Венер Галиев: Дух воина во мне присутствовал всегда
Опытнейший мастер смешанных боевых единоборств, двукратный чемпион мира по боевому самбо Венер Галиев по прозвищу «Башкир» проведет бой против перспективного бразильского бойца Марсио Андраде по прозвищу «Бог войны». Поединок состоится 3 декабря в Екатеринбурге и станет вторым главным событием турнира MixFace.
Топовый российский боец планирует завершить год на положительной ноте, но еще не готов говорить о завершении карьеры спортсмена, считает, что время для этого еще не настало, об этом рассказал Галиев на открытой тренировке накануне боя в Екатеринбурге.
- Вас называют «пионером» и «ветераном» смешанных боевых единоборств, не задумывались о завершении карьеры?
- Мне кажется, что этот момент не настал еще, - не готов еще «завершать». Я чувствую в себе силы и могу показать еще многое. Меня до сих пор «тянет» выступать. Я получаю большое удовольствие от боев, от подготовки, от тренировок. Это стиль жизни, страсть. Не представляю себя сидящим дома. Но и просто так тренироваться не интересно, интересно к чему-то готовиться. Тогда тренировки наполняются смыслом. Меня все время тянет выступать. Смотрю бои и ловлю себя на мысли, как бы я вышел.
- Вы практически единственный из титулованных российских бойцов, кто спокойно относится к заокеанской карьере.
- Спокойно отношусь к заокеанской карьере сейчас. А раньше, конечно, как и все, мечтал и очень хотел выступать. Когда же пошло массовое подписание российских бойцов, начиная со Шлеменко, то на тот момент я уже был возрастной. Но и в России у меня есть шанс себя показать.
- Тайсон по окончанию карьеры признался, что выходил последние годы только, чтобы оплачивать счета, а вкус к боксу давно потерял. Не потеряли ли вы вкус к поединкам?
- Гонорары, конечно, имеют значение, хоть здесь в России они не такие, как в Америке, гонорары поднимают мотивацию. Однако только из-за денег я не дерусь. Для меня это - тот адреналин, на что другие тратят большие деньги в поисках адреналина. Даже если бы я был богатым, то все равно, выходил бы на ринг
- Вам 41 год, какие составляющие вашей формы?
- Для бойца дух и форма взаимосвязаны. Когда у тебя есть хорошая физическая форма, но нет духа, результата не будет, как и наоборот. Как мне кажется, дух воина во мне присутствовал всегда, а физическую форму, можно набрать. Мне достаточно двух-трех недель, чтобы набрать хорошую физическую форму и подойти к бою.
- Что значит для вас бой с бразильцем Марсио Андраде? Что вы знаете о своем сопернике, изучали его?
- Во первых, мне важен бой в Екатеринбурге, - город, ставший мне родным, - здесь я живу последние три года, здесь мы работаем, тут у меня появились свои болельщики и свой клуб. Что касается соперника, - парень неплохо бьет и борется, как и у всех бразильцев сильной стороной является грепплинг. Попытаюсь навязать ему свою игру, постараюсь обыграть его и в стойке. Возможно, попробую взять его измором.
- Какую-то специальную подготовку проводите?
- У меня постоянный процесс подготовки, принимаю участие в подготовке наших бойцов, - у нашего клуба сейчас насыщенный график, соревнования постоянно через неделю-две. Так что тренировочной практики у меня достаточно. Специально к нему не готовился. Как и бразилец, я принимаю в короткие сроки этот бой.
- Как охарактеризуете в целом ваш спортивный год?
- В этом году в апреле выиграл у Степаняна, в сентябре проиграл Алиеву. Победа важна, но основной для меня критерий - это качество боя, который я показал. И в обоих боях, думаю, показал хороший уровень. Зрителю виднее, интересен боец или нет. Если я интересен, то все прошло удачно. Конечно, в конце года хочется победы, чтобы был положительный баланс боев. Но я просто выхожу и делаю свою работу.
- Как оцениваете развитие индустрии единоборств за последние 10 лет.
- За последние 10 лет ММА, как вид спорта, сделали огромный скачок, став массовым. Как в мире, так и в России. Количество поклонников ММА растет стремительно. Также растет уровень бойцов, уже молодые ребята показывают серьезный прогресс.
- Что думаете о результате боя Харитонова на Bellator, был ли этот нокаут случайным?
- С одной стороны, - в спорте ничего не бывает случайно. Видимо, его соперник это нарабатывал и готовил. Сергей в начале был немножко несконцентрирован, за что и поплатился. Такое бывает! Но с другой, смой бы Айява это повторить еще раз с Харитоновым?!
- Что думаете о новом сопернике Емельяненко и о возвращении Федора?
- Соперник у него непростой. Все будет зависеть от того, в какой форме находится Емельяненко, как готовится. Если Федор правильно подготовится, то бой удачно для него сложится. Опыт, багаж и техника у него есть.