На Кубке Конфедераций у России отвратительная группа. Колонка Юрия Цыбанева

Первые отклики на жеребьевку Кубка конфедераций порядком насмешили. Мол, группа сборной России досталась льготная, из такой можно и в полуфинал выбраться, если сильно постараться.

Ну, во-первых: помните ли вы, сколько раз полномочные представители футбольного отечества нашего выходили на больших турнирах из группы, если взять даже такой крупный исторический отрезок, как четверть века с лишним? Однажды, господа. С Хиддинком. А в остальном тотально пролетали.

Во-вторых: после конфуза на Евро в компании со Словакией и Уэльсом, а также после интересного результата «контрольки» с Катаром, возможна ли в принципе группа, которую мы вправе назвать для себя проходимой?

А теперь – пристальный взгляд на соперников, подбор которых породил в ком-то оптимизм. Эти господа дежурные оптимисты просто недостаточно внимательно следят за мировой футбольной поляной. Они во власти формальной логики: чемпион Европы, Португалия, послабее чемпиона мира, Германии; чемпион Северной и Центральной Америки, Мексика, менее статусен, чем лауреат Америки Южной, Чили; ну и Австралия или Африка в футболе вроде бы звучат позвонче, чем некая заштатная Новая Зеландия, живущая в своей Океании на отшибе.

А надо бы изучить, не поленившись, сводочки выступлений соперников, уготованных нам на будущее лето. И тогда откроется: группа у сборной России не просто неприятная, а в некотором смысле отвратительная!

Итак. Понимаете ли вы, что такое Мексика? Это одна из самых постоянных величин на мировых форумах. Потомки ацтеков отбирались в нынешнем веке на чемпионатах мира в плей-офф неизменно. Независимо от состава группы. Хоть бы и в компании Бразилии и Хорватии (силу хорватов мы нынче представляем себе отчетливо) – как в 2014-м. Вот Чили может с равной вероятностью в матче-другом блеснуть – или вовсе провалиться. А у мексиканцев – уровень.

Да, Португалия менее крута, чем Германия. Только вот эту наиковарнейшую команду никто на Евро минувшим летом не обыграл. Не в пример Германии, претерпевшей от хозяев Евро, коих португальцы-то в финале за милую душу обставили.

Скажете, ну хотя бы уж Новая-то Зеландия – подарок? Да кто ж ее, на отшибе живущую, знает, подарок она или, напротив, наказание? Вот ведь шесть лет назад на чемпионате мира, в последний пока что раз туда пробравшись, футбольная компания из далекого регбийного края провернула тот же фокус, что и португальцы давешним летом! То есть, не проиграла никому, включая действующих чемпионов мира итальянцев! Ни ближайшие ее соседи австралийцы, ни какие бы то ни было африканцы в подобных свершениях замечены не были.

То есть: в параллельной группе для сборной России возможен был бы прорыв в отдельном матче. А в доставшейся легко можно элементарно увязнуть. Здесь, по всей вероятности, придется всю дорогу терпеть и скрипеть зубами.

И нам, собственно, это и написано ныне на роду, ничего другого не остается: терпеть и скрипеть. И жребий нам вытянут с глубоким смыслом - для пущей выработки этих качеств. Чтобы сборная России приучалась тянуть лямку и при этом не ломаться. Не впадать в истерику, как минувшим летом к матчу с Уэльсом. Или в ступор, как на Евро-2012 против Греции.

Станиславу Черчесову предоставлен удобный случай поэкспериментиро вать с запасами бензина. Помните полный бак, залитый в сборную штабом Хиддинка в 2008-м? Вот и Станиславу Саламовичу необходимо будет в текстовом режиме что-то такое попробовать.

Пока по меньшей мере обнадеживает то обстоятельство, что в контрольных микроциклах повторные матчи удаются нашей сборной лучше, чем начальные. На Кубке конфедераций следует эту тенденцию закрепить. А что выйдет, поглядим.