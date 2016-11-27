Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Крылья Советов- : -Томь
Хоккей  Северсталь- : -СКА
Футбол  Краснодар- : -Зенит
Футбол  Ростов- : -Анжи
Биатлон  Смешанная эстафета
Биатлон  Супермикст
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

На Кубке Конфедераций у России отвратительная группа. Колонка Юрия Цыбанева

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Совспорт Футбол»Комментарии
На Кубке Конфедераций у России отвратительная группа. Колонка Юрия Цыбанева
Источник: Reuters

Первые отклики на жеребьевку Кубка конфедераций порядком насмешили. Мол, группа сборной России досталась льготная, из такой можно и в полуфинал выбраться, если сильно постараться.

Ну, во-первых: помните ли вы, сколько раз полномочные представители футбольного отечества нашего выходили на больших турнирах из группы, если взять даже такой крупный исторический отрезок, как четверть века с лишним? Однажды, господа. С Хиддинком. А в остальном тотально пролетали.

Во-вторых: после конфуза на Евро в компании со Словакией и Уэльсом, а также после интересного результата «контрольки» с Катаром, возможна ли в принципе группа, которую мы вправе назвать для себя проходимой?

А теперь – пристальный взгляд на соперников, подбор которых породил в ком-то оптимизм. Эти господа дежурные оптимисты просто недостаточно внимательно следят за мировой футбольной поляной. Они во власти формальной логики: чемпион Европы, Португалия, послабее чемпиона мира, Германии; чемпион Северной и Центральной Америки, Мексика, менее статусен, чем лауреат Америки Южной, Чили; ну и Австралия или Африка в футболе вроде бы звучат позвонче, чем некая заштатная Новая Зеландия, живущая в своей Океании на отшибе.

А надо бы изучить, не поленившись, сводочки выступлений соперников, уготованных нам на будущее лето. И тогда откроется: группа у сборной России не просто неприятная, а в некотором смысле отвратительная!

Итак. Понимаете ли вы, что такое Мексика? Это одна из самых постоянных величин на мировых форумах. Потомки ацтеков отбирались в нынешнем веке на чемпионатах мира в плей-офф неизменно. Независимо от состава группы. Хоть бы и в компании Бразилии и Хорватии (силу хорватов мы нынче представляем себе отчетливо) – как в 2014-м. Вот Чили может с равной вероятностью в матче-другом блеснуть – или вовсе провалиться. А у мексиканцев – уровень.

Да, Португалия менее крута, чем Германия. Только вот эту наиковарнейшую команду никто на Евро минувшим летом не обыграл. Не в пример Германии, претерпевшей от хозяев Евро, коих португальцы-то в финале за милую душу обставили.

Скажете, ну хотя бы уж Новая-то Зеландия – подарок? Да кто ж ее, на отшибе живущую, знает, подарок она или, напротив, наказание? Вот ведь шесть лет назад на чемпионате мира, в последний пока что раз туда пробравшись, футбольная компания из далекого регбийного края провернула тот же фокус, что и португальцы давешним летом! То есть, не проиграла никому, включая действующих чемпионов мира итальянцев! Ни ближайшие ее соседи австралийцы, ни какие бы то ни было африканцы в подобных свершениях замечены не были.

То есть: в параллельной группе для сборной России возможен был бы прорыв в отдельном матче. А в доставшейся легко можно элементарно увязнуть. Здесь, по всей вероятности, придется всю дорогу терпеть и скрипеть зубами.

И нам, собственно, это и написано ныне на роду, ничего другого не остается: терпеть и скрипеть. И жребий нам вытянут с глубоким смыслом - для пущей выработки этих качеств. Чтобы сборная России приучалась тянуть лямку и при этом не ломаться. Не впадать в истерику, как минувшим летом к матчу с Уэльсом. Или в ступор, как на Евро-2012 против Греции.

Станиславу Черчесову предоставлен удобный случай поэкспериментировать с запасами бензина. Помните полный бак, залитый в сборную штабом Хиддинка в 2008-м? Вот и Станиславу Саламовичу необходимо будет в текстовом режиме что-то такое попробовать.

Пока по меньшей мере обнадеживает то обстоятельство, что в контрольных микроциклах повторные матчи удаются нашей сборной лучше, чем начальные. На Кубке конфедераций следует эту тенденцию закрепить. А что выйдет, поглядим.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Роман Широков: Выиграть Кубок конфедераций нам пока не по силамБывший капитан сборной России Роман Широков оценил шансы российской команды на Кубке конфедераций, который пройдет в 2017 году в России.Денис Глушаков: Кто фаворит на Кубке конфедераций? В футболе всякое бываетПолузащитник «Спартака» Денис Глушаков не смог назвать фаворита в группе А на Кубке конфедераций, в которую кроме сборной России попали Португалия, Мексика и Новая Зеландия.Вадим Тюльпанов: Комиссия Совета Федерации внимательно следит за всеми этапами подготовки к Кубку конфедераций и чемпионату мираПредседатель временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года Вадим Тюльпанов поделился мнением об итогах жеребьевки Кубка Конфедераций-2017.Борис Игнатьев: Нам достался не самый худший вариант на Кубке конфедераций-2017Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев подвел итоги жеребьевки Кубка конфедераций-2017 года.Станислав Черчесов: Не чемпионы здесь только мыСтанислав Черчесов: Не чемпионы здесь только мыГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов, комментируя итоги жеребьевки Кубка конфедераций-2017, заявил, что его команда на этом турнире будет нацелена на победу, но свои возможности оценивает трезво.Стало известно полное расписание Кубка конфедераций-2017Опубликовано полное расписание Кубка конфедераций 2017 года, который пройдет в России. Первый матч российская команда проведет 17 июня.Россия в одной группе с Португалией , Мексикой и Новой Зеландией на Кубке конфедераций-2017Россия в одной группе с Португалией , Мексикой и Новой Зеландией на Кубке конфедераций-2017Сегодня, 26 ноября в Казани прошла жеребьевка Кубка конфедерации по футболу, который пройдет в России в 2017 году.Марио Фернандес: Российский паспорт храню вместе с бразильскимМарио Фернандес: Российский паспорт храню вместе с бразильскимЗащитник ЦСКА в этом году в третий раз завоевал звание чемпиона России, получил паспорт и первый вызов в сборную России.Джани Инфантино: У нас нет никаких сомнений, что чемпионат мира пройдет в РоссииПрезидент Международной федерации футбола (ФИФА) Джани Инфантино поделился эмоциями после церемонии запуска часов обратного отсчета до старта ЧМ-2018.Станислав Черчесов: Кто проще для сборной России на Кубке конфедераций: чемпион мира, Европы или Южной Америки?Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций, который состоится летом 2017 года в России.Алексей Смертин: Россия на Кубке конфедераций должна сыграть с сильной командойАлексей Смертин: Россия на Кубке конфедераций должна сыграть с сильной командойЭкс-капитан сборной России оценил уровень организации жеребьевки Кубка Конфедераций, которая состоится 26 ноября в Казани.Жулио Баптиста: Марио Фернандес в сборной России? Это абсолютно нормальноЖулио Баптиста: Марио Фернандес в сборной России? Это абсолютно нормальноДвукратный обладатель Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии высоко оценивает шансы на нем российской сборной.Сергей Семак: «Крестовский» будет достроен – другого пути просто нетСергей Семак: «Крестовский» будет достроен – другого пути просто нетОдним из тех, кто в субботу определит судьбу команд-участниц Кубка конфедераций-2017, станет экс-капитан сборной России Сергей Семак.Жулио Баптиста: России лучше не попадать в группу с немцами или португальцамиДвукратный победитель Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии Жулио Баптиста считает, что у российской сборной неплохие шансы успешно выступить на этом турнире в будущем году – при условии, что жребий будет к ней благосклонен.Кристоф Даум: Черчесов способен многое дать этой сборной РоссииНемецкий специалист Кристоф Даум считает, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов многое может дать российской команде.Станислав Черчесов: Сказал Игнашевичу, что может наступить момент, когда он будет нужен сборнойГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов не исключил, что защитник ЦСКА Сергей Игнашевич может вернуться в команду.Виталий Мутко: Не дай бог попасть под Чили, просто сумасшедшиеВице-премьер правительства Виталий Мутко поделился ожиданиями от предстоящей жеребьевки Кубка конфедераций, которая состоится в ближайшую субботу в Казани.Сборная России на Кубке Конфедераций попала в одну корзину с Германией, Чили, ПортугалиейСегодня, 24 ноября, состоялось заседание Организационного комитета, на котором была утверждена процедура официальной жеребьевки Кубка Конфедераций, сообщает официальный сайт ФИФА.Сборная России обновила антирекорд в рейтинге ФИФА, заняв 55-е местоНа официальном сайте ФИФА опубликован обновленный рейтинг.Олег Иванов: Жулиано, Халк и Ярошик усилили бы сборную РоссииПолузащитник «Терека» Олег Иванов рассказал, что думает по поводу смены поколений в сборной России и натурализации.

Россия
Россиякалендарьстатистика

Cпецпредложение