я матерюсь. Я давно к этому привык. С детства. И не вижу в этом ничего особо страшного.

Но, понимаете, в эпизоде Назарова и арбитра есть вещь, которая меня коробит. Потому что тут не только мат. Тут намеренное публичное оскорбление человека. И вот это мне не нравится.

Потому что видео про посторонний орган во рту рефери сейчас гуляет по стране, вызывая у кого негодование, а чаще, наверное, улыбки… Но у арбитра, допустим, есть семья. Есть дети, которые ходят в школу и которых этим там обязательно ткнут. Есть, наверное, любимая женщина…

Как им всем живется после публичного оскорбления близкого и родного человека? Как это проглотить?

Мне говорят: Ну, у Назарова, Скудры, Разина, Знарка и т. д. характер такой. Горячий. Они не могут сдержаться.

Это так. Но есть тут и большая доля лукавства. Потому что матом «горячие тренеры» кроют далеко не всех. Они ведь понимают, что публично выражаться в адрес, допустим, руководителей КХЛ нежелательно. Будут серьезные последствия. Или тот же Назаров наверняка четко понимал, что слова, адресованные в субботу судье, никак нельзя было говорить хозяевам «Витязя», в котором он работал несколько лет назад. Просто ни в коем случае! Потому что эти слова стали бы последними в его жизни.

Хотя, наверное, у тренеров и к руководству своих клубов бывают претензии. Но вот в этих ситуациях они почему-то подозрительно легко сдерживаются и легко избегают нецензурных выражений.

А вот судей, выходит, опускать можно.

Получается, прямо ГУЛАГ какой-то! Есть в КХЛ паханы и решалы (руководство лиги). Есть люди в законе (руководители клубов). Есть мужики (тренеры и игроки). А есть, простите, так называемые «опущенные» И эта роль досталась арбитрам.

Так выходит?

Их ведь оскорбляют постоянно. Все. Матерят тренеры. Скандируют мерзкие кричалки трибуны. Жестко подначивают руководители клубов.

Да если бы только ругали. Вот исчез из КХЛ в этом сезоне известный арбитр Вячеслав Буланов, шесть раз получавший в нашей лиге приз «Золотой свисток», как лучший судья года.

Я начал выяснять – почему? Вижу люди мнутся и глаза отводят. Не хотят говорить на эту тему. Но вижу – знают. Потом мне один человек, естественно, без микрофона объяснил. Что другой очень влиятельный в КХЛ человек был на матче команды, которой он симпатизирует. Ему не понравилось, как Буланов судил. И он бросил после игры в сердцах: «Чтоб этого… в лиге больше не было!».

Я намеренно не называю фамилий. Потому что этой истории никто никогда официально не подтвердит. А быть обвиненным в клевете у меня никого желания нет. Но я ей верю. Потому что это похоже на правду. И это сразу объясняет, почему с Булановым не подписали контракт на нынешний сезон.

Причем, руководитель-то, может, через несколько дней и остыл, и забыл о своей фразе. Но те, кому он ее сказал, не забыли. И выполнили указ ревностно. И никто не возмутился. Ни судейский комитет, ни коллеги-рефери.

Ну и кто у нас будет уважать судей при таком отношении к ним?

Да, они тоже виноваты. Допускают нередко грубые ошибки, которые влияют на судьбу поединка.

Потому что хоккей – очень быстрая игра. Хоккеисты на льды тоже ошибаются постоянно. И тренеры ошибаются - не могут нормально смену звеньев провести, нарушают численный состав, спешат. И статистики путают авторов голов и ассистентов, ведя онлайн.

И судьи делают ляпы тоже. Они не вездесущие боги.

Но есть нормальный и всем доступный механизм работы с их ошибками – оформить официальное письмо в лигу с указанием спорных моментов. Чтоб КХЛ разобралась. И потом публично заявила: «Удаление неправильное! Гол засчитывать было нельзя!».

Да, это не изменит результата. Но перед своими болельщиками и работодателями тренер и игроки будут оправданы – они не проиграли матч, их просто засудили.

Но мы опять не хотим по закону. Мы хотим по понятиям. А по понятиям судей проще материть.

А я вот поаплодирую профессионализму арбитров, работавших на матче «Сибирь» - «Нефтехимик». Потому что после публичной брани в свой адрес они-то как раз на поводу у эмоций не пошли. Не стали мстить Назарову.

А достойно довели матч до конца. После инцидента «Сибирь» получила пять двухминутных удалений. «Нефтехимик» - только два. И, кстати, нижнекамцы уверенно победили в гостях – 6:2.

Так кто вел себя более достойно?